Pet pitanja za lika koji… kreše sladoled u tržnom centru

Na internetu sam ravno već šesnaest godina i kao očekivani rezultat toga je to što sam naleteo na ozbiljan broj mračnih klipova koje nikad nisam želeo da vidim i sa velikom sigurnošću mogu da izjavim da je ono što sledi definitivno najiritantnija i najneprijatnija stvar koju sam ikada video:

https://twitter.com/KenJac/status/1104227756508962816

Ukoliko ne možete da gledate ovaj video jer ste na poslu ili ste patološki nervozni i zaista vam nije potrebna ovakva vrsta energije u vašem životu, evo o čemu se radi: video je skinut sa platforme Tik Tok , i okačen na tviter pod nalogom “@KenJac”, na njemu je lik koji pravi one popularne-još-tri-meseca-a-onda-ih-nikad-više-nećemo-videti rolnice od sladoleda koje često viđate na Instagramu, samo što ih u ovom slučaju on na neki način … pa kreše. I pravi kontakt očima sa vama dok to radi i cela stvar se brzo pretvori u erotsku predstavu za koju zažalite što ste je odgledali.

Ovaj čovek je Sladoledo-jebač i ovo su mojih pet pitanja za njega:

GDE SE TAČNO OVAJ VIDEO IZ ‘ČOVEK KOJI TI PRAVI SLADOLED’ PRETVARA U ‘OSEĆAM SE JAKO UZNEMIRENO’?

Jako dobro pitanje i znam tačan odgovor na njega: na jedanaestoj sekundi. Pre toga, svi smo u fazonu: Okeeej. On pravi sladoled za Osmi mart. Nije mi jasno kome je namenjen taj sladoled, svim ženama sveta? Da li ima dovoljno kašičica? – ali okej, kapiramo šta je pisac hteo da kaže. A onda on pogleda u kameru i kaže šta priprema – “Napraviću nutela i oreo sladoled” – i dalje si u fazonu: Okej, hmm. Zvuči lepo. Sladoled, nutela, oreo. Mogla bih da se naviknem. A onda podiže kanticu nutele i ispušta zvuk “ooooooo jea”, i to je, po meni trenutak gde se Sladoledo-jebač iz “entuzijastičnog čoveka koji bezbrižno uživa u svom poslu” pretvara u “nevaljalog sladoledžiju stripera zbog kog vam mama drži šake preko očiju”.

ZAISTA BIH VOLEO DA ZNAM KOLIKO JE VEŽBE POTREBNO?

Iz nekog razloga, najviše me mori ovaj oreo koji se okreće. Ne ovo uvijanje tela, a ni ovaj da-li-si-svršila-dušo? kontakt očima, pa čak ni ove lateks plave rukavice. Iz nekog razloga oreo okret me je pogodio u srž, jer me momentalno vraća kroz vreme unazad. Zbog tog okreta pred očima mi izlaze sve slike njega koji uvežbava pokrete u svojoj fluorescentnoj kuhinji, svaki selfi video koji je snimio, a onda opet puštao i hvatao beleške, sva pakovanja orea, svi ostali sastojci koje je ovaj ortak karao i pokušao da zavrti, sve grešne stvari koje je radio mangu, sva napaljena posipanja M&M bombonama, svaki namučeni urlik “sladoled vam pomaže da budete seksi,jeeea!” koji odzvanja o zidove tržnog centra i na kraju sve to vodi do jedne tačke u kojoj on razbija oreo špatulom u čast “svih žena”.

TANKA JE LINIJA IZMEĐU ‘SAMOUVERENOG NAPALJENOG MLADIĆA KOJI PRAVI SLADOLED’ I ‘PRITAJENOG SERIJSKOG UBICE’, ZAR NE?

Postoji neki nemirni osećaj dok gledate našeg Sladoled-jebača jel da? Postoji nešto, što vas čačne ne baš u stomaku nego još niže, još mračnije, još eteričnije, bliže mestu gde zamišljate da je vaša duša. On ima lepo oblikovane ruke, sveže potšišanu bradu i savršenu frizuru i to je okej. Prijatno ti je da ga gledaš dok ti pravi sladoled. Ali, u isto vreme, makar malo, javi ti se taj osećaj i potreba da zoveš policiju, priznaj? Ne kažem da je lik nekad ubio nekad, nikad ne bih to mogao da kažem. Ali kažem da ukoliko bi meni neko rekao da je on ubica, definitivno bih mu poverovao.

KOJA VRSTA ŠKOLE IZNEDRI OVAKVOG ČOVEKA I KAKO SAM JA BIO TOLIKO SREĆAN DA JE IZBEGNEM?

Svi znamo ovog lika, u tome je stvar. Odatle sva nelagoda. Svi smo ga sreli u srednjoj, njega ili nekog iz njegove ekipe. To je lik koji uvežbava svoje forice za muvanje ispred Topšopa na Oksfordu i koji promoviše žurke ispred fakulteta na kom je pre godinu dana diplomirao. To je lik koji te smarao na kućnoj žurci i pričao o turzmu u jugozapadnoj Švajcarskoj. On hoda ulicom noseći štap za hokej, tokom zime obučen u šorc i majicu. On je samo jedan primerak čitave rase čoveka u Londonu: nabijen samopouzdanjem, proveo godinu dana na Tajlandu, završio istoriju umetnosti, sladoled čini da izgleda seksi, svira akustičnu gitaru na žurci i izmišlja novo prezime jer mu je otac neki poznati poznati baja.



DA LI OVAJ LIK KREŠE SLADOLED?

Po mom skromnom mišljenju ovaj lik kreše sladoled, da. Možda ne u fizičkom (kita u sladoledu) smislu, ali duhovno, teoretski, da, on jebe sladoled. Nije okej jebati vazduh ispred sladoleda koji praviš u čast Internacionalnog dana žena i nije okej želeti da pojebeš taj sladoled koji si upravo napravio. Nikad nisam napravio sebi porciju klope i pomislio: ubaciću kitu u ovo. Nikad, ali nikad kada sam pržio jaje kod kuće nisam pomislio: uvijanje tela bi ga malo još začinilo. I to je zbog toga što ja ne krešem sladoled.

Ovaj članak je prvobitno objavljen na VICE UK.