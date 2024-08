Pitali smo Instagram influensere iz Srbije da li mogu da žive od reklama

Instagram je objavio rat protiv lažnih profila. Razvojem alatki koje omogućavaju aplikaciji lakšu detekciju lažnih profila koje stvaraju treća lica (najčešće su to profili povezani sa aplikacijama koje za cilj imaju da u zamenu za novac profilima obezbede veći broj pratilaca), Instagram je zadao veliki udarac influenserima širom sveta, koji od svog velikog broja pratilaca i lajkova zarađuju ogromne svote novca. Ovo je samo jedan u nizu događaja koji umanjuju “uticaj” influensera, koji polako ali sigurno gube Instagram kao dominantnu platformu za svoje aktivnosti.

U poslednjih nekoliko godina, vlasnici brendova i marketing stručnjaci obraćaju znatno više pažnje na privatne korisnike društvenih mreža koji su zanimljivim sadržajem uspeli da privuku broj pratilaca daleko veći nego što ćemo mi “obični smrtnici” ikada imati prilike da dobijemo. Usluge reklamiranja koje nude pojedini Instagram influenseri prevazilaze budžet predviđen za marketing većine malih privatnika koji danas posluju u Srbiji. Platiti nekoga ko ima više od 100000 pratilaca da objavi kako koristi vaš proizvod možda deluje kao dobar marketinški potez, ali ukoliko se malo udubimo u samu prirodu društvenih mreža, jasno je da je prava interakcija nemoguća na profilima koji imaju jako veliki reach. Takođe, vlasnici velikih Instagram profila sve češće ne ispunjavaju sve uslove i želje koje brendovi imaju kada se radi o reklamiranju, što je u svetu dovelo čak i do sudskih postupaka.

Iz ovih razloga, kao i zbog znatno manje cene usluga, svetski brendovi se sve češće za reklamu obraćaju mikroinfluenserima.

Mikroinfluenseri su osobe koje na svojim društvenim mrežama (u ovom tekstu bih se fokusirala na Instagram) imaju više od 1000 a manje od 100000 pratilaca. U Srbiji, gde Instagram koristi najveći broj mladih ljudi, profili sa oko 10000 pratilaca predstavljaju knjiški primer mikroinfluensera. Oni nisu poznati široj javnosti, već njihovu publiku čine njihovi prijatelji, poznanici, kao i širi krug ljudi direktno zainteresovanih za sadržaj koji objavljuju putem svojih profila na društvenim mrežama. A teme o kojima pišu su šarenolike, što domaće mikroinfluensere pozicionira na tržište marketinga, isto kao i mikroinfluensere u svetu.

Ono što mikroinfluensere razlikuje od “pravih” influensera, koji su često sami po sebi poznate ili medijske ličnosti, upravo je činjenica da mikroinfluenseri, pored svojih online aktivnosti, vode najčešće sasvim običan život, što ih u očima njihovih pratilaca smešta u kategoriju ljudi od krvi i mesa.

Ovakav stav ljudi uočava se jasnije kada posmatramo engagement rate koji na Instagramu ostvaruju mikroinfluenseri u odnosu na one profile koji imaju preko 100k pratilaca. Istraživanja su pokazala da, kako raste broj pratilaca, tako opadaju brojevi povezani sa nivoom učešća pratilaca na posmatranom profilu. Publika mikroinfluensera učestvuje mnogostruko više, a to je možda posledica upravo paradoksa autentičnosti influensera, koji čini da su ljudi mnogo spremniji da poslušaju savet ili kupe proizvod koji reklamira mikroinfluenser, nego recimo neka poznata ličnost koju prati više miliona ljudi.

Iz ovih razloga, iz godine u godinu raste broj ljudi koji se upuštaju u online avanturu na putu ka uticajnosti. Kao da blogovi i Youtube kanali posvećeni uputstvima kako doći do internet popularnosti nisu dovoljni, u poslednjih nekoliko godina razvile su se i “škole” koje nude specijalizovane kurseve posvećene kako pravim, tako i influenserima u nastanku. Ovakvi kursevi nude sve što vam je potrebno da biste postali online influenser – od kurseva obrade slika do upravljanja sadržajem i publikom, a sve u cilju stvaranja originalnog sadržaja koji bi mogao zanimati pratioce.

Iako su trendovi u svetu da se za plaćenu reklamu brendovi sve češće okreću mikroinfluenserima, nas je zanimalo da li domaći mikroinfluenseri imaju jednake benefite od svojih online aktivnosti kao njihove “kolege” u svetu, kao i kako oni doživljavaju reakcije ljudi na sadržaje koje im nude. Pitali smo ih i kako je izgledao njihov put do “slave”, kao i šta za njih znači uticaj koji imaju na svoje pratioce.

Tatjana Jovanović @tatjana_jo

Fotografija posredstvom sagovornice.

Oduvek vodim računa šta ću objaviti na svom Instagram nalogu u smislu da to budu lepe i zanimljive fotografije, međutim, pre dve godine sam ozbiljnije počela da se bavim i kvalitetom. Sadržaj koji kačim je vezan za modu, lepotu i životni stil. Nisam neko koga ljudi masovno prate, već su to oni koje sadržaj koji delim zaista zanima i koji žele da sa mnom ostvare komunikaciju i to mi vrlo prija i odgovara!

Prve saradnje su bile vezane za poklone bez novčane nadoknade i tada sam imala oko pet hiljada pratilaca. Iskreno se nadam da među nama nema onih koji gledaju samo novac. Proizvode koje ću reklamirati biram isključivo po sebi, jer sam ja ta koja će ga zaista koristiti i deliti utiske o njemu. Moji pratioci znaju da s njima delim samo ono što smatram da je vredno pomena, tako da imam pozitivna iskustva kada su u pitanju saradnje s brendovima. A ako je suditi po onome što mi pratioci pišu u inbox, imam pozitivan uticaj, u smislu da žele više da se neguju i spolja i iznutra, da lepo izgledaju, vode računa o zdravlju, dobiju želju da spreme neko lepo jelo, pronađu vreme za sebe i slično, bilo su supruge i mame, kao ja, ili slobodne, mlade žene.

U Srbiji je moguće živeti od Instagrama, ukoliko prezentujete kvalitetan i koristan sadržaj, imate izgrađeno poverenje kod pratilaca i imate sreću da to brendovi prepoznaju. Ukoliko želite da vam ovo bude posao, pored svog truda oko objava važno je prepoznati zbog vas čega pratioci prate, odnosno, šta je to što ih vuče da uđu baš na vaš profil ili pogledaju vaš story. Ako je reakcija pozitivna i ako imate dobru interakciju s ljudima koji vas prate, na dobrom ste putu. U suprotnom, nešto treba menjati.

Aleksandar Terzić – @terzic.mma

Fotografija posredstvom sagovornika.

Od otvaranja Instagram profila 2015. godine cilj mi je bio da objavljujem kvalitetan sadržaj. To u početku nije bilo propraćeno, a ekspanzija se desila možda prošle godine kada sam izgubio meč za šampionski pojas jedne crnogorske organizacije nakon tri runde. Ljudi su bili zadovoljni tom borbom i tada su počeli da obraćaju malo vise pažnje na mene. Neki od razloga za dobijanje broja pratilaca su moji prijatelji Aleksandar Rakić, Daki Savić i Vaso Bakočević, koji zaista imaju veliki publicitet, pa sam se uz njih “ogrebao“ za još neki follow, iskren da budem. Sledeći veliki bum se desio prošlog meseca, kada je broj pratilaca skočio sa oko četiri na 6,5 hiljada pratilaca, a sve zbog nastupa na Integra FC.

Prvo sponzorstvo sam sklopio kada sam imao oko 3.000 pratilaca. Ne želim da reklamiram nešto što nema vrednost i težinu, te sam neke nebulozne stvari odbijao. Ne želim da budem deo nečega gde je kvalitet upitan. Držim se samo onog u šta i sam verujem i za šta smatram da je ispravno i kvalitetno, a odziv je jako dobar. Ne mora nužno svaki proizvod imati veze sa sportom, fitnesom ili MMA, naravno, sve dok je kvalitetno ja ću to prihvatiti. Želim da dajem dobar primer, jer među mojim pratiocima ima mnogo dece, zbog čega osećam moralnu odgovornost, te dajem sve od sebe da se pridržavam Kantovog kategoričkog imperativa: “Postupaj tako da tvoje postupanje služi kao moralni zakon za sve.“

Trenutno ne mogu da živim od Instagrama. Meni to spada u dopunska primanja koja nisu velika, a svoj profil gledam kao na svoju firmu i brend, ulažem vreme i energiju, i smatram da će se to isplatiti, ali i da će taj neko ko bude uložio u moju firmu takođe profitirati. To je za mene zdravo poslovanje. Postovi koje kačim se nisu puno promenili u odnosu na period pre sponzorstava. I dalje provlačim te stvari kroz svakodnevni život, jer ljudi vole da vide normalne stvari koje nisu isfolirane, ne mogu da budem nešto što nisam. Smatram da je ključ uspeha biti ono što jesi, pa ako se ljudima svidi i imaš sreće – uspećeš, a ako ne, traži drugi posao i drugi vid zarade.

Jelena Đukić – @jelenagram

Fotografija posredstvom sagovornice. Fotograf: Nikol Miljanić

Kada sam 2011. godine počinjala da blogujem, bila sam apsolvent na Fakultetu za fizičku hemiju, a danas sam poslom potpuno vezana za makeup industriju. Do tada sam samo pratila različite blogove i forume, a onda sam pomislila da bih mogla da napravim svoj online dnevnik kozmetike koju koristim i tako je nastao blog. Nakon nekog vremena, žene su počele da ostavljaju svoje komentare, postavljaju pitanja i dele iskustva, što me je potpuno oduševilo. Usledila je Fejsbuk stranica, a kasnije i Instagram. Sadržaj koji objavljujem je uvek vezan za beauty teme, ali se menja i evoluira paralelno sa svim promenama koje se dešavaju u mom životu.

Porast broja pratilaca na Instagram profilu počeo je kada sam počela da obraćam više pažnje na kvalitet fotografija, kao i kada sam počela da objavljujem više ličnog i usko usmerenog sadržaja (konkretne savete, neobojene lične utiske o proizvodima, prezentaciju svog makeup skilla itd.).

Prva plaćena ponuda na Instagramu bila je više vezana za blog. U tom trenutku mislim da sam imala nešto više od šest hiljada pratilaca na Instagramu. Klijentu se dopao način na koji prezentujem stvari i kontaktirao me je sa zahtevom da učestvujem u kampanji. Cela priča je bila bliska onome što radim i podržavam, tako da sam pristala.

Proizvodi koji se pojavljuju u mojim preporukama imaju veze samo sa mojim ličnim pozitivnim iskustvom. Ne reklamiram brendove. Mislim da ne bih bila dobra u tome iz razloga što ne bih mogla da fejkujem ukoliko mislim da neki proizvod ili usluga zaista ne zaslužuju “prvenstvo” u odnosu na neki drugi. Kupujem puno kozmetike i veoma sam u toku sa novitetima, ne samo na našem tržištu, već i van, i rekla bih da imam odličan uvid u to šta valja, a šta ne. Ne mislim da je reklamiranje brendova loše, samo sam ja užasno kritična i ne bih se pronašla u takvom poslu. Možete uspešno reklamirati druge brendove i lepo zarađivati od toga neko vreme, a možete reklamirati i graditi svoj brend na Instagramu i lepo živeti od svog posla.

Instagram mi dopušta da na lep i kreativan način doprem do ljudi i pokažem ko sam, šta znam i šta volim. Volela bih da u pozitivnom smislu mogu da motivišem ili inspirišem, ali to nije nešto što možete da kontrolišete ili da zadate sebi kao zadatak. Mislim da svi imamo uticaj na ljude u svom okruženju. E sad, da li je on baziran na nekoj upečatljivoj odevnoj kombinaciji koju prošetamo ulicom ili na sklopu naše ličnosti, ne znam. Verovatno je u pitanju sve to zajedno.

Stefan Delić – @delic23

Fotografija posredstvom sagovornika

Da budem iskren, stvarno ne znam kada je bio trenutak kada sam prelomio i počeo ozbiljnije da razmišljam o sadržaju koji objavljujem na društevnim mrežama. Sve se odigralo spontano i postepeno sam počeo da privlačim pažnju sve većeg broja ljudi, što me je navelo da razmišljam malo više o tome šta objavljujem. Sadržaj koji objavljujem je raznolik – od nekih slika koje kačim sebi za dušu, preko onih koje služe da nasmeju moje pratioce, ali i neretko da ih podsete koliko je bitno i uživati u životu.

Krajem prošlog leta sam krenuo da se bavim komentarisanjem i strimovanjem igrice League of Legends na svom kanalu. Igrom slučaja, zbližio sam se sa jednim od najpoznatijih jutjubera na domaćoj sceni – BakaPrasetom. Snimali smo kako igramo LoL, ali i kako radimo razne druge stvari. Sve ovo je na kraju dovelo do rasta mog uticaja na društvenim mrežama. Kako sam u celu priču ušao kao uspešan LoL igrač, moj primarni uticaj je svakako edukativnog i zabavnog karaktera, jer svojim, uglavnom mlađim pratiocima, kroz šalu objašnjavam napredne koncepte igre i pomažem im da budu uspešniji u njoj. Sa druge strane, želim da svojim pratiocima pokažem da život nije samo video igrica i da svoje slobodno vreme treba da usmere na prijatelje, zabavu i generalno na stvari koje ih ispunjavaju.

Prvu ponudu da reklamiram neki proizvod dobio sam sa oko 13k pratilaca na Instagramu, ali se nije odmah radilo o plaćenoj promociji, već sam zauzvrat dobijao usluge ili proizvode firme čije sam proizvode promovisao. Već od oko 23k pratilaca sam za ovakav vid promocije bio i plaćen.

Smatram da niko osim same kompanije ne moze sa sigurnošću da tvrdi da li je neka reklama uspešna ili nije – ono što sam ja primetio su uglavnom pozitivni komentari na mojim sponzorisanim objavama i to da nikome ne smetaju. Mislim da je razlog to što su i sponzorisani postovi uvek u mom stilu, tačnije trudim se da uvek budu smešni ili zanimljivi. Kompanije biraju relevantne influensere za svoje proizvode, tako da oni uglavnom već imaju predlog koji proizvod da reklamiram. Kako moj uticaj bude rastao, svakako će i broj ponuda biti veći, a među njima će se možda i naći nešto iza čega ne stojim ili što nije prikladno za moju fan bazu. Ovakve ponude svakako ne bih razmatrao, jer mi je pre svega najbitnije da moji profili na društvenim mrežama oslikavaju mene kakav jesam.

Sa trenutnom količinom pratilaca, a samim tim i količinom ljudi do kojih trenutno dopiru moji postovi, zarada je svakako u drugom planu. Postoje ljudi koji žive od toga u Srbiji, ali je taj broj veoma mali, a razlog tome je, po mom mišljenju, činjenica da je televizija i dalje dominantan medij u Srbiji.