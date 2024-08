Pet pitanja za…par koji je išamaran zbog seksa u parku

Članak je prvobitno objavljen na VICE UK.



Leto je: Mazanje kremom za sunčanje po čelu i ramenima. Leto je: skoro nečujan zvuk tvojih butina koje se taru o nogavice tvog šortsa dok šetaš. Leto: znoj koji ti kaplje sa kolena, niz nogu, do članka.

Ili: leto je kada divljački mašeš svim udovima svog tela i sa sebe skidaš pokrivač. Leto je kada ne spavaš ni tren, i leto je onda kada je legitimno da te baš briga da večeraš. Leto, veoma krucijano, je toliko divljačko karanje, da je nelegalno.

Sa Metroa :

Par je nastavio pijano da se kara u parku u Lidsu, uprkos tome što je nekoliko ljudi zvalo policiju, a jedan čovek se sukobio s njima zbog njihovog ponašanja.

Neidentifikovni par je uhvaćen u Raundhej parku u nedelju, dok su se u blizini nalazila deca.

Jedan otac je došao do njih i ošamario muškarca, naredivši im da prestanu da rade to što rade.

I:

Svedoci su počeli da snimaju par, i na snimku se može čuti jedna žena koja telefon govori policiji da je prijavila izgred pola sata ranije, ali da se niko nije pojavio.

„Rekla je da su se nalazili ’usred gomile dece koja su igrala kriket’, dodajući, ’Evo ih, ponovo to rade’, i ’Ovo im je već peti put’.



I:

Policija je došla tek 46 minuta nakon prvog poziva u nedelju, i do trenutka kada su u 1:55 popdone stigli, ovog para više nije bilo.

Policija zapadnog Jorkšira je rekla: ’Policajci su videli vozilo osumnjičenih, i zaustavili ga.

’Žena je bila uhapšena i naloženo joj je da se pojavi na sudu zbog vožnje u pijanom stanju, 24. avgusta’.

Da, imam neka pitanja:

DA LI BI PRESTAO DA SE KARAŠ KADA BI TE BESNA SVETINA LUPILA PO KITI?

Ja razmišljam o tome šta bi me naterelo da prestanem da se tucam (jednom kada sam počeo da se tucam), i da, to bi mi bilo dovoljno. Razmišljam ovako: mislim da bi me to nateralo da prestanem da se karam. Ako želim da budem iskren, moram da priznam da sam nervozan jebač, i znam da bih kada bih čuo cvrčka na 500 metara od mesta mog karanja, prestao da se karam, i verovatno se više nikada ne bih karao, tako da mi je baš teško da se stavim u kožu dvoje pijanih karača u Lidsu, koji su se karali dok ih šamaraju, i karali tokom napada svetine.

Međutim: ako bi neko prišao i udario me toliko jako da odustanem od karanja u kome sam učestvovao – kada bi me udario toliko jako da se isključim – mislim da bih u tom trenutku stekao perspektivu o svom karanju, razmislio o tome da li bi uopšte trebalo da se karam ovde, na dohvat ruku koje mogu da me išamaraju, možda bih razmislio o tome da odemo kući, ili da se barem sklonim iza nekog žbuna ili drveća, negde gde je malo (pa čak iako je nesavršeno) skrovitije.

Karači iz parka u Lidsu nisu to učinili. Šta bi još mogli da istrpe karajući se? Pucnjavu? Roj osa? Šta bi bilo da su ih pregazila lakša ili srednje teška kola? Razmišljajte o njima sledeći put kada se budete karali. „Koliko sam rešen da se baš sada tucam?“, morate da se zapitate. Ako ne biste pristali na napad gomile u javnosti da biste doživeli orgazam, onda nisam siguran da ga uopšte i zaslužujete.

KAKO SE UOPŠTE I KARAJU, MOLIM VAS?

Ako ustanovimo da su karači iz parka u Lidsu junaci – da su Legende i da je svako ko ih je otkucao prokletnik, – onda stvarno zaslužuju priznanje, ne zbog toga što su se karali u parku po žaropeku, već zbog toga što su se uopšte karali u ovim nepodnošljivim letnjim mesecima. Žao mi je, ali kreveti trenutno služe za to da se besano vrtimo i povremeno istopimo kockicu leda na svojim grudima, a ne za karanje. To važi i za ostale površine. Jeste li u poslednje vreme seli na sofu? Zalepiš se za nju. Jeste li bili u kuhinji? To je samo mesto gde se nalaze sve muve. Trenutno ne postoji način da nam bude udobno, i nije nam udobno već mesecima. A ipak se od vas nekako očekuje da se karate u ovim uslovima? Do kraja? Bez barice znoja između dva pulsirajuća tela? Bez toga da ti se donji veš pretvori u uvrnuti mokri čvor dok ga skidaš? Bez ijedne graške znoja nastale usled seksa, koja lagano curi dole, sa tvog čela, zaliva već mokre obrve – zadržavajući se – samo na trenutak, na vrhu nosa pre nego što u savršenom luku padne na facu tvoje ljubavnice? Ne, hvala, apsolutno ne. Ja stavljam kitu u friz najranije do oktobra, a i vi bi trebalo to da uradite. Karače iz Lidsa bi Kraljica trebalo da proglasi za vitezove, samo zbog toga što izdržali sve to da bi svršilI.

SVET JE PODELJEN NA DVOJE: ONE KOJI SE TUCAJU, I ONE KOJI SE NE TUCAJU

Kao ekstenzija ćaskanja o „velikoj energiji kite“ koji smo svi vodili proteklog meseca, i na raskrsnici škotskog Tvitera, postalo je jasno da će ovog meseca svet biti podeljen na dve specifične kategorije – karače, koji se karaju, i seka-perse, koji to ne čine – a ako vam je ikada bio potreban jasniji primer od toga, pogledajte ponovo ovaj video. Karače ovde predstavlja par koji je se kara usred parka, i usred bela dana; seksa-perse, iako tehnički poštuju slovo zakona, su oni koji su ih neprekidno tužakali policiji u pozadini.

Na primer: razumem da karanje u blizini dece koja igraju kriket jeste seksualni prestup, i ja se nikako ne zalažem za njega. Ali takođe, izgleda kao da tamo nema nikakve dece. Izgleda kao da su prisutni roditelji, i koji od para stoje dovoljno daleko da moraju da do maksimuma zumiraju kamere na telefonima samo da bi uhvatili mutne figura koje se karaju, i da su sklonili decu. Da, deca apsolutno ne treba da budu izložena razvratu u javnosti. Ali takođe… ko želi da upropasti divan sunčani dan mereći koliko je tačno minuta proteklo od kada je poslednji put pozvao policiju? Seka-perse, eto ko.

Uzmi sladoled, i smiri se, dilejo. Kresni nešto! Kresni se i smiri.

DA LI JE POVRATAK PO REPETE NAJCARSKIJI POTEZ IKAD?

Po jednom videu, karači iz parka u Lidzu su već jednom kresnuli, a onda se u pozadini začulo, „Evo ih, ponovo to rade“. Opet, ovo je prilično smelo ponašanje: krešući se tako žestoko da primoraš gomlu udaljenih besnih roditelja da zovu policiju je krupna stvar, ali i da završe? Da malo u međuvremenu iskuliraju na suncu? Vratiti se po repete za večerom? Izuzetno. Gigantski. Ogromno.

KOLIKO JOŠ ILEGALNIH KARANJA ĆE SE DOGODITI ZBOG OVOG VRELOG TALASA?

Ovo je sezonska stvar, i zbog toga sam ja zabrinut. Niko se u novembru ne kara uspred parka, ili na grobu ili bilo čemu drugom, zbog kiše, vetra, i tri do četiri dana sumornog dnevnog svetla. Niko to ne radi ni u decembru, niti u januaru, zbog mraza i leda. Karanje u parkovima je britanska letnja tradicija, i ja se plašim šta će biti sa nama ako ovaj talas vrućine nikada ne prestane: žuto-bela svetlost koja nas prži do sredine oktobra, trava koja se suši do korena, zabranjeno zalivanje, drveće koje umire, svi sladoledi pojedeni, sva burad piva popijena, produktivnost na istorijskom minimumu: a usred svega toga, nasred svakog travnjaka i parka u Britaniji, stotine hiljada nas, svi mi, u konfiguracijama od po dvoje, i troje, i četvoro, i petoro i sami, svi mi koji se do smrti karamo pod suncem koje prži. Je li to budućnost koju želimo? Jer, ona nam ne gine. Pogledajte karače iz parka u Lidsu: pogledajte ih, zaista ih pogledajte. Oni su vi, jesu. Oni su ti i ja. Oni su svi mi, za samo par meseci. Jedina stvar koja nas deli od toga su tri krigle sajdera i dva velika vina. Eto, sada sigurno kažete, zureći u karače iz parka u Lidsu, polako zoveći policiju, eto – ali za boga miloga, i posle branča sa prosekom u potocima, na kome sam zaboravio da pojedem išta čvrsto – mene.