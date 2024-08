Ovo su nominacije za Oskare 2019

Tradicionalno snežno zahuhtavanje za dodelu Oskara je krenulo. Iako smo rekli da nećemo više, ipak smo zbog neizdrža pogledali sve te predoskarovske skrinere i sada smo spremni da ušuškano iz fotelja navijamo za svoje favorite. Ali pred nama je još jedna faza, a to je ujedno i ona najslađa, a to ko će od nominovanih dobiti statue. Dosta smo lutali i nagađali, sada su i zvanično pred nama: svi filmovi, glumci i glumice u trci za ovu najprestižniju filmsku nagradu.

U kojim će sve kategorijama biti nominovan Crni panter , da li će Lejdi Gaga dobiti Oskara, i još mnogo kilometarskih dilema, spremite za besomučne rasprave, argumentovanja i komentare po društvenim mrežama koji će trajati sve do 24. februara kada je zakazana i zvanična dodela.

Srećna euforija Oskara svima koji (još uvek) slave!

Da ne dužimo, evo nominacija:

Najbolji film:

“Black Panther”

“BlacKkKlansman”

“Bohemian Rhapsody”

“The Favourite”

“Green Book”

“Roma”

“A Star Is Born”

“Vice”

Najbolja režija:

Spajk Li, “BlacKkKlansman”

Pavel Pavlikovski, “Cold War”

Jorgos Lanthimos, “The Favourite”

Alfonso Kuaron, “Roma”

Adam Mekej, “Vice”

Najbolja glumica:

Jalica Aparisio, “Roma”

Glen Klouz, “The Wife”

Olivia Kolman, “The Favourite”

Lejdi Gaga, “A Star Is Born”

Melisa Mekarti, “Can You Ever Forgive Me?”

Najbolji glumac:

Kristijan Bejl, “Vice”

Bredli Kuper, “A Star Is Born”

Vilijem Defo, “At Eternity’s Gate”

Rami Malek, “Bohemian Rhapsody”

Vigo Mortensen, “Green Book”

Najbolji adaptirani scenario:

“The Ballad of Buster Scruggs”

“BlacKkKlansman”

“Can You Ever Forgive Me?”

“If Beale Street Could Talk”

“A Star Is Born”

Najbolja glumica u sporednoj ulozi:

Ejmi Adams, “Vice”

Marina de Tavira, “Roma”

Redžina King, “If Beale Street Could Talk”

Ema Stoun, “The Favourite”

Rajčel Wejz, “The Favourite”

Najbolji glumac u sporednoj ulozi:

Maheršala Ali, “Green Book”

Adam Drajver, “BlacKkKlansman”

Sem Eliot, “A Star Is Born”

Ričard E. Grent, “Can You Ever Forgive Me?”

Sem Rokvel, “Vice”

Najbolja montaža:

“BlacKkKlansman,” Beri Aleksander Braun

“Bohemian Rhapsody,” Džon Otmen

“Green Book,” Patrik J. Don Vito

“The Favourite,” Jorgos Mavropsaridis

“Vice,” Henk Korvin

Najbolji strani film:

“Capernaum” (Liban)

“Cold War” (Poljska)

“Never Look Away” (Nemačka)

“Roma” (Meksiko)

“Shoplifters” (Japan)

Najbolji animirani film:

“Incredibles 2”

“Isle of Dogs”

“Mirai”

“Ralph Breaks the Internet”

“Spider-Man: Into the Spider-Verse”

Najbolja fotografija:



“Cold War,” Lukas Zal

“The Favourite,” Robi Rajan

“Never Look Away”

“Roma,” Alfonso Kuarón

“A Star Is Born,” Metju Libatik

Najbolji kostim:

“The Ballad of Buster Scruggs”

“Black Panther”

“The Favourite”

“Mary Poppins Returns”

“Mary Queen of Scots”

Najbolja montaža zvuka:

“Black Panther”

“Bohemian Rhapsody”

“First Man”

“A Quiet Place”

“Roma”

Najbolji miks zvuka:

“Black Panther”

“Bohemian Rhapsody”

“First Man”

“Roma”

“A Star Is Born”

Najbolji dokumentarac:

“Free Solo”

“Hale County This Morning, This Evening”

“Minding the Gap”

“Of Fathers and Sons”

“RBG”

Najbolji vizuelni efekti:

“Avengers: Infinity War”

“Christopher Robin”

“First Man”

“Ready Player One”

“Solo: A Star Wars Story”

Najbolja pesma:



“All The Stars” film“Black Panther” – Kendrick Lamar, SZA

“I’ll Fight” film “RBG” – Diane Warren, Jennifer Hudson

“The Place Where Lost Things Go” film “Mary Poppins Returns” – Marc Shaiman, Scott Wittman

“Shallow” film “A Star Is Born” – Lady Gaga, Mark Ronson, Anthony Rossomando, Andrew Wyatt i Benjamin Rice

“When A Cowboy Trades His Spurs For Wings” film “The Ballad of Buster Scruggs” – Willie Watson, Tim Blake Nelson

