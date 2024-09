Pitala sam moje bivše da urade recenziju veze sa mnom

Tri sata je ujutru i ne možete da zaspite. Vaš um luta kroz sva hororična sećanja na situacije koje su ostavile gorak ukus u ustima i koja izazivaju neugodnu jezu: one situacije kao na primer kada ste pogrešno protumačili kada je neko hteo da vam baci kosku, a vi mu pružili ruku da se rukujete. Ili onda kada ste probali da se svojoj simpatiji iz razreda zahvalite što vam je pridržao vrata, ali ste umesto toga ispustili neidentifikovani krik? Svaki jebeni put kada ste krcnuli kučmom na poslu i pogledali oko sebe, a vaše kolege vas osuđuju uz zvukove blagog zgražavanja.

I ne krivim te kolege što nikada ništa ne kažu: većina nas u situacijama kakve sam opisala neće reći ništa, zbog toga što tako pristojnost nalaže. Ipak, kako mi onda treba da naučimo ukoliko nas ljudi ne opominju za stvari koje ih nerviraju? Sa druge strane, za jednu grupu ljudi pouzdano znam da bi bili srećni – da ne kažem čak i uzbuđeni – ako bi dobil priliku da me isprozivaju.

Zbog toga, kako bih saznala gde grešim u životu, ponovo sam stupila u kontakt sa nekima od mojih bivših, kako bi im tražila da mi kažu šta ih je u vezi sa mojim ponašanjem nerviralo.

Bivši #1

Sebastijan i ja smo bili zajedno sa prekidima oko dve godine. Ili, ako ništa drugo, najviše “zajedno“ što je moguće između trinaeste i petnaeste godine. Nije me bilo briga što mi sve do petnaeste nije bilo dozvoljeno da imam dečka, tako da sam ovu vezu većinu vremena morala da skrivam.

VICE: Znači, budi iskren, bez filtera.

Sebastijan: Iskren, bez filtera, kako god želiš, zapravo je bil jako malo stvari koje si radila a da su me nervirale. Ali eto, nervirali su me tvoji roditelji. Nerviralo me je što nisi mogla da im kažeš.

To su pre neke okolnosti. Da li je postojalo nešto što sam radila?

Bila si previše ljubormorna. Kao, jebeni pakao. Nisam mogao da razgovaram ni sa kime, jer bi ti odmah skočila da me ispituješ ko je to i zašto razgovaram sa njim ili njom…

Hajde sad da ne preuveličavamo. .

Ali to je istina! Zbog toga smo i raskinuli.

Da li te je još nešto nerviralo?

Iskreno? To što si raskinula sa mnom.

Bivši #2

To je bio prvi put da sam bila zaljubljena-zaljubljena. Rodrigo i ja smo bili zajedno sa prekidima od kad sam imala 16, pa do kad sam imala 19. Moji roditelji ga nikada nisu gotivili, tako da smo više od pola veze bili zajedno u tajnosti.

Rodrigo: Ne znam da li je tako i dalje, ali tada si bila ekstremno ljubomorna. Nešto je i bilo normalno, ali dešavalo se da stvarno preteraš – kad god bih lajkovao sliku nekoj ribi, ili kada bi neka riba lajkovala neku moju sliku.

Okej. Šta još?

Pravila si od komarca magarca. Sećam se da smo jednom raskinuli jer mi se nije svidela tvoja haljina za maturu. To je bilo baš nepotrebno.

Wow. Toga se čak ni ne sećam.

Takođe, kad god si se osećala sjebano svađala bi se sa mnom. Uzela bi neku malu stvar koju sam rekao, a kada bismo se svađali zbog nečega što si ti uradila, na kraju bih uvek ja morao da se izvinjavam.

Isuse.

Bivši #3

Sa Džejsom sam najskorije raskinula. Bili smo zajedno godinu i po. Živeli smo zajedno, zajedno smo usvojili mačku, preselili se zajedno u drugi grad. Osećala sam se kao da je to to. Zbog toga je na ovoj listi.

Džejs: Želim samo da kažem da sam zaista uživao dok sam bio tvoj dečko. Zasta nisi iritantna, ali to što si mi ulazila na Instagram i otpraćivala ljude, posebno ribe sa kojima sam nešto imao, makar bilo godinama pre toga… nije kul.

To će učiniti da izgledam jebeno užasno. Ali si u pravu.

Sve u svemu, eto, ta tvoja ljubomora – a ponekad mi se činilo i da ti se dopadala ideja o tome da sam ja ljubomoran. Takođe, i tvoj fitilj. Nema gradacije, ideš od nula do sto u sekundi. Španska serija. I nikad me nisi puštala da slušam svoju muziku u kolima. Kao i to što si me stalno budila kada si htela da piškiš kako bih išao sa tobom. Ozbiljno si mi sjebala ritam spavanja.

Samo da se razumemo, ta kuća je bila ozbiljno ukleta.

Kalum, moj trenutni dečko

Šokantno, stare navike je teško promeniti. Kada govorimo o pritužbama mog prvog bivšeg, Kalum komentariše: “Tvoji roditelji me ne nerviraju, preslatki su. Međutim, činjenica da si toliko dugo čekala da kažeš svom ocu da ja postojim nije baš učinila da se osećam sjajno.“

Kalum je mog oca video isključivo putem FaceTime-a. On ne zna koliko teško ume da bude reći stvari tom čoveku. Bilo kako bilo, kao dvadesetjednogodišnja, polu-nezavisna žena, možda je vreme da ovo i promenim.

A kada govorimo o mojoj očigledno sveprisutnoj ljubomori – pritom kapiram da otpraćivanje ljudi sa Instagrama mog bivšeg zaista jeste sranje stvar za učiniti – on se slaže: “Naša najveća svađa izrodila se iz toga što sam rukom obgrlio jednu od mojih najboljih prijateljica sa kojom se družim već duže od deset godina.“

Mogla bih da zađem u tužnu priču o tome odakle potiču moji problemi sa poverenjem, ali neću to učiniti. Samo ću ovo uzeti u obzir i preći na sledeću najprimetniju zamerku: to pretvaranje komaraca u magarce.

„Imaš tendenciju da jedan komentar u prolazu pretvoriš u raspravu koja traje i po nekoliko sati,“ kaže Kalum. „Forsiraš sitnice.“

Iako on (hvala bogu) nije mogao da se seti konkretnih primera u tom trenutku, Kalum takođe smatra da umem da od njega napravim lošeg lika iako je situacija sasvim drugačija, i zapravo sam ja ta koja je zabrljala, i kaže da to „zvuči kao nešto što se desilo“.

A kada pričamo o mom fitilju, ovde je probao da ublaži situaciju time što me je nazvao “vatrena Latina“, ali takođe priznaje da je “nama Britancima definitivno primetno da je istina da ideš od nule do sto u sekundi.“.

Nas dvoje nemamo kola i nijedno ne vozi, ali se definitivno mogu uočiti moje posesivne tendencije prema daljinskom kada gledamo Netflix, baš kao što sam to radila kada je u pitanju bio aux kabl. Kalum na to kaže: „Samo smo nekoliko puta gledali film koji sam ja izabrao, a ti si me naterala čak i da ga isključim jer je bio, kako si rekla, “jebeno najdosadniji film ikada.“

Dakle, imam da poradim na nekoliko stvari

Možete pokušati da učite iz svoje prošlosti, upotrebom, na primer, sopstvene memorije – ali ipak, ukoliko zaista želite da saznate šta nije u redu sa vama, evo saveta: nazovite svoje bivše. Pitajte ih da odrade recenziju vaše veze, ali ih uvek uzmite sa zadrškom – oni su zapravo bili sa vama, tako da je nemoguće da ste bili toliko strašni – ipak oni vam mogu obezbediti preciznu listu problema sa sve primerima uz njig… pa, možda onda u tome i pronađete nešto što se može popraviti.

