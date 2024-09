Parovi sa velikom razlikom u prihodima govore o problemima sa novcem

Postoji prećutna prednost kad su oba partnera u vezi podjednako švorc. Vaspitali su me tako da je svaki razgovor o novcu “neumesan”, pa sam možda imala sreće što su svi moji bivši tipovi radije pili deset pića u utorak uveče nego išli da kupuju namirnice. Nikad nismo morali oko toga se svađamo. Međutim, to kod mnogih parova nije tako.

Procenjuje se da svaka dva od tri kanadska para imaju neku vrstu neusaglašenosti u prihodima, prema studiji iz 2015. godine — što ne iznenađuje previše ako uzmete u obzir da u proseku žene i dalje zarađuju 83 odsto onoga što zaradi prosečan muškarac, a procenjuje se da samo 24 odsto udatih žena zarađuje više od njihovih muževa. (Ta cifra je 1970. godine bila samo sedam odsto, tako da je to makar nekakav napredak?) Plus, uz rodni jaz u platama, rasni disparitet u prihodima takođe je rasprostranjen u Severnoj Americi, budući da je popis iz 2016. godine pokazao da rođeni Kanađani s univerzitetom diplomom koji pripadaju vidljivoj manjini zarađuju, u proseku, 87,4 centi na svaki dolar koji zarade njihovi beli ekvivalenti.

Sve to znači da će se više od polovine severnoameričkih parova suočiti s jazom u prihodima i moraju da uračunaju faktor neujednačenih plata u svoju vezu. Kako, dakle, izgleda kad jedna osoba zarađuje nekoliko puta više od druge? Šta se desi kad jedna od osoba stvarno želi da kupuje namirnice? Bilo da odlučite da razliku o platama prihvatite, ignorišete je ili pretvorite u nastranu seksualnu igru, većina parova mora nekako s tim da izađu na kraj. I zato sam pronašla četiri para sa pozamašnom razlikom u platama da bih saznala kakve su njihove strategije u očuvanju mira u kući i izbegavanju svađe oko siće.

Oh, i samo da vas unapred upozorim, ako ste mislili da razgovor o novcu preko telefona sa neznancima nije izuzetno neprijatan, prevarili ste se.

Lus, 38, i Šiva, 29

VICE: Zdravo, devojke, možete li mi reći nešto više o vašoj situaciji?

Lus: Ja sam honorarna instruktorka joge, a Šivs radi za veliku tehnološku kompaniju.

Šiva: Odnos u našim platama otprilike izađe na 70:30.

Da li možete pričate o novcu bez ustručavanja?

Lus: Šivs je bila totalno dekintirana kad smo se upoznale jer je bila studentkinja, tako da smo odmah pričale o tome. Razumela sam, bila je studentkinja, a ja sam imala posao, tako da je to bilo u redu, dopadalo mi se da se staram o njoj.

Šiva: Mislim da kad se zabavljate sa studentom to postane prećutna stvar. Jela sam pakovanje suvih nudli na našem prvom sastanku, to je prosto životna činjenica.

Lus: Ali činjenica da si bila švorc te ne opravdava zašto si ih jela suve.

Jesu li stvari mnogo drugačije otkad se taj odnos promenio?

Lus: Iskreno, mnogo mi je više prijalo dok je Šivs bila švorc. Mislim da se sada zbog njene plate osećam inferiorno, kao da nismo ravnopravni partneri. Nikad me i nije motivisao novac, ono, pobogu, ja sam instruktorka joge, ali kad vidim koliko Šivs donosi kući ovih dana, osećam se beskorisno. Plus, sada mnogo više razmišljam o novcu, što mrzim; novac je veliko zlo.

Šiva: Lus je uvek preuzimala ulogu brižnije osobe u vezi, ona je prava negovateljica. Mislim da ti je malo neprijatno sada kada sam ja u finansijskoj poziciji da se staram o tebi — šta ti misliš?

Lus: Da, mislim da si u pravu.

Jeste li primetili da je razlika u platama uticala na vaše uloge u vezi?

Šiva: Utiče na doživljaj koji ljudi imaju o našoj vezi, ali ne utiče previše na nas. Ljude zbunjuje to što u lezbejskoj vezi jedna mora da bude momak a druga devojka, što je nama smešno. Sad kad imam bolju platu ljudi me vide više kao “momka”, jer sam u finansijskoj poziciji da mogu da izdržavam oboje. Ali ako se držimo arhaične percepcije da je “muška” uloga starati se o drugom, iako je to glupo, onda se Lus mnogo prirodnije uklapa u tu ulogu od mene.

Lus: Jašta, ja sam švorc “baja” u ovoj vezi — a ti si jedna srećna žena.

Da li zbog toga morate da pričate više o novcu od drugih parova?

Šiv: Svađamo se oko novca mnogo više nego drugi parovi, to je sigurno, to je prosto stvar oko koje oboje postanemo napeti.

Lus: Mislim da parovi uvek imaju nešto oko čega se svađaju. Rekla bih da imamo neku vrstu svađe u vezi s novcem jednom nedeljno.

Oko čega se konkretno svađate?

Šiv: Uglavnom oko toga šta možemo sebi da priuštimo, a šta ne. Ja želim da izlazim, da slavim i idem na lepe večere i odmore, ali Lus je veoma tvrdoglava po pitanju onoga što možemo sebi da priuštimo, ne voli kad je častim, iako bih ja to jako želela.

Lus: Mrzim što se sada osećam kao da sam na teretu, kao da više nismo finansijski kompatibilni. Jedini način da izađemo na večeru više od jednom nedeljno jeste ako Šiva plati za mene, a ja to mrzim. Osećam se veoma neravnopravno. Radim na tim svojim nesigurnostima i nedavno sam dozvolila da me Šiva više izvodi, za početka na In-N-Out burger, doduše.

Kakav savet imate za parove koji takođe imaju razliku u platama?

Lus: Budite iskreni, nikad to ne koristite kao argument u svađi. Samo budite otvoreni i znajte da vaš partner nije ništa kriv.

Šiv: Jeste, iskrenost je ključna. Samo razgovarajte o tome pre nego što postane problem, inače će se to samo kuvati, a ona skupa boca šampanjca koju ste kupili kao lep poklon za svoju devojku samo će postati ogroman ventil za silno nagomilano nezadovoljstvo.

Lus: Ne možeš to da vidiš, ali digla je obrve ka meni, da, Šivs, znam da govoriš o meni.

Danijela, 25, i Džoš, 25

VICE: Zdravo, Danijela i Džoše, pričajmo malo o novcu!

Danijela: Zarađujem prilično dobro, a Džoš zarađuje manje od mene.

Je li to pravilo probleme u vašoj vezi?

Danijela: Džoš je veoma velikodušan i želi da kupi mnogo toga, ali kad smo prvi put počeli da se zabavljamo, Džoš je bio nezaposlen i tad nam je bilo prilično teško jer nije imao novca da plaća stvari, tako da smo radili mnogo manje toga a on je bio nervozan jer ne može da priušti više.

I Džoše, otkad si se zaposlio, da li su se ti problemi izgladili?

Džoš: I dalje zarađujem mnogo manje od Danijele, tako da razlika u platama i dalje postoji. Iznervirao sam se nedavno kad je napravila veliku stvar od toga što sam unapređen, jer ona i posle unapređenja zarađuje 10.000 dolara više od mene. Delovalo mi je pomalo snishodljivo, zato što znam koliko Danijela zarađuje i nisam bio zadovoljan svojim minijaturnim povećanjem plate.

Da li, dakle, zbog činjenice da Danijela zarađuje više na površinu isplivavaju tvoje nesigurnosti?

Džoš: Mislim da nije bitno to što ona zarađuje više, jer znam da je kvalifikovanija i za mene to ne predstavlja problem. Nisam ljut zbog toga koliko zarađuje, ljut sam zbog toga koliko ja zarađujem. Da dobijam platu kojom sam zadovoljan, ne bi bilo nikakvih problema. Nema to nikakve veze s Danijelom i ona to zna.

Da li ste primetili da razlika ima bilo kakvog uticaja na vaše uloge u vezi?

Danijela: Nije to zapravo nikakav problem. Da imamo decu možda bi bilo drugačije zato što je onda bitno ko radi a ko čuva decu.

Džoš: Rekao sam joj već više puta da znam da će uvek zarađivati više od mene i to mi ne smeta, ponosan sam na nju zbog toga. Znam da bih bio zadovoljan da budem otac na trudničkom koji ostaje kod kuće.

Jesu li vaši prijatelji toga svesni?

Danijela: Moji prijatelji znaju da zarađujem prilično dobro i Džoš za to ne mari, to nije tajna, a njega nije sramota. Da Džoš zarađuje više od mene, međutim, verovatno o tome ne bismo pričali, što me nervira.

Koji savet biste dali parovima koji takođe imaju razliku u prihodima?

Danijela: Morate da budete opušteni a ne mizogini i da nemate očekivanja da neko treba da zarađuje više od onog drugog. Mislim takođe da je važno biti iskren po pitanju toga koliko zarađujete.

Ros, 32, i Troj, 37

VICE: Zdravo, momci, možete li malo da nam objasnite svoju situaciju?

Troj: Obojica smo radili u istoj kompaniji dok ja prošle godine nisam dobio otkaz. I sada sam, ono, kako to ljudi zovu?

Ros: Nezaposlenjivac?

Troj: Nezaposlenjivac, da.

Oh, jao — pretpostavljam da to ima ne baš naročito veselog uticaja na vašu vezu?

Troj: Ima! Nekad smo bili dva lika koja zajednički zarađuju pristojnu platu, nismo se ograničavali ni u čemu, provodili smo se kad smo hteli i jeli gde god smo hteli. Išli smo na odmore, radili sve što nam padne na pamet. Nismo o tome razmišljali. Ako smo želeli da popijemo drugu margaritu…

Ros: Ili šestu.

Troj: Tačno tako, ako smo želeli da popijemo šestu margaritu, učinili smo to ne razmišljajući mnogo. Mislim da smo izgubili mnogo spontanosti u našoj vezi sada kada ja ne zarađujem onoliko koliko sam zarađivao nekad, i to je najveći bedak od svega.

Da li ste primetili da sada morate da pričate o novcu više nego drugi parovi?

Troj: Praktično sav novac koji trošim sada je Rosov, tako da moramo da pričamo o tome.

Ros: Ja sam sada njegov „sponzor“.

Troj: I jeste, samo što je to tužno, uopšte nije seksi.

Jesu li vaši prijatelji svesni toga?

Ros: Jesu, svi znaju koliko nam je teško, naročito dok Troj još uvek traži posao.

Troj: U izlasku takoše insistiramo na toj fori sa sponzorom. “Platićeš mi za ovo, tatice?”

Ros: Ljudima se to ne dopada.

Troj: Zaista, veoma im je neprijatno — ali mi se tako nosimo s tim!

Da li je Ros ikad ranije bio u ulozi “sponzora”?

Troj: Ne baš. Dopadalo mi se kad se on starao o meni, ali to nikad nije bilo u finansijskom smislu. Sada je to više finansijski i osećam se kao izdržavana domaćica pedesetih.

Ros: Zaista se ponašaš drugačije, primetio sam da više tražiš dozvolu za razne stvari, kad rezervišeš nešto na primer, dok si ranije samo to uradio bez pitanja.

Troj: E pa, dušo moja, kad tvojim novcem plaćamo karte moram da pitam. Činjenica da Ros prima platu a ja ne samo me primorava da budem veoma oprezan koliko smem da uzmem kad ne dajem ništa zauzvrat. Ne želim da budem grebator u sopstvenoj vezi.

Ros: Inače si čovek koji samo daje.

Troj: Znaš da je tako!

Šta je sa rođendanima?

Troj: Ros je imao rođendan pre par meseci. Srećom, rezervisali smo put za Meksiko pre nego što sam izgubio posao i sve je već bilo plaćeno. Morao je, međutim, sam da plati svoj rođendanski ručak.

Ros: Nije me bilo briga, mislim da je tebi bilo više stalo nego meni.

Troj: Plakao sam [smeje se]

Šta radite da se oko toga ne biste svađali?

Troj: Ne shvatamo ništa od toga preozbiljno, ne ostavljamo prostora u ovoj vezi za ružna osećanja kao što su ogorčenosti, tako da uvek odmah razgovaramo o svim problemima kao što je ovaj.

Ros: Ja čak mislim da je zezanje sa sponzorom malo i pomoglo.

Troj: Jeste, malo je začinilo ovu našu užasnu godinu.

Orla, 28, i Teo, 31

VICE: Možete li malo bolje da objasnite vašu situaciju?

Orla: Zabavljamo se šest meseci.

A kakva je situacija sa novcem?

Orla: Oh! Moja je dobra, Teova je malo bolja.

Teo: Zarađujem oko 160.000 dolara godišnje.

Orla: Sranje, nisam znala da je toliko!

Ups, dakle, da li onda novac nije tema koje ste se još dotakli?

Orla: Jesmo pomalo. Znala sam da Teo zarađuje mnogo, ali nisam znala tačnu cifru.

Teo: Naravno da joj nisam rekao: “Za tvoju informaciju, zarađujem toliko i toliko godišnje”, ali ona zna da radim kao investicioni bankar i uvek na naše sastanke izlazim u skupim odelima, tako da smo pomalo pričali o tome.

Da li primećujete razliku u platama?

Orla: Prvo sam primetila kad je Teo uvek bio u fazonu, ajmo na to mesto, ili na ovo mesto, stvarno fensi mesta, i ja sam onda pomislila: “Do đavola, šta on misli ko sam ja?” I tako mi je ispočetka bilo malo neprijatno i mislila sam da ako bih predložila manje fensi mesta da će me gledati popreko.

Teo: Ja na te stvari inače ne obraćam pažnju, ali sada pazim da odaberem manje ekstravagantna mesta zato što uvek plaćamo pola-pola.

Delite račun, čija je to ideja bila?

Orla: Uvek plaćam polovinu ceha, mislim da ne bi bilo u redu drugačije. Nikad još ranije nisam bila u situaciji da neko s kim se zabavljam zarađuje, ono… četiri puta više od mene, sranje, izvini, upravo sam izračunala — to je baš mnogo! Dakle, jeste, nikad mi se još nije desilo da ne prepolovimo račun, ali dobro, ljudi sa kojima sam izlazila pre imali su bednu platu baš kao i ja, tako da je to bilo savršeno normalno.

Teo: Meni ne smeta da delimo, mene to ne vređa. U prošlosti sam imao devojke koje su volele da budu čašćene i one koje nisu. Znam neke likove koji insistiraju da oni plate, kao da je to njihovo lično pravo. Mislim da je to pitanje izbora i šta vam oboma prija. Od prvog izlaska Orla mi nikad nije dozvolila da ja sve platim.

Čak i na rođendan?

Teo: Još nismo izašli za rođendan, tako da ne znam.

Na šta sve utiče vaša razlika u prihodima?

Orla: Uglavnom na to šta radimo kad izađemo. Još smo prilično sveži tako da mnogo izlazimo i mislim da idemo na mnogo otrcanija mesta zbog mene. Manje idemo na gradske krovove a više po birtijama u prljavom Istočnom Londonu.

Teo: Ma uopšte nije prljav! Drago mi je da mogu da izađem iz centra grada i vidim neka nova mesta. Obe moje bivše devojke su takođe radile u gradu, tako da je ovo malo drugačije.

Da li razlika u platama ima uticaja na vaše uloge u vezi?

Orla: Ne verujem, možda kasnije hoće, ali niko od nas ne razmišlja o tome u ovom trenutku.

Kakav savet imate za parove koji takođe imaju razliku u platama?

Orla: Samo budite iskreni. Da sam pristala na sva skupa mesta koja je Teo predlagao kad smo počeli da se zabavljamo sada bila bih bez kinte u džepu, tako da sam samo morala da kažem: “Slušaj, ne mogu to da priuštim” i sve je bilo u redu!

Teo: Tako je, samo pazite da to ne bude nešto o čemu vam je oboma neprijatno da govorite. Ljudima bude neprijatno da pričaju o novcu, ali se zapravo radi o pitanju praktičnosti. Dakle, te kanale komunikacije ostavite otvorene. Ne žalim za tim večerama od šesto dolara, samo sam srećan što mogu da provodim vreme sa Orlom.

Orla: 600 dolara?! Sranje, ja bih žalila.