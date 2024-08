Pitali smo analitičare može li Zoran Lutovac da oživi Demokratsku stranku

Profesor Zoran Lutovac ima pred sobom veoma težak zadatak. Kao novi predsednik Demokratske stranke na njemu je da je vrati u relevantne političke tokove i „prebaci“ je preko cenzusa i famoznih pet odsto.

Nakon što je u subotu na izbornoj skupštini stranke za njega glasalo 659 od 1260 delegata, Lutovac je najavio da će ojačati političke snage DS. On je takođe, obećao organizacione promene kako bi stranka postala što efikasnija, ali i jasan program i ideologiju sa kojim će “sići u narod”. Kako je rekao, na Demokratsku stranku mogu da računaju i sve marginalizovane grupe u Srbiji.

Lutovac važi za političara koji je slabo prepoznatljiv u široj javnosti. Pitali smo stručnjake da li je to plus u zemlji kojoj fale „nova“ politička lica. Može li Lutovac da spasi DS, i šta je bolje za stranku – da uđe u savez sa drugim opozicionim partijama ili da prvo konsoliduje svoje redove?

Srđan Bogosavljević, direktor agencije Ipsos Stratedžik marketing

„Na političkoj sceni Srbije postoji prostor za stranku koja je konstruktivna i koja vodi racionalnu politiku, a ne samo politiku ‘protiv’.“

„Demokratska stranka je jedna od retkih opozicionih stranaka koja ima infrastrukturu, i to je činjenica. Imaju ljude, odbore, i to smo mogli da vidimo na lokalnim izborima na kojima je retko ko iz opozicije mogao da učestvuje. Ta infrastruktura nije ono što je nekada bila, oslabljena je, ali je još uvek živa i može da se oporavi.

Ono gde je DS grešio na prethodnih 4-5 izbora je da su, suočeni sa time da SNS ima veliku podršku, ulazili u svaki put u različite koalicije, zbog čega su izgubili identitet i programsku orjentaciju. Nijedna od tih koalicija nije potrajala.“



Fotografija: BETAPHOTO/EMIL VAŠ

Upitan da li Lutovac, kao neko ko se može nazvati novim licem u politici, može da ojača DS, Bogosavljević odgovara da to ništa ne znači:



„Demokratska stranka je menjala lidere često, narod jeste željan novih lica, ali Aleksandar Vučić se pojavio kao staro lice i prezentovao se kao novo. Lutovac je intelektualac, i do sad nije imao priliku da radi išta slično. Videćemo da li on i njegov tim mogu da povrate Demokratsku stranku“.

Međutim, Bogosavljević upozorava da bi ulaženje u bilo kakav savez je za DS bio mač sa dve oštrice.

„Takav potez ima smisla samo u dva slučaja, ako je to put ka ujedinjenju ili ako je to način da se dobije bolji rezultat na izborima. A izbori nisu na vidiku. Dosadašnje koalcije koje je DS pravio dovele su do toga da je stranka izgubila identitet. Po pravilu oni su u tim koalicijama davali mnogo, a nisu dobijali ništa.“

Milan Nikolić, sociolog i politički analitičar

„Sumnjam da novoizabrano rukovodstvo može da vrati Demokratsku stranku u relevantne političke tokove. Danas je ona ispod parlamentarnog cenzusa i mislim da će se taj negativni trend nastaviti.“

Kako ističe Nikolić „građani danas ne znaju za šta se DS zalaže, kakav je program stranke.“

„Ono što je trebalo da urade još davnih dana, i što bi bilo najpametnije danas, je da se profilišu kao socijaldemokratska partija. Veliki do glasačkog tela u Srbiji je upravo za ovakvu politiku, čak i kad ne znaju kako se ona zove. Slika glasača je takva da je šesdeset odsto za levo, 40 za desno, a demokrate su, kao i većina jurili centar. Oni su neoliberali kada je reč o ekonomiji, nacionalisti kada je reč o politici, bežali su od sirotinje. Sve to mora da se promeni.

U Srbiji trenutno nema jake socijaldemokratske partije, i oni imaju prostora da se profilišu kao takva. To znači da moraju da počnu da se zalažu za siromašne, za sindikate, da promovišu feminizam. Da se posvete ekologiji…“

Dragomir Anđelković, politički analitičar

„Prvi korak koji Lutovac mora da povuče je da demantuje navode iz medija da je stečajni upravnik političkog preduzeća u stečaju, i da se distancira od tvrdnji da je tuđi eksponent“.

„On i njegov tim moraju da konsoliduju Demokratsku stranku, da ojačaju njenu strukturu, da se distanciraju od svih članova opterećenih aferama. Na njemu je da pokaže da je politički lider, a ne šef preduzeća. U Demokratsku stranku mora da se uvede ozbiljan red, a da li Lutovac ima kapacitet to da učini, videćemo“, kaže Anđelković.

Govoreći o pozivu Dragana Đilasa Anđeković ističe da bi ulazak „u bilo kakav savez sada, bez prethodnog jačanja DS, značio nestanak ove stranke“.



„DS ima perspektivu i mora da radi na tome. Savezi mogu da budu neki naredni koraci, ali trenutno bi značili smo utapanje stranke“.



