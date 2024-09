Pogledajte seksi psihodelične animacije

Ovaj članak se prvobitno pojavio na VICE Colombia

Pre nekoliko nedelja, Žan Fransoa Pejnčo je bio samo još jedan u nizu kanadskih animatora – preko dana je radio za PBS šou za decu, a noću je pravio seksualno eksplicitne animacije. Nije ni očekivao da će mu se prošlog meseca život zauvek promeniti.

Žan Fransoa već dve godine objavljuje erotsku umetnost na društvenim mrežama pod pseudonimom Phazed, bez ikakvog napretka. Ipak, tog ponedeljka je Fejsbuk odlučio da zabrani nekoliko njegovih ilustracija i odjednom je njegov Tumblr, Instagram i Fejsbuk zapratilo više od 45.000 ljudi. Žan Fransoa je konačno postao poznat na internetu.

Pozvao sam ga da čujem kako se snalazi kao slavna ličnost.

VICE: Tvoj rad je postao viralan nakon što ga je Fejsbuk zabranio. Da li su ti oni na taj način učinili uslugu?



Jean Francois Painchaud: Pa na neki način, sigurno da jesu. Kada sam počeo da objavljujem radove onlajn, shvatio sam da postoji mnogo ljudi koji su osetljivi po pitanju ženskog tela. Neki su naročito osetljivi kada vide bradavicu. Koliko god da cenzurišem radove, uvek me neko prijavi. To je suludo.

Kada god bi me cenzurisali, ja bih digao veliku frku oko toga, jer sam se nadao da ćemo promeniti tu kulturu nepotrebnog cenzurisanja. To je glavna stvar koju sam naučio trenirajući džudo – upotrebi sve što ljudi bacaju na tebe, protiv njih.

Kako si počeo da praviš animacije?

Studirao sam za programera igara godinu dana, a onda sam godinu dana posvetio animaciji, da bih još godinu dana učio i konceptualnu umetnost. Nisam uzeo nijednu od tih diploma, ali sam naučio sve što sam mogao. Jednog dana sam naleteo slučajno na klip na Jutjubu koji je objašnjavao kako se prave animacije u Fotošopu. Rekao sam, što da ne i shvatio da je užasno zabavno, crteži su dobijali novi život.

Da li si planirao da postaneš poznat na internetu?

Jedini pravi plan je bio da nikada ne radim posao koji ne volim, gde radim po smenama i neko mi govori šta treba da radim. Uvek sam želeo da radim ono što volim. Moja umetnost nikada nije bila dovoljno dobra dok nisam iskusio neki psihodelični trip sa pečurkama. To je dosta uticalo na moj rad.

Kako su pečurke uticale na tvoj rad?

One su mi pomogle da razvijem umetnost, ali su mi promenile i ceo život. Pečurke su mi pomogle da prevaziđem depresiju, nesigurnost i anksioznost. Uglavnom mi sve to dolazi od negativnih iskustava sa ocem i što su me maltretirali u školi.

Pre nego što sam otkrio pečurke, kreirao sam da bih se izvežbao. Pokušavao sam da impresioniram sebe, da se dokažem. Ali koja je poenta toga, ako ne napraviš nešto što je zaista tvoje?

Seks i psihodelija su ti glavni motivi. Koja veza postoji između njih?

Seks i psihodelija su predivna i inspirišuća iskustva u mom životu. To je to. Verujem da i jedno i drugo pomažu tvom egu da transcendira u nešto sasvim čisto.

