Pitala sam bivše koji se prave da ne postojim zašto me još prate na Instagramu

Neki od nas sposobni su da ostanu u prijateljskim odnosima sa bivšim partnerima. Bolji su ljudi od mene nezrele, koja redovno pali mostove iza sebe. (Kad jedna moja drugarica odluči da nekog potpuno eliminiše iz svog života, kaže da pravi „klasičan davidovski potez“.)

Nije da mi se sve veze ružno završavaju; jednostavno mi je lakše da ljude prebolim ako nisam više u kontaktu sa njima. Striktno se pridržavam čuvene he’s just not that into you teorije. Ako neće da se potrudi da bi bio sa mnom, jasno je da ni ne želi da bude sa mnom – tačka, gotovo, doviđenja. Mogla bih da izvodim mentalne akrobacije i izmišljam izgovore (hteo bi ali ne stiže, puno radi, teško mu je) ali nije vredno truda. Da stvarno hoće, mogao bi da se čuje sa mnom. Ako neće, nema razloga da uzalud trošimo energiju ni on ni ja.

Ovaj moj direktan pristup čini me ekstremno skeptičnom prema ghosting fenomenu, tj. jednostanog prekidanja svakog kontakta. Pre par godina, bila sam strožq nego danas („Žena sam, nisam dete – lepo mi otvoreno reci ne. Garantujem ti da ću to umeti da podnesem.“) Sa vremenom sam shvatila da muškarci koji su mi uradili “ghosting” u stvari funkcionišu po nekim samo svojim principima, koji sa mnom nemaju baš nikakve veze.

Iako će mi njihov način razmišljanja zauvek ostati stran, tu me ipak zbunjuje samo jedan popularan detalj: iako se prave da ne postojim, ipak me aktivno prate preko društvenih mreža. Potpuno mi je nejasno zašto bi me pratili na Instagramu ako odbijaju da mi se jave, a još manje zašto bi mi ostavljali komentare i lajkove

Zašto mi to rade, gorelo je pitanje u meni kad god bih se ulogovala na Instagram i naišla na lmao komentar nekog od svojih bivših na neki moj bezvezni post. Morala sam da rešim misteriju. Prvo sam se raspitala po svom okruženju. Prijatelji mi kažu da je distanciranje pasivna mera, dok bi prestanak praćenja po društvenim mrežama bio aktivna mera – prosto im je lakše da održavaju status kvo.

„Mi presecamo kontakt kad nam je pažnja usmerena na neku drugu osobu, ali trenutno ne želimo da vam to objašnjavamo. Na primer, dok pokušavam da se pomirim sa bivšom, zašto bi moja sadašnja devojka to morala odmah da zna?“ objašnjava moj drug Donovan.

„Nastavljamo da vas pratimo za slučaj da nam plan A ne prođe. Onda nam se vi vraćate na raspored, pa vam šibnemo poruku tipa gde si mi ti, nema te nešto, ili bar čestitamo neki praznik.“ Ima smisla to što Donovan priča, stizale su mi tužne božićne čestitke od raznih bivših, ali imam osećaj da to nije sve. Morala sam direktno da pitam ljude koji me još uvek prate zašto to rade.

Imena svih bivših izmenjena su u imena članova benda NSYNC.

Džoi Faton

Kad smo se upoznali, imala sam 21 godinu a Džoi 34 (znam, čitaoče, znam). Jedno vreme smo bili zajedno, a onda sam se odselila i potpuno ga zaboravila. On je nastavio da mi šalje lascivne mejlove iako na njih nikad nisam odgovarala. Počeo je da me prati i na Tviteru, ali pošto ja nisam pratila njega, najzad me je otkačio. Ipak mi i dalje šalje mejlove jednom godišnje, da pita da li se sećam ovog ili onog puta kad smo se kresnuli. Ovom prilikom sam mu se obratila i pitala ga zašto evocira uspomene na sasvim kratku vezu od pre sto godina.

Odgovorio je: „Sad sam u braku tako da te verovatno više nikad neću jebati, ali ipak mi je lepo da se ponekad prisetim onog vremena i zamislim šta je sve moglo da se desi.“

Džastin Timberlejk

Džastina sam upoznala sa 23 godine, njemu je bilo 27 ili 28. Opet ista priča, brzo smo dosadili jedno drugom, ja se preselila, ali onda me je godinu dana kasnije našao na Fejsbuku, Tviteru, i Instagramu. Kad sam ga kontaktirala, objasnio je da je počeo da me prati dok je bio nesrećan u svojoj monogamnoj vezi. Razmišljao je o tome da prevari tadašnju devojku sa mnom, ali ništa nije pokušao. Danas je u srećnoj vezi sa trećom ženom koju ne bi nikad prevario, a mene i dalje prati zato što misli da sam fina osoba. „Žao mi je što nismo više vremena proveli zajedno kad smo bili u prilici, ali šta sad. Možemo i ovako da ostanemo prijatelji.“ Kul.

Džej Si Šaze

Bila sam sa manje žena nego muškaraca, pa me možda zato nijedna nije stvarno držala na distanci. Džej Si i ja smo se upoznale na Tinderu pre možda dve godine, provele par meseci u vezi, a onda je ona rekla da se seli na drugu stranu kontinenta. Tu smo prestale da kontaktiramo, da bi ona par meseci kasnije počela dame prati na Instagramu. Na njenoj stranici, videla sam da se uopšte nije odselila – i dalje živi u Bruklinu.

Kad sam joj se obratila, Džej Si mi se izvinila ali nije smatrala da je njeno ponašanje bio primer gostinga. „Samo sam mislila da će mi biti lakše ako sve iz prošlosti odjednom obrišem; nije me zanimalo kako će to uticati na druge ljude.“ Kaže da je počela da me prati na Instagramu kad je slučajno našla na džemper koji sam zaboravila u njenom stanu, pa me se setila.



Lens Bes

Lens i ja smo se upoznali preko interneta, oko svoje 24. godine i proveli zajedno par meseci. Ako se dobro sećam, njega sam baš zavolela ali je onda naprasno prestao da mi se javlja. Nešto kasnije sam se odselila u drugi grad, a on je posle godinu dana počeo da me prati na Instagramu. Kad sam ga kontaktirala, Lens je praktično potvrdio Donovanovu teoriju: „Da, izvini zbog toga, stvarno se ne sećam šta se tada desilo, ali biće da sam našao novu devojku.“

Kao i Džoi i Džastin, Lens je priznao da je počeo da me prati kad se osetio nezadovoljnim u vezi: „Kad počne da me guši monogamija, poželim malo uzbuđenja, malo dopamina od neke stare šeme.“

Dodao je da mu je bilo lakše da prati bivšu devojku na društvenim mrežama i usputno flertuje nego da potraži nekog novog. Takođe, ponudio je najubedljiviji razlog: kaže da mu se sviđaju snimci moje mačke.

Kris Kirkpatrik

Krisa sam upoznala preko posla pre možda godinu i po dana, par puta smo izašli, a onda je on počeo da me prati na Instagramu i prestao da odgovara na moje poruke. I dalje lajkuje slike koje okačim, nekad ostavlja 😍 komentare, što mene strašno zbunjuje. Pitala sam ga zašto to još uvek radi, a on je za promenu odgovorio kratko i jasno: „Zato što sam đubre.“

Nije želeo da elaborira.