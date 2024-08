Pet pitanja za gotičare koji su imali seks na nadgrobnom spomeniku

Zdravo. Dobar dan. Dobar vam petak? Kakav je bio četvrtak? Jel‘ se popilo nešto, a? Opušteno. Ma da, i ja isto. Nego vidi, neki se gotičari guzili po groblju:

Četr‘espet minuta, kažu. U sred Mančestera.

U Mančesteru, Goti guze tri frtalja sata. Na nečijem grobu. Mančesterska revolucija. Pitanja slede.

DA LI JE OVO NAJGOTSKIJI DOGAĐAJ U ISTORIJI GOT POKRETA?

Teorija #1: Jeste. 45 minuta seksa na groblju je gotski do jaja. Znači krene se, ono, znači crna majica, znači maskara, znači farbana kosa, pa onda kožni kaputi, pa pirsing u nosu, pa ti se neka alkica zakači za šipku u autobusu baš kad pokušavaš da siđeš, pa posle moraš da se vraćaš sa sledeće stanice. Dalje ide, ručno napravljena kožna ogrlica koju naručiš iz Amerike za 87 dolara plus carina, mesec i po dana čekaš da ti stigne. Pa onda uplatiš Patreon podršku Amandi Jebenoj Palmer. Pa onda keva mora da zove svoju kevu da je pripremi za tvoj novi gotski imidž, da se ne šlogira baba na Uskrs. Ali čak i posle svega toga, nisi dovoljno got – nisi uopšte gotičar – dok ne budeš jebao 45 minuta na mančesterskom groblju. To je najviši nivo gotičarstva.

Teorija #2: Nije. Nisu to nikakvi gotičari, vidi ih samo kakvi su.

Teorija #3: Apsolutno jeste. Gotika nije odeća, nije muzika, nisu sveće u obliku lobanja. Gotika je u duhu, u osećaju, u vajbu. Ništa na svetu nije više Got nego seks na groblju. A ovo dvoje su kralj i kraljica svih Gota.



IMA LI ŠTA BOLJE NO KAD SEVERNJAK VIČE „PIZDA LI VAM MATERINA KLOŠARSKA“ GOTIČARIMA U KOITUSU?

Sve se ovo odigralo u Mančesteru, čitavih 66 milja od mog rodnog mesta, ali lik koji paru u parenju viče PIZDA LI VAM MATERINA KLOŠARSKA prepoznatljivim severnjačkim naglaskom pogađa me u nostalgičnu žicu. Uželim se sendviča s krompirom, komšijskih razgovora potpuno lišenih emocija, svađa o parkingu koje na Fejsbuku prerastu u žestoko pičkaranje između dve zajebane mame. Uželim se jeftinog piva i gledanja gotskog grobljanskog guženja.

DING, DONG, STIŽE NAMA LETO?

Od kako znam za sebe, još se nije desilo da početkom leta (obično u junu) ne uleti neka priča o ljudima kako se krešu u prirodi.

Realno, ljudi se u prirodi krešu non-stop, u ledenoj tundri i u tropskoj džungli. U sokacima i javnim toaletima. Jebanje je u vazduhu, svuda oko nas. Vole ljudi da jebu, jebeš ga. Dupe bi dali da pojebu nešto, ako me razumeš. Ali ipak se redovno desi jedan incident seksa u javnosti kog se tabloidi šaljivo dohvate na početku leta. Sunce granulo, sad će još malo Svetsko prvenstvo, Goti se karaju po grobljima – eto najzad leta, dragom bogu hvala.



DA UMREŠ, DA LI BI TI SMETALO DA TI SE LJUDI JEBU NA GROBU?

Ako mene pitate, postoje tri moguća ishoda smrti:

1. Potpuno ništavilo, mrkli mrak, zaborav, kraj svega

2. Raj/pakao, večna nirvana ili večni očaj

3. Ležanje u grobu bez kraja i smisla, kao neki san pod zemljom, postojiš ali ništa ne radiš i ništa ne misliš, najuzbudljivije ti je događaj kad se desi da neki pas u prolazu zapiše drvo pore groba



Meni je ova treća varijanta horor, neka vrsta bezizlazne kome u kojoj svi duhovi večno postoje, polako ih izluđuju sve te decenije posmrtne dosade. Neću da ležim u grobu kad umrem! Hoću da me spalite!

Ali sad, zamisli da si tako u grobu, a onda odjednom neko dvoje debila svrati kod tebe na 45 minuta pijanog seksa. Ne bi ti smetalo, jel‘ tako? Ne bi ustao da im sablasno kažeš „Ne jebite po groblju!“ Što se mene tiče, grobljansko karanje je najbolji mogući pomen preminulom. Smrt obeležavaš najživljom verzijom življenja koja ti je na raspolaganju. Ako se meni desi da budem raspali kostur zatrpan zemljom, molim vas sve najlepše što mogu, svratite mi na grob i pojebite se. Da mi bude malo manje dosadno.

DA NIJE 45 MINUTA PREDUGO ZA GROBLJANSKU JEBAČINU?

Evo kako znamo koliko je koitus trajao: Goti su se ulogovali na Fejsbuk da nam se pohvale. Video je snimio izvesni Skot „Materina Klošarska“ Elvud, okačio da na Fejsbuk, privukao pažnju, ali onda se u komentarima pojavio upravo gotičar sa snimka da mu kaže „Nije u redu da me snimaš dok jebem.“

Između ostalog, jebač je snimatelju poručio sledeće: „Nađi i ti nešto u životu čime ćeš da se zabaviš. Ne moraš da špijuniraš nas kako se na brzinu krešemo. Mislim, nije baš bilo na brzinu, 45 minuta.“

U suštini, ovde imam jedno pitanje i jedno potpitanje – šta je u glavi čoveka koji se uloguje na Fejsbuk da se pohvali koliko je dugo guzio na groblju. Mislim, da li se nada da će mu se zainteresovani javiti preko privatnih poruka? „Videla sam kako guziš na groblju, čujem da možeš dugo da izdržiš, evo ti moj broj pa kad si slobodan navrati da i mene istalambasaš“? A ono prethodno pitanje, da li je 45 minuta ipak predugo – mislim da jeste. Rekao bih da je maksimalno prihvatljivo trajanje grobljanskog guženja… jedanaest minuta. Realno im nije trebalo više. Ko hoće još, može dostojanstveno da svrši ko kuće.