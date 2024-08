Ovo umetničko delo napravljeno je od 4.000 pilula ekstazija

Kultni britanski umetnik Chemical X donirao je svoje umetničko delo vredno 50.000 funti po imenu „Rush“ nagradnoj igri dobrotvorne ustanove za smanjenje štetnog uticaja droga The Loop, koja pokušava da sakupi sredstva za svoje laboratorije u kojima će se testiranjem droga spasavati životi mladih. The Loop je VICE-ov partner u našoj kampanji Safe Sesh, koja želi da promoviše ideju da će ljudi uzimati droge bez obzira na sve i zbog toga bi trebalo da znaju kako da ih koriste na što bezbedniji način – što im služba The Loop-a i omogućava.

Za samo dve funte, možete da se prijavite za nagradnu igru, podržite rad The Loop-a i dobijte priliku da ukrasite svoje zidove umetničkim delom napravljenim od 4.111 jin-jang pilula. To je rad od kog bukvalno može da vam se zavrti u glavi i – ako ga gledate dovoljno dugo – da vas natera da se osećate kao da ste pomalo na ekstaziju; fokus vašeg vida će se pomutiti pri obodima dok pogledom prelazite preko novih senki i oblika u vrtoglavom moru pilula.

Chemical X je najslavniji po tome što je dizajnirao kultni logo Ministry of Sound-a i tokom više od tri decenije proizveo pozamašan opus koji se bavi romantizovanjem i relevantnošću kulture droga. On je anoniman i veoma retko daje intervjue, ali nas je pozvao da se sretnemo sa njegovim asistentom Markom u njegovoj brajtonskoj radionici, pre nego što smo s njim obavili intervju preko WhatsApp-a. Ništa neobično, dakle.

VICE: Ćao, Chemical X. Zašto si počeo da radiš sa The Loop-om?

Chemical X: Ja sam za informisan izbor. Niko ne može da kaže odrasloj osobi šta sme i šta ne sme da radi. The Loop se bavi realnošću. Oni se ne zalažu za legalizaciju, ali nisu ni za podsticanje korišćenja. Kao što kaže Fiona Mišam [suosnovičica The Loop-a]: oni su poslednja linija odbrane. Praktično rešenje za i te kako realan problem. Šta vaša pilula ili prašak sadrže totalna je misterija koju ćete razrešiti samo ako je uzmete. To nije najbolji plan za delovanje. Prisustvovao sam procesu The Loop-a iz prve ruke i religiozno podržavam sve što Fiona i njeni fantastični dobrovoljci rade.

Kako je ekstazi delovao na tvoj razvoj kao umetnika?

Delovao je na moj razvoj kao osobe, pa je onda delovao i na moj razvoj kao umetnika. Želeo sam da moj najnoviji ciklus radova odražava kulturološki uticaj koji je ekstazi imao i ima na ovu zemlju u poslednjih 30 godina. Ne znam kakvo bi mesto Velika Britanija bilo bez njegovog uticaja. Dovoljno sam mator da se sećam kako je sve bilo sranje po klubovima i pabovima pre nego što je ekstazi postao popularan [sredinom osamdesetih]. Očekivali ste da upadnete u tuču pre nego što se okonča veče, da vas se dokopa neki pripiti govnar kom se nije dopala vaša frizura. Mladež je u to vreme bila veoma izdeljena na grupe i ponašala se plemenski. Prosto ste morali negde da se svrstate. Ekstazi je srušio neke od tih barijera i započeli samo interakciju sa ljudima sa kojima inače nikad ne bismo. Kako to može biti loše?

Misliš li da postoji nešto romantično u vezi sa uzimanjem ekstazija?

U uzimanju ekstazija ima mnogo toga romantičnog. Gubite svakodnevne inhibicije, a obuzme me vas osećaj ljubavi, toplote i empatije. Kad sam prvi put zgutao pilulu osamdesetih, smatrao sam da je to savršena droga. Imao sam neke predivne zajedničke momente sa prijateljima i ljubavnicima koje inače ne bih doživeo bez njega.

Čini se da „Rush“ pokazuje blažu stranu ekstazija. Tu nema jarkih boja, smajlija i Beza kako pleše.

MDMA ima svoju veoma opuštajuću i meditativnu stranu koju ni ne primetiš ukoliko ne ležiš na poljančetu umesto što plešeš kao demon. Rush bi trebalo više da predstavlja vodu, ravnotežu, pokret i cilj. Zato su sve pilule sa dizajnom jin-janga, mešavina tame i svetla. Imate osećaj da su vas uvukli u nešto; u portal za zadovoljstvo ili bol.

Jesi li gledao svoje slike na ekstaziju ili davao drugima da to rade?

Nisam, ali voleo bih da ih smestim u prostoriju punu ljudi koji su na njemu. Mnogo mi je teže da se odvojim od slike i onoga kako je ja doživljavam. Volim kad ljudi u mom radu vide nešto što nisam nameravao da postignem. To im daje određeno vlasništvo nad njom. Videti delo očima pod dejstvom stvorilo bi jedno sasvim novo delo koje bi postojalo samo u tom trenutku, u njihovoj glavi. Nikad ga više ne bi videli na taj način. To je dobar koncept.

Jesi li razmišljao o tome ko bi mogao da osvoji sliku?

Jedva čekam da vidim ko će je osvojiti. To je prilično velik i upečatljiv rad i jedva čekam da vidim da li će završiti na zidu dečje sobe nekog klinca u Volsalu ili u luksuznoj gajbi u Pedstou. Verovatno bih više voleo ovo prvo, ali samo želim da učestvuje što više ljudi, pošto sav fond od učešća ide The Loop-u. Takođe se nadam da, ko god da je dobije, neće pokušati da je otvori.

Jesu li to prave pilule?

Ne, njih smo morali da napravimo kao replike, inače bismo uvalili The Loop u veliku nevolju. Međutim, radimo je i po privatnim narudžbama.

Košta samo dve funte da učestvujete u nagradnoj igri u kojoj možete da osvojite umetničko delo vredno 50.000 funti, a sav taj novac otići će pravo kampanji The Loop-a za sakupljanje sredstava. Svi detalji o uslovima učešća nalaze se ovde.

