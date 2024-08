Pitali smo devojke u vezama o sinhronizaciji menstruacije

Sinhronizacija mensturacije nije nepoznanica za bilo koga ko ima menstruaciju. Šta više, barem jedno istraživanje je pokazalo da 80 posto ljudi koji imaju menstruaciju veruje da se kod žena koje provode vreme zajedno ciklus obično sinhronizuje.

Sedamdestih godina je studentkinja biologije Marta Meklintok započela studiju u kojoj je učestvovalo 135 žena iz studentskog doma, da bi ispitala ovu teoriju. To je verovatno bio jedan od prvih slučajeva da su se u naučnim krugovima pomenule reči menstruacija ili vagina, osim slučajno ili ispod glasa, i rezultati su bili zaključni; žene koje provode više vremena zajedno (i manje s muškarcima) se sinhronizuju. Tako da je 20 i nešto godina menstrualna sinhronizacija (ili Meklintok efekat) smatrana za naučnu činjenicu, i vagine i materice širom sveta su tapšali po ramenu zbog toga što su toliko pametne.

Ali nažalost, od devedesetih su razne studije bile rešene da opovrgnu sinhronizaciju menstruacije.

Pretpostavljam da je onima koji su ih sprovodili to izgledalo kao veštičarenje. I nakon što je više studija pobilo bilo kakve dokaze o sinhronizaciji i otkrilo rupe u originalnoj studiji Meklintokove, menstrualna sinhronizacija je na kraju odložena na prašnjavu policu u ostavi urbane mitologije: pored ženske G tačke, jednakih primanja i globalnog zagrevanja, pretpostavljam.

Ali nauka ne govori u ime moje materice, niti u ime materica mnogih drugih ljudi, i bez obzira na njeno poreklo, sinhronizacija je i dalje prilično istaknut fenomen u svakodnevnom životu kvir/trans parova. Sinhronizacija, zajedno sa čoporom mačaka i punim koferom osećanja je jedinstvno iskustvo u kvir vezama i prilično je naširoko prihvaćena, ako ne i poželjna. Sinhronizacija znači više seksa i veće šanse za zajedničko emotivno prepovijanje – a ko to ne bi želeo?

Međutim, Džekil i Hajd hormonalnih mogućnosti postarali su se za to da zajedničko krvarenje takođe može da krene i po zlu (osim ako ne volite da jednom mesečno neuzvraćeno mazite ledenu ženu). Kod moje devojke i mene sinhronizacija nikada nije upalila, ali čula sam tračeve da to može da bude divna stvar. Ako je dan za biftek i pušenje heteroseksualni recept za uspeh, da li je sinhronizacija menstruacije naša prečica do srećnog doma?

Razgovarala sam sa pet parova da bih saznala nešto više o zajedničkoj menstruaciji od onih koji je imaju, onih koji je nemaju, i onih koji ne mogu da je imaju – sve u nastojanju da odgovorim na večito pitanje: da li parovi koji krvare zajedno ostanu zajedno?

*Neka imena su izmenjena

Hana i Sir

VICE: Zdravo, Hana i Sir, koliko dugo ste zajedno?

Hana: Nešto malo manje od šest meseci, ali bile smo razdvojene možda samo nedelju dana, sveukupno.

Za šest meseci? To je tako gej, bravo.

Hana: Znam, doselila sam se kod nje.

Sir: Tražila je kuću, a ja sam joj rekla, dođi kod mene, i ostala je zauvek.

I kako to izgleda?

Hana: Imamo suprotne rasporede, ali usklađene materice.

O, sjajno, hajde da razgovaramo o menstruaciji. Kada ste se sinhronizovale?

Hana: Drugog meseca? Sećam se, zato što smo obe rekle, ’hajde da smesta kupimo gomilu hrane’.

Šta se dogodi kada se sinhronizujete?

Hana: Sjajno je, obe penimo i posvađamo se oko kašike, tako da ume da bude baš zabavno.

Sir: Obe jednostavno postanemo veoma zahtevne.

Hana: Ja postanem zahtevna, ali ponekad i emocionalno prazna, tako da ume da bude veoma zbunjujuće. Zato što ni sa kim ne želim da razgovaram, ali sam takođe i u fazonu VOLI ME. Što može da bude veoma naporno, pretpostavljam.

Sir: Ali ponekad funkcioniše, nekako se dopunjujemo.

Hana: Uvek je prilično fino, zato što kroz to barem prolazimo zajedno, i niko ne bude sam.

Zvuči kao da vam sinhronizacija baš prija?

Hana: Da, prija nam zato što smo veoma slične – obe imamo stariju i mlađu braću i sestre, i imamo ista interesovanja. Mislim da prilično slično razmišljamo, i kada se obe osećamo posrano, lepo je, zato što smo zajedno u tome.

Sir: Obično znamo šta ona druga želi.

Hana: Bilo bi stvarno sranje kada bismo dobijale sa dve nedelje razlike ili tako nešto, zato što bi jednoj bilo grozno, dok ona druga sve radi, a onda bi se dve nedelje kasnije sve to ponovilo! Mislim da bi to bilo veoma stresno, hvala bogu da smo sinhronizovane.

Možete li da prepoznate znake upozorenja jedna kod druge?

Sir: Budemo veoma gladne i žedne.

Hana: Ja koristim menstrualnu čašicu, i čim se latim te vrećice, svi znaju šta se događa. Uzgred, Sir se mnogo smeje. Ne može to da sakrije.

Hajde ona da razgovaramo o nauci, naučnici kažu da to ne postoji – da li se slažete?

Hana: Lažovi! Zar nema i drugih sisara koji se sinhronizuju?

Zapravo su otkrili dokaze da postoji sinhronizacija kod pacova i majmuna.

Hana: O sranje, zamisli gomilu pacova kojima rade hormoni, to smo ti i ja, dušo.

Dakle, ako nauka greši, imate li neku drugu teoriju zašto dolazi do toga?

Sir: Mislim da je u pitanju empatija, ako znaš da neko mora da prođe kroz sranje, u fazonu si, hajde da to obavimo zajedno.

Bilo da je u pitanju nauka ili veštičarenje, da li mislite da to doprinosi bliskosti koju ne možeš da imaš u heteroseksualnoj vezi?

Hana: Ne znam šta rade hetero ljudi, ali kod njih je verovatno malo drugačije. Ako su u pitanju muškarac i žena, muškarac mora da razume njeno stanje i pokuša da shvati šta joj je potrebno, ali nama je malo lakše, zato što obe znamo kakav je to osećaj, tako da smesta možemo da poboljšamo stvari. Rekla bih da je jednako, ali u hetero vezi verovatno moraš više da se potrudiš da to ostvariš.

I da li parovi koji krvare zajedno ostaju zajedno?

Sir: Da, jebote.

Hana: Empatično da, taj faktor je od pomoći – bukvalno ste sinhronizovane u svakom aspektu.

Sapna* i Kasandra*

VICE: Koliko dugo ste zajedno?

Sapna: Šest godina.

Kasandra: Živimo zajedno skoro pet i po godina, i venčale smo se u junu 2017.

Počele ste da živite zajedno posle šest meseci?

Kasandra: Da, ja sam se preselila iz Di Sija u Kaliforniju da bih bila s njom.

Onda ste se sigurno sinhronizovale?

Sapna NE! Skoro svaki lezbejski par koji poznajem je sinhronizovan. Ljudi su šokirani kada čuju da mi nismo.

Kasandra: Izluđuje me to što nam se to nije dogodilo! Ponekad se sinhronizujem sa drugim ženama sa kojima putujem, ali nas dve nismo.

Baš nikada?!

Sapna: Nikada se nismo sihnronizovale. Obe prilično redovno dobijamo menstruaciju (na svakih 30 dana) – i to prvo ja, a onda Kasandra, odmah posle mene.

Uvrnuto! Da li se osećate kao loše lezbejke zbog toga što ne možete da se sinhronizujete?

Kasandra: Haha, ne baš, zato što znam da su potrebne mnoge stvari da bismo se sinhronizovale. Ali to me ipak nervira.

Da li biste volele da se to dogodi?

Sapna: Da! Prilično nas nervira to što nismo sinhronizovane. Zbog toga period kada nam je seksualni život malo drugačiji duže traje.

Kasandra: Svakog meseca, to skoro dve nedelje utiče na naš seksualni život. To nas baš nervira.

Pošto niste sinhronizovane, da li znate kada ona druga ima menstruaciju?

Sapna: Da, ali uglavnom zbog toga što smo otvorene po tom pitanju. Kažemo jedna drugoj čim počne/završi se, pošto utiče i na seksualni život ove druge. Ja sam slabašno čudovište kada dobijem. Sve me boli, i prilično kukam zbog svega. Kasandra je generalno prilično normalna.

Kasandra: Da, razgovaramo o svemu. Ali takođe i zbog toga što se ona prva dva dana pretvori u pravu nesrećnicu. To je nemoguće ne primetiti!

Nauka i dalje tvrdi da sinhronizacija ne postoji – da li se slažete?

Sapna: Uopšte ne. Sigurna sam da će jednog dana nauka otkriti zašto i kako dolazi do sinhronizacije. Znam isuviše mngo ljudi koji su sinhronizovani da bi to bila podudarnost.

Kasandra: Itekako postoji, i sigurna sam da će jednog dana nauka reći, „Hej, žene, izvinite što smo govorili da ste histerične, potpuno ste u pravu“, a možda će i nama čudacima moći da pokažu kako da se sinhronizujemo.

Da li mislite da potencijal zajedničke menstruacije doprinosi jedinstvenoj bliskosti?

Sapna: Da, bilo bi sjajno da možemo da budemo ožalošćene zajedno!

Kasandra: Da, i kao i mnoge druge stvari u istopolnim vezama, čak i ako niste sinhronizovane, postoji moćna bliskost koja proističe iz jednostavnog razumevanja kako je to biti žena.

Grejs* i El*

VICE: Zdravo, dame, koliko dugo ste vas dve zajedno?

Grejs: Zajedno smo dve godine. Tokom prva tri meseca veze smo verovatno po šest dana nedeljno provodile jedna kod ruge. Onda smo godinu dana živele u istoj sobi.

To je mnogo dana nedeljno – sigurno ste se sinhronizovale?

Grejs: Definitivno, kada smo živele zajedno. Takođe smo živele sa još tri žene, i iskreno mislim da je u nekim periodima cela naša kuća bila sinhronizovana.

Kako PMS funkcioniše kada ste zajedno?

El: Grejs bude pod stresom i plače 15 minuta, a onda shvati da je dobila. Ima užasne grčeve, i definitivno ima jači seksualni poriv.

Grejs: El tokom menstruacije postaje samosvesnija i lakše emotivno popusti u trenucima stresa. Tako da ako obe imamo menstruaciju i prolazimo kroz emotivne trenutke, možemo da tešimo jedna drugu i razumemo se.

Zvuči fino!

Grejs: Da, kod nas to funkcioniše, kada je u pitanju uteha, ali takođe i seksualno, jednostavno je zgodnije ako se taj period podudara.

Da li znate zašto ste se sinhronizovale, imate li neke teorije?

Grejs: Mislim da je u pitanju bliskost, feromoni/biolgija, šta god. Imam osećaj kao da se naša tela poznaju.

Vaša tela su ortaci.

Grejs: Apsolutno.

Znate, u okviru jednog eksperimenta su dali ženi da omiriše pazuh znojave majice one druge žene, da bi dokazali da sinhronizacija postoji, mislite li da bi to funkcionisalo za vas?

Grejs: To su radili zbog nauke? Odvratno.

Ali nauka i dalje kaže da sinhronizacija ne postoji – šta vi mislite?

Grejs: U nauci nema dovoljno žena.

El: Možda treba da provedu mesec dana u našoj spavaćoj sobi.

Aleks i Šonad

VICE: Koliko dugo ste vas dve zajedno?

Šonad: Sedam meseci.

Aleks: I ti si ovde sve vreme. Mislim da nismo bili razdvojeni više od tri dana zaredom. Tako da mnogo vremena provodimo zajedno.

Šonad: Poprilično, da.

A Aleks, da li ti i dalje imaš menstruacije?

Aleks: Da, imam. Ja sam trans momak, ali tek u poslednjih par godina sam to shvatio i počeo da istražujem – tako da sam u početnom periodu svega, ali idem na rodno savetovanje.

Kako je deliti mensturaciju sa Šonad, kada si trans momak?

Aleks: Mislim da imam mnogo sreće zbog toga što nemam veliku disforiju donjeg dela tela. Ne osećam se manje trans ili manje muško kada krvarim, i mislim da imam mnogo sreće po tom pitanju. Ali mislim da bih voleo da uložim u donji veš za menstruaciju u stilu Thinx-a – voleo bih da nosim bokserice i da tokom dana menstruacije imam osećaj kao da nosim normalne bokserice, kao i bilo koji drugi momak, i da ne moram da razmišljam o tome.

Dakle, sinhronizacija sa Šonad uopšte nije pogoršala tvoju disforiju?

Aleks: Uopšte ne, prilično mi se sviđa to što se sihronizujem sa svojim partnerkama. Ako ništa drugo, a ovo je možda pomalo višak informacija, verovatno se osećam više trans kada krvarim. Da li je to uvrnuto? Mislim da sam možda to u glavi potpuno odvojio od pitanja roda. Po meni, krvarenje ne znači da si žensko ili muško, to je više pitanje pola nego roda, i mislim da sam to razdvojio od izražavanja roda. Ali pominjao sam svojim prijateljima da imam grčeve i promene raspoloženja, i oni su onda rekli, „Tako je čudno pomisliti da ti imaš menstruaciju“. Ali ja stvarno ne razmišljam o tome.

Dakle, trenuto si srećan što si trans i što deliš menstruaciju sa svojom devojkom?

Aleks: Da, apsolutno. Na primer, Nadi je veoma feminizirana žena koja ima menstruacije i jede joj se keks. Ja sam trans momak, i ja imam menstruacije, i potrebni su mi zagrljaji i tuširanje vrelom vodom. I veoma sam svestan da je za većinu trans momaka menstruacija pravi pakao. Ali za mene je to samo nešto što se događa, i može da se dogodi kada na sebi imam steznik preko grudi, ili se predstavljam kao muževan. To ne umanjuje moj izražavanje roda.

A ako prestaneš da imaš menstruaciju, da li će ti nedostajati deljenje ciklusa sa partnerkom?

Aleks: Ne znam, znaš? Mislim da je to jedinstveno iskustvo.

Šonad, da li će tebi nedostajati ako Aleksu prestanu menstruacije?

Šonad: Ne, biće mi drago zbog Aleksa što više neće imati grčeve i neće morati da nosi neudoban donji veš! A takođe, ako sam ja budem imala menstruaciju, ostaće više keksa za mene.

Imate li neke teorije zašto dolazi do sinhronizacije?

Šonad: Pričajmo o vučicama, onda.

Aleks: Evo šta je: zajednički život devojaka.

Šonad: *ljudi koji imaju menstruaciju.

Aleks: Vau, naravno da će trans muškarac da zajebe stvar. Mislim da su u grupi *ljudi koji imaju menstruaciju na delu hormoni ili biologija – mislim da to mora da bude povratak na neki bazični, životinjski nivo – ko god da ima najsnažnije jajne ćelije ili hormone, ona je vučica koju svi slede. To su alfa jajne ćelije.

Šonad: Tako nešto ne postoji.

Aleks: To je moja teorija.

Šonad: Čitav koncept alfa/beta vukova je potpuno naučno neutemeljen.

Aleks: Mislim da se sinhronizuješ sa najjačim jajnim ćelijama i feromonima. Ljudi su skloni tome da se sinhronizuju sa mnom, zato što meni hormoni divljaju.

Šonad: Ja sam u prošlosti primetila trend da se sinhronizujem sa ljudima sa kojima se zabavljam.

Aleks: Da, sinhronizuješ se s ljudima kao što sam ja, kojima divljaju hormoni ili imaju alfa jajne ćelije.

Šonad: Hoćeš li da prestaneš, molim te?

Aleks: Istetoviraću to.

Šonad: Nećeš, ostavila bih te.

Aleks: Tačno na vrhu prepona.

Lejni i En

VICE: Lejni i En, zdravo. Koliko dugo ste vas dve zajedno?

En: Zajedno smo oko godinu dana.

Lejni: S prekidima. Imamo pravilo da možemo da prespavamo zajedno samo svaki drugi dan u nedelji. Ali to pravilo vikendom odlazi u zaborav.

En: Često ga kršimo.

Da li ste i ranije imale iskustva sa sinhronizacijom?

En: Čula sam za to u srednjoj školi, i mislila sam da sam se sinhronizovala sa jednom drugaricom.

Lejni: Sećam se da je moja tetka govorila da kada staviš gomilu časovnika u istu prostoriju, ili gomilu žena u istu prostoriju, sinhronizovaće se. Na neki način mi je otvorila oči koliko to može da bude univerzalno, ali ja zaista ne verujem u to. Ne sećam se da sam se ikada s nekim sinhronizovala.

Nikada se nisi sinhronizovala?

En: Retko smo se sinhronizovale. Zbog svog intrauternog kontraceptivnog sredstva, ja sam ili sve vreme u PMS-u, ili nikada, to je stvarno nasumično. Nemam jake menstruacije i nikada se nismo sinhronizovale zato što moje mensturacije nisu prave, nasumične su.

Lejni: Da, a moja menstruacija nije baš redovna, nekim čudom. Jednom smo imale menstruaciju u isto vreme, i ja sam bila uzbuđena.

En: To je definitivno zabavno, ta ideja je stvarno zabavna.

Da li misliš da je lezbejski stereotip to da smo sve sinhronizovane?

En: Mislim da je to ženski stereotip. To povezujem s ženama i stigmatizacijom koja prati menstruaciju.

Lejni: Volela bih da smo iskusile tu sinhronizaciju.

En: Da, i ja.

Ako niste sinhronizovane, sigurno se stalno smenjujete u krvarenju – kakav je to osećaj?

Lejni: Definitivno sam mnogo puta krvarila na Eninom krevetu.

En: A ja na Lejninom.

Lejni: A bilo je i situacija kada nismo znale ko je je zapravo krvario.

Zvuči kao da ste veoma otvorene po tom pitanju?

Lejni: Moj krevet je upravo isflekan krvlju, pa bi bilo teško da ne budemo otvorene, tako da je to lepo.

Seks tokom menstruacije – da ili ne?

Lejni: Da! Imamo seks i kada jedna od nas ima menstruaciju, i imamo seks kada obe imamo menstruaciju.

En: A takođe imamo seks i kada nemamo menstruaciju.

Lejni: Tako je, da, nije u pitanju fetiš, ili tako nešto.

Da li biste se sinhronizovale, da možete?

En: Ja ne verujem da se to događa.

Lejni: Ja sam otvorenija za to da se to događa, ali nemam predstavu da li bismo se nas dve sinhronizovale. Možda je tako zato što nam zapravo nije suđeno da budemo zajedno.

En: Možda je pozitivna strana sinhronizacije to što ti govori da ste stvoreni jedno za drugo.

Lejni: Da, kako strejt parovi to znaju? Nemam predstavu.

En: Pa, sada bar znamo da neće potrajati.

Čula sam jednu teoriju da se ljudi sinhronizuju sa dominantnijim partnerom – mislite li da je to istina?

Lejni: O, ko je alfa?

En: To je sjajno pitanje. Mislim da je naša veza horizontalna; ne postoji alfa. Možda se zbog toga nikada nismo sinhronizovale.

Lejni: To je dobra teorija. Mislim da smo obe alfe, na drugačije načine.

En: Imam vuka na majici – možda sam zbog toga ja alfa.

Lejni: Mislim da to nema nikave veze sa onim o čemu razgovaramo.

Dakle, retko se sinhronizujete sa bilo kime – šta mislite, zašto je tako?

En: Da li misliš da činjenica da se nikada ni sa kim nisi sinhronizovala znači da nikada ni sa kim u životu nisi bila bliska?

Lejni: Slažem se da nikada u životu nisam bila bliska s nekim, ali takođe mislim i da niko nikada ni sa kim nije bio blizak.

En: Verovatno se nismo sinhronizovale zato što nam nedostaje bliskosti, ali opet, sinhronizacija ne postoji.

Dakle, slažete se s naukom – sinhronizacija ne postoji?

En: 100 posto.

Lejni: Ne znam, volim da mi opcije budu otvorene… ti si rekla da si mislila da si se sinhronizovala sa svojom drugaricom, nije li to dokaz?

En: Ne znam. Jednostavno mislim da stvarno želim da razgolitim taj mit o menstruaciji.

