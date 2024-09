Pitala sam beogradske taksiste šta žele, a oni su mi rekli: da zaštitimo građane

Drugi dan za redom više hiljada nezadovljnih taksista iz nekoliko udruženja protestovalo je blokirajući svojim vozilima saobraćaj u centru Beograda. Protest je organizovan zbog toga što „država ne sprovodi zakon protiv privrednih društava i udruženja koja nezakonito, posredstvom aplikacija, obavljaju taksi prevoz“. U prevodu, taksistima smeta prevoznik – Car Go.



U gradu u kojem i bez štrajka taksista vlada saobraćajni haos nervoza je i drugog dana protesta bila izuzetno velika. Sudeći prema reakcijama građana na društvenim mrežama, oni nemaju previše razumevanja za ovaj vid protesta, ni za probleme koje su izneli taksisti.





Današnji protest iskoristili smo da razgovoramo sa nekim taksistima.

Naišla sam na grupu taksista koji nisu želeli da se slikaju, ali su sa nama podelili svoje stavove o ovom protestu, ali i o problemima koji ih muče.

VICE: Da li mislite da budite veliko nezadovoljstvo među ljudima u Beogradu?

Taksista: Kad ljudi budu svi shvatili da mi plaćamo porez, hranimo porodicu – ja lično hranim četvoro dece od ovoga i plaćam porez državi, članarine i estetske preglede i sve što je potrebno da budem regularan u ovom gradu – neće biti ljuti na nas. Zašto bih ja išao u neregularno udruženje da radim za njih. Ko su oni šta su oni, grupa građana? Šta ona radi? Kao pomoć na putu, koja pomoć?

Mi nismo zapad, naše cene nisu kao na zapadu; drugo, nama Skupština grada određuje te cene, gde ne možemo da idemo ni ispod ni iznad. Osam godina nismo menjali cene, dok oni mogu da rade šta hoće, jer oni nisu ništa, oni su jedna grupa koja ne zavisi ni od koga. Da li se građani plaše da će u slučaju da taxi služba nestane iz Beograda ti isti koji sami sebi određuju tarife odmah staviti sebi duplo veće cene? Njih nema ko da ih kontroliše, oni nisu u nadležnosti grada, oni nisu niko i ništa, oni sami sebi određuju i sve živo, a nama koliko su rekli toliko se i pridržavamo. Mi smo regularni taksisti ovog grada. Šta misliš da se mi plašimo nekoga?

Da li mislite da će vas izgurati sa tržišta?

Ne, ne mogu da nam preuzmu posao nikada. Mi smo zato ovde, svih ovih tri – četiri hiljade taksista. Tu smo zbog građana, da oni ne bi ostali na cedilu. Kao građanin koji koristi taksi, ja prvi ne bih pustio svoje dete u privatan auto, bez obeležja, bez ičega, jer ne znam da li ima lekarsko uverenje, da li je normalan, da li je silovatelj, niti da li ima osiguranje. Takvi nemaju polisu putnika, nemaju lekarsko uverenje, šestomesečni tehnički pregled, nemaju ništa. I ne daj bože da vam se dogodi nešto u saobraćaju, gde ćete vi naplatiti nastalu štetu? Šta ćete da kažete, kolega me je vozio?

Juče je u medijima objavljeno da su i kola hitne pomoći imala poteškoće jer nisu mogli da stignu do pacijenata. Da li je to tačno?

Ne, to nije tačno. Malopre su naši taksisti sa Novog Beograda vozili putnike za džabe, normalno, gratis do grada, da ne bi ljudi čekali prevoz koga neće biti narednih tri ili četiri sata. A Hitna pomoć – pa to se odma preko stanice reaguje i pušta se naravno. Ovo ovde je organizovano kako u zadnjih petnaest ili dvadeset godina nije bilo, to da znate. Ako budemo istrajali, samo će neko da se zapita zbog čega je stanje u državi uopšte ovakvo.

Mi tražimo samo zakon da se sprovede, ako je zakon prema nama takav, mora da bude i prema svima ostalima. Ovo je mirni put da rešimo problem, mi ne želimo niti ikakvo nasilje, niti bilo šta. Ovim što štrajkujemo hoćemo da rešimo da se sprovede zakon mirnim putem, a to što su oni pričali da smo mi njima pretili to je sve laž. Ja znam da ti vozači hoće da zarade neki dinar i verovatno su ljudi i oni u problemu, nemam ništa protiv tih vozača koji rade za njih zato nećemo ništa da preuzimamo, niti da ih na ulici vređamo i ponižavamo. Pre bih išao da prosim na ulici nego da radim neregularno.

Dakle, šta je osnovni cilj vašeg štrajka?

Mi smo ovde baš zbog građana, da ih zaštitimo od neregularnih predstavnika. Mi smo ovde da zaštitimo prvenstveno nas i naše porodice, pa tek onda građane i ostale porodice. Mi ovde ne štrajkujemo iz našeg hira. Naše mišljenje je sledeće: mi od ovoga nećemo odustati, pa možda po cenu toga da ostanemo bez posla, a ostaćemo očigledno ako nastavimo da puštamo. Ako nastave ovako, većina nas će morati da pronađe neki drugi posao.

Da li biste radili i za taksi i za Car go?

Nikada, nikada. Mnogi od njih rade dva posla rade u GSP-u i taksiraju kod njih ili rade u nekoj firmi. Zašto bih radio neregularan posao? Pre sedam godina sam otišao iz firme, da budem svoj i kakav hoću, a ovo je čisto oduzimanje hleba, nama nelegalno, nas izbacuju što ne možemo da izmirimo svoje troškove, znači nas smatraju neregularnim što dugujemo 2 ili 3 meseca porez što ne možemo da platimo, nas će jednostavno izbrišu iz APR-a, a njima će da puste poznavanje grada i to je ta priča i sve će njih da povuku, oni dobijaju naše mesto. Građani treba da shvate da ovo nije neki hir i iskazivanje sile, verujte mi, ja lično radim po 12 sati, nije mi ni malo lako, i došao sam na protest iako večeras radim, a i sutra ću doći na protest, sve samo da dođemo do cilja koji tražimo.

Nakon razgovora sa ovim ljudima, prošetali smo dalje kako bismo saznali da li su i ostali taksisti saglasni sa ovakvim stavom.

Vasilije

VICE: Da li su neke od vaših kolega prešle da rade za CarGO?

Ja koliko znam ne.

Da li mislite da protest stvara kontraefekat među građanima?

Građani traže uvek koga će da ne vole, ne može se čovek povoditi tim razlozima, mi nemamo ništa sa građanima niti protiv građana, ovo je u cilju održavanja građanske države. Mi se borimo za zakon, on će čuvati sutra i te građane, na kraju krajeva i za te tamo ljude koji rade za CarGo da jednog dana postanu normalni taksisti, da rade normalno, a ne za drugoga.

Da li Vas plaši konkurencija?

Ma šta ima da se plašim, mi smo svi iz različitih udruženja meni je i svaki taksista konkurencija. Ne mislim da im ovim dajemo nikakvu reklamu, već je to obznanjeno dovoljno i prešlo je neku granicu, što se mene lično tiče ovo je i ranije trebalo da se desi.

Zoran

VICE: Kakav je Vaš stav kada se radi o pouzdanosti njihovih vozila?

Danas imamo primere komunalnih policajaca koji nas na aerodromu kažnjavaju, a posle podne rade za te firme sa mobilnim telefonom. Zamislite ne daj bože nekome kome se desi saobraćajna nesreća, a nije osigurano vozilo i vozio ga je vozač koji nije završio školu da bude vozač. Nije isto biti profesionalni vozač i imati B kategoriju, to da znate, kao lekar i nadrilekar. Da li ja mogu da budem lekar? Da bi postali profesionalni vozač, treba da imate C kategoriju sa iskustvom od nekoliko godina, tako sam ja postao taksista.

Dok smo razgovarali sa Zoranom, jedna žena je prošla negodujući i zahtevala da protesti budu vikendom.

Da li mislite da protesti pokreću nezadovoljstvo i među ostalim građanima?

Ova žena što je sada prošla ljuta je očigledno, znam. Ali želeo bih da vam kažem drugi primer. Kada se u Francuskoj desi da jedno udruženje nezadovoljno nečim izađe da radi, cela Francuska staje iza njih i zato se Francuska i Nemačka nalazi gde jesu. A mi se ljutimo na svakog drugog ko ne dotiče nas ili našu sferu interesovanja, to nije u redu. Naša svest je mnogo niža nego što je u Evropi zato tamo i jeste kako jeste.

Tamo imate taksistu koji je licenciran, i onda dođe firma koja želi da se bavi taksi prevozom i pita ga kolika je cena. Imate davno snimljen francuski film Taksista, gde dečko dolazi na šalter po taksi dozvolu koju je čekao 10 godina. Za Beograd je rađena studija pre deset godina – četiri i po hiljade vozila treba gradu Beogradu da bi taj auto imao jednu određenu cenu, a vozač mogao da kupi drugi auto i da pruži kvalitetnu uslugu. Nije kvalitet samo jeftina cena, a onda vas vozi auto star 20 godina.

Ali automobili CarGo-a su novi?

Da jesu i vi dobijete licencu i imate pravo da zaposlite 3 vozača na tu licencu, zatim kupite novi auto i onda radite sa jeftinom cenom. Oni rade sa jeftinom cenom jer imaju 24 sata auto na ulici, ja ne mogu da radim 24 sata na ulici.

A da li ćete i vi večeras da radite?

Pa moram, kad imam slobodno vreme. Svaki dan izlazimo tražimo svoja prava. Jednog dana će doći momenat kada nećemo raditi svih 24 sata, a možda čak i do ispunjenja naših zahteva.

Novi protest zakazan je za sredu u 13 časova.