Pet pitanja za čoveka iz Novog Sada koji je pijan bacao petarde iz kola

Juče je objavljena skoro pa neverovatna vest o starijem čoveku koji je sa 4,05 promila alkohola u krvi zaustavljen jer je bacao petarde iz automobila u pokretu. Kako prenose različiti mediji, novosadska policija je u šoku i neverici, jer je gospodin u 72. godini života uspeo da vozi auto sa četiri promila u krvi i usput multitaskuje sa petardama. Kao da se takmičio sam sa sobom koliko prekršaja može odjednom da napravi. Kako prenose sa portala 021, upola manja količina alkohola u krvi se smatra za teško pijanstvo. Ni ja nisam uspela da ostanem ravnodušna na ovu vest i želim odgovore na nekoliiko pitanja koja ne mogu da izbacim iz glave.

Odakle mu dozvola?

Ili klasična prozivka iz saobraćaja: ko ti dade dozvolu majstore! Čitanjem vesti o neobičnom hapšenju, otkrivamo da gospodinu iz Novog Sada ovo nije prvi prekršaj. A nije ni drugi. Naime, pre ovog incidenta, policija ga je dva puta kaznila zbog vožnje u alkoholisanom stanju što pokreće neka mnogo ozbiljnija pitanja: zašto policija nije oduzela dozvolu čoveku koji je dva puta učinio teški prekršaj? Sada je kažnjen sa 45 dana zatvora, a ostaje da vidimo da li će se ponovo naći na vrelom asfaltu.

Zašto petarde?

Kada stavimo na stranu sulude i jako opasne prekršaje koje je Novosađanin zaređao, moramo da se zapitamo – zašto je bacao petarde iz kola? To nije nešto o čemu čitate svaki dan u novinama. Nije Nova godina, Božić, nije čak sezona bilo kakvih praznika. Leto se lagano bliži što znači da ne možete da nabavite petarde na svakom ćošku, nego morate namenski da odete u specijalizovanu prodavnicu. On je ovo pažljivo isplanirao. A šta je slavio? Ko zna, možda je slavio to što se dva puta izvukao nakon što ga je policija uhvatila pijanog u kolima?

Šta je pio?

Zaboravite konfuziju sa petardama na trenutak – čovek je naduvao 4,05 promila! Tako nešto čujete samo u pričama o ‘ludim Rusima’ ili kada se nekome rodi dete pa slavi dve nedelje. Kao što smo rekli, i upola manja količina se smatra za teško pijanstvo, a sa četiri promila se pada u komu. To je potencijalno smrtonosna doza alkohola za zdravu i mladu osobu. Šta je zaboga ovaj čovek pio kada je uspeo da ostane na nogama, pardon, za volanom? Ja se kladim na rakiju. Domaću.

Da li ima društvene mreže?

Njegovo ponašanje jeste neodgovorno i opasno. Nikako nije za pohvalu ili imitaciju, ali morate priznati da privlači pažnju. Ime i prezime ovog Novosađanina još uvek nije poznato javnosti, ali kada se otkrije, prvo ću da proverim da li koristi Tviter. Volela bih da bar preko statusa uđem u um osobe koja je u stanju da učini toliko suludo krivično delo.

Da li će sve da ponovi?

Da li Novi Sad ima problem sa novim serijskim manijakom u saobraćaju? Ovo jeste prvi put da u vestima slušamo o dedi koji mrtav pijan vozi kroz grad i baca petarde, ali nešto mi govori da nije i poslednji.

Ovaj čovek je samo imao veliku sreću što nikoga nije ubio prva tri puta kada je vozio pijan. Pošto ne možemo da računamo na novosadsku policiju da ga spreči, ko kaže da u budućnosti neće počiniti ozbiljnije krivično delo?