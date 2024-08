Pet pitanja za čoveka koji je drkao u avionu

Pre neki dan sam listajući kroz storije na Instagramu videla nešto neobično. Snimak lika koji je najopuštenije drkao u avionu.

Zamolila sam druga koji je objavio video na Instagramu da mi ga pošalje radi detaljnije inspekcije. On mi je ispričao da snimak nije njegov, već je dobio od druga koji je dobio od druga. Iako je poreklo autora za sada nepoznato, kao i identitet počinioca nedela, znamo da je u pitanju ruski avion u kojem su bili srpski i crnogorski putnici. Na prvi pogled nije najjasnije šta se na snimku tačno dešava. Možda je u pitanju samo nervozni putnik koji se plaši letenja pa nervozno cupka nogom?

Videos by VICE

Ako malo bolje pogledamo, distinktivni kružni pokreti govore drugačije. Možete pogledati video od 15 sekundi ako želite i sami da se uverite.

https://www.youtube.com/watch?v=6kNhyPfclxU

https://www.youtube.com/watch?v=cMflO9aw9Jc&feature=youtu.be

KO TO RADI U AVIONU?

Ova situacija me je naterala da se prisetim jedne anegdote koja kaže da 80 odsto žena i 90 odsto muškaraca masturbiraju, a ostali su lažovi. Poenta je sledeća – svi to radimo. Ali za to postoji mesto i vreme. Kapiram, možda mu je došlo vreme na pogrešnom mestu, ali koliko stvarno moraš da budeš napaljen da ne možeš da se iskontrolišeš dok si zarobljen u javnom prostoru sa ljudima koji ne mogu da pobegnu od tebe? Koliko malo obzira treba da imaš prema ostalim ljudskim bićima da najopuštenije tokom leta izdrkaš kitu kao da si platio privatni let?

DA LI ON ŽELI DA GA UHVATE?

Svi znaju da treba da se pozdraviš sa konceptom privatnosti kada uđeš u avion. To su leteći autobusi u bukvalnom smislu. Ako avio kompanije nastave da smanjuju sedišta uskoro ćemo se gurati kao u dvadesetšestici u pet popodne. Zato je prvo pitanje za čoveka koji je izdrkao u aviionu logično – da li si hteo da te vide?

Moj odgovor je da. Pazite, čak i sa praznim redom ne možeš da očekuješ da te niko neće videti u punom avionu gde osoblje prolazi i ljudi ustaju iz sedišta. U jednom trenutku je čak stjuardesa prošla pored njega, a on nije ni zastao. Moj zaključak je da ga sve to loži. Da je samo imao potrebu da izdrka u privatnosti otišao bi do toaleta. Ali on je želeo opasnost od otkrivanja.



DA LI JE NEKO REAGOVAO?

Pored video snimka koji je napravio jedan od putnika i osoblja koje prolazi jasno nam je da je masturbator primećen. Ne bi me čudilo da su svi u avionu bili svesni njegovog drkanja. Mislim, čovek se baš nije potrudio da sakrije to što radi.

Zbog toga me zanima da li stvarno niko nije reagovao? Možda obezbeđenje ili stjuardese? Nisam pravnica, ali prilično sam sigurna da drkanje u avionu nije dozvoljeno i zato mi je neverovatno da gospodin nije barem opomenut. Pošto na raspolaganju imamo samo 15 sekundi njegove akcije, verovatno nikada nećemo dobiti odgovor na ovo pitanje.

ŠTA JE GLEDAO?

Čini mi se da u drugoj ruci (onoj koju ne koristi za drkanje u avionu) drži telefon. Verovatno je bolje da nikada ne saznamo.

KO JE BIO U DRUGOM DELU REDA?

Avionski redovi imaju po tri sedišta sa svake strane i prolaz u sredini. Kao što smo videli, on sedi do prozora sa dva prazna sedišta. Međutim, samo taj mali prolaz ga deli od preostala tri sedišta u njegovoj ravni. Koje su šanse da u jednom avionu bude toliko praznih sedišta i da su baš tako raspoređena?

Čak i da je nekim čudom taj deo reda bio prazan, neko bi se od ostalih putnika premestio da uživa u samoći.

Sigurna sam da je bar jedna osoba sedela tu, ali ko? Da li je i ta osoba takođe snimala lika u akciji i kačila to na svoj Instagram stori?

Pre nekoliko dana smo čitali o međunarodnom skandalu kada je avion prinudno sleteo zbog čoveka koji je odbijao da prestane da prdi, a sada smo počašćeni novim prizorom zbog kojeg nećemo moći da zaspimo večeras. Izgleda da ovo stvarno nije godina za vazdušna putovanja.