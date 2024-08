Ovu anti-policijsku umetnost je platila policija

Ovaj tekst je originalno objavljen na VICE UK.

ACAB ( All Cops Are Bastards) je natpis na koji se po zidovima zgrada i javnih WC-ova nailazi svugde, od Kamdena do Kaira. Ovaj internacionalno prihvaćen simbol protivi se ideji po kojoj su policajci uzorni ljudi i heroji.

Prethodnih par godina, propagandne poruke koje na sličan način osuđuju policiju počele su da se pojavljuju po bilbordima i telefonskim govornicama širm Londona; umetnici kradu prostor za oglašavanje kako bi svoju poslali poruku u javnost.

Danas njihove radove plaća i štampa Dog Section Press, izdavač pamfleta pod naslovom ACAB na trideset dve strane. Iz ove kuće kažu da su subverzivni projekat finansirali tužbama protiv policije za nezakonito hapšenje i napad. U neku ruku, moglo bi se reći da sami policajci plaćaju za objavljivanje ovih provokativnih poruka.

Evo sadržaja koji je VICE imao prilike da unapred vidi.

ACAB izložba otvorena je prošlog četvrtka u londonskoj galeriji Flaxon Ptootch.

ACBA – Double Why

„Totalna propaganda“ – STRIKE! Magazin

„Fuck the Police“ – Hogre

„Ovde smo da pomognemo“ – Spelling Mistakes Cost Lives

