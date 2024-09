Proveo sam 48 sati sa Rikom, grčkim bokserom

​

​Riko (Dimitris Kserikos) je profesionalni bokser i trener iz Kalitee – mesta južno od Atine.

Tokom poslednjih par godina učestvovao je u osam borbi i samo je jednom izgubio. Svi za Rika kažu da ima muda. Taman kada pomislite da je njegov protivnik počeo da ga melje, uvek se situacija preokrene u Rikovu korist.

Pratio sam ga 48 časova i provodio vreme sa njim tokom treninga, ali i nakon meča u kojem je pobedio. Tokom proslave, pušio je cigaru i kupao se zajedno sa peharom koji je upravo osvojio. Svi izvan svlačionice se i dalje pitaju kako je uspeo da sakupi snagu i uzvrati udarac, jer je već u prvoj rundi delovao potpuno izgubljeno.

Videos by VICE

Ja sam se setio prethodnog dana, posle merenja, dok smo čekali klopu u restoranu. Pitao sam ga koja će pesma da ga prati dok ulazi u ring.

– Od Boba Marlija „Only the strong will continue“ – rekao mi je. – Volim tu pesmu, poslušaj tekst i biće ti jasno zašto.

To je praktično bilo jedino pitanje koje sam mu postavio za tri dana, ali sam zahvaljujući njemu dobio sve odgovore koji su mi bili potrebni.

„All I do is stay focused looking straight forward at the world and beyond.

I feel people pulling me down.

I feel some pulling me up I can’t get stuck.

I just keep moving forward.

I got places to go man. Let’s go…

When the Armageddon’s dark and dread

A lot of weak are to weep and moan

Only the strong will continue,

do you have it in you?“

* Rikova borba protiv Aleksisa Jordanidua bila je jedna od glavnih mečeva „Battle 13: Northerners Vs Southerners“ koja se održala u Atini u nedelju 09/11/2014

Petak pred borbu

Poslednji trening pred borbu

Subota: Riko je zadovoljan izmerenom težinom na merenju

Riko na večeri sa dugogodišnjim prijateljem i trenerom Nikosom Gidakosom

Nedelja: Dan borbe

Stefanos Konstantinidis, organizator turnira, najavljuje sledeću borbu

Čekanje u redu

Riko se predstavlja publici

Poslednji trenerovi saveti pred meč

Borba

Saveti tokom borbe

Kraj borbe, Riko i trener proslavljaju