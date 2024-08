Ovo su nominacije za Oskare 2018

Prvobitno objavljeno na VICE US.



Poslednja faza „sezone nagrada“ počela je sa objavljivanjem nominacija za najveću filmsku nagrade. Slede nam nedelje debate – Ima li „Beži“ šanse za najboji film? Da li će Greta Gerving dobiti prinzanje za svoj rediteljski debi? Da li će Sufjan Stivens uspeti da nas natera da nekontrolisano plačemo tokom izvođenja pesme iz „Zovi me svojim imenom“? I ko će biti glavni konkurent filmu „Tri bilborda ispred Ebinga u Mizuriju“?



Što se tiče broja nominacija, „Oblik vode“ je dobio čak 13, što je samo jedna manje od rekordnog broja. „Tri bilborda ispred Ebinga u Misuriju“ je dobio devet, a „Dunkirk“ osam. Sva tri filma su dobili nominacije i za najbolji film. Uz njih, u najprestižnijoj kategoriji će se još takmičiti i „Zovi me svojim imenom“, „Darkest Hour“, „Beži“, „Lady Bird“, „Fantomska nit“ i „Doušnik“.

Zanimljivo je i da je najnoviji film Ratova zvezda – „Poslednji džedaji“, dobio čak četiri nominacije u tehničkim kategorijama.



8,400 članova Američke akademije filmskih umetnosti je imalo pravo glasa da nominuje filmove u 24 kategorije. Ispod je lista svih nominacija.

Najbolji film:

Zovi me svojim imenom

Darkest Hour

Dunkirk

Beži

Lady Bird

Fantomska nit

Doušnik

Oblik vode

Tri bilborda ispred Ebinga u Mizuriju

Najbolja režija:

Kristofer Nolan, Dunkirk

Džordan Pil, Beži

Greta Gervig, Lady Bird

Pol Tomas Anderson, Fantomska nit

Giljermo Del Toro, Oblik vode



Najbolja glumica:

Sali Hokins, Oblik vode

Fransis Mekdormand, Tri bilborda ispred Ebinga u Mizuriju

Margo Robi, Ja, Tonja

Saoris Ronan, Lady Bird

Meril Strip, Doušnik

Najbolji glumac:

Timooti Šalame, Zovi me svojim imenom

Danijel Dej-Luiss, Fantomska nit

Danijel Kaluja, Beži

Geri Oldman, Darkest Hour

Denzel Vošington, Roman J. Israel, Esq

Najbolji originalni scenario:

The Big Sick

Beži

Lady Bird

Oblik vode

Tri bilborda ispred Ebinga u Mizuriju

Najbolji adaptirani scenario:

Zovi me svojim imenom

Katastrofa umetnik

Logan

Velika igra

Mudbound



Najbolja glumica u sporednoj ulozi:

Maryi Džej Blajdž, Mudbound

Alison Dženi, Ja, Tonja

Lesli Menvil, Fantomska nit

Lori Metkalf, Lady Bird

Oktavija Spenser, Oblik vode



Najbolji glumac u sporednoj ulozi:

Vilijem Defo, Projekat Florida

Vudi Harelson, Tri bilborda ispred Ebinga u Mizuriju

Ričard Dženkins, Oblik vode

Kristofer Plamer, Sav novac sveta

Sem Rokvel, Tri bilborda ispred Ebinga u Mizuriju



Najbolja montaža:

Vozač

Dunkirk

Ja, Tonja

Oblik vode

Tri bilborda ispred Ebinga u Mizuriju



Najbolji strani film:

A Fantastic Woman

The Insult

Loveless

On Body and Soul

The Square

Najbolji animirani film:

The Boss Baby

The Breadwinner

Coco

Ferdinand

Loving Vincent

Najbolji dokumentarac:

Abacus: Small Enough to Jail

Faces Places

Icarus

Last Men in Aleppo

Strong Island

Najbolji dizajn produkcije:

Lepotica i zver

Blejd Raner 2049

Darkest Hour

Dunkirk

Oblik vode





Najbolja montaža zvuka:

Vozač

Blejd Raner 2049

Dunkirk

Oblik vode

Ratovi zvezda: poslednji džedaji



Najbolji miks zvuka:

Vozač

Blejd Raner 2049

Dunkirk

Oblik vode

Ratovi zvezda: poslednji džedaji



Najbolji kratki animirani film:

Dear Basketball

Garden Party

Moo

Negative Space

Revolting Rhymes

Najbolji kratki film:

Dekalb Elementary

Eleven O’Clock

My Nephew Emmett

The Silent Child

Watu Wate/All of Us

Najbolja orginalna muzika:

Dunkirk

Fantomska nit

Oblik vode

Ratovi zvezda: poslednji džedaji

Tri bilborda ispred Ebinga u Mizuriju

Najbolji vizuelni efekti:

Blejd Raner 2049

Čuvari galaksije, Vol. 2

Kong: Skull Island

Ratovi zvezda: poslednji džedaji

Planeta majmuna- rat



Najbolja šminka i frizura:

Darkest Hour

Viktorija i Abdul

Wonder



Najbolji kratki dokumentarac:

Edith and Eddie

Heaven Is a Traffic Jam on the 405

Heroin(e)

Knife Skills

Traffic Stop



Najbolja pesma:

„Mighty River,“ Mudbound

„Mystery of Love,“ Zovi me svojim imenom

„Remember Me,“ Coco

„Stand up for Something,“ Marshall

„This Is Me,“ The Greatest Showman

