Pitali smo ljude kojima je prva tetovaža bila na licu: zašto?

Kao i prvi poljubac ili kada učiš da izvedeš salto unazad sa desetke na bazenu, tetovaže na licu su generalno nešto do čega se dolazi postepeno. Možda ćeš početi sa nekim kratkim stihom ispod rebara, ili rođendanom svoje mame napisanim rimskim brojevima. A onda ćeš, vremenom, kada budeš sigurniji oko toga da trajno urezuješ stvari u svoju kožu, napredovati i do lica.

Logiku koja stoji iza ovog pristupa podržava činjenica da neki tatu majstori jednostavno odbijaju da nanose mastilo na lice nekome ko već nije prekriven njime. Tatu majstor iz Brajtona, Rob Lejk, rekao mi je da mu na pamet pada milion razloga zašto ljudi prvu tetovažu ne bi trebalo da istetoviraju na lice, i da se on tome „jako protivi“ – a ovo kaže čovek koji ima istetoviranu runu između obrva, i velikim slovima ispisane reči „Uspeo sam“ ispod svog desnog oka.

„To je odraz nepoštovanja prema čitavoj industriji tetoviranja“, dodaje Memfis Mori, koja je vlasnica salona i ima pet tetovaža na licu. „To može da ti uništi pojavu, vezu, ili izglede za karijeru“.

Čak su i reperi sa SaundKlauda kao što su Lil Xan ili Smokepuurp – koji su u ovom trenutku u suštini hodajuće knjige – prvo petljali sa tetoviranjem drugih delova tela, pre nego što su prešli na facu.

Uprkos svemu ovome, oni zaista postoje – ti retki jednorozi koji odbacuju oprez i šanse da se zaposle, i odmah krenu od lica. Ušla sam u trag nekima od njih da ih pitam: zašto?

DŽEJKOB, 26 KOLUMBUS, SAD

VICE: Dakle… zašto lice?

Džejkob: Želeo sam da iznesem smeo stav. To je bilo pre dve godine, i tek sam izašao iz rehabilitacionog centra gde sam bio zbog zavisnosti od heroina i želeo sam da se fokusiram na svoju muziku. To je bila izjava u stilu, „Ne mogu sada da odustanem“. Većina umetnika koje sam u to doba slušao su imali tetovaže na licu i brzo su napredovali u muzičkoj industriji, pa sam pomislio da će me više ljudi shvatati ozbiljno ako istetoviram lice. Otišao sam u tatu salon svog ortaka, i istetovirao karton soka ispod levog oka. To je bilo prvi put da on tetovira lice, tako da je to bilo novo za obojicu.

Koje je značenje kartona soka?



Tako me zovu od malena. Vozio sam skejt i roditelji su me uvek slali napolje sa kartonom soka ili Getrojedom, pa su me svi zvali sok. Karton od soka je za mene sve – to je osoba u koju sam izrastao i sada sam četiri godine i četiri meseca čist od heroina. Muzika i tetovaže su mi spasili život.

Kako su ljudi reagovali?

Neki su mislili da sam doneo lošu odluku, ali me sada prihvataju onakvog kakav jesam. Sada imam pet tetovaža na licu, a poslednja koju sam istetovirao iznad desnog oka kaže, „Jedi govna“. Iako sam prvu istetovirao da bih izneo stav, ja volim svoje tetovaže. One će zauzvek biti deo mene, i ne bih ih menjao ni da mogu.

JULIJAN, 18, INZBRUK, AUSTRIJA

VICE: Koja priča stoji iza tvoje tetovaže na licu?



Julijan: Imao sam 15, skoro 16 godina. Odrastao sam u prilično kriminalnom okruženju. Pa zapravo, odrastao sam u prigradskom mestu u planini, ali onda sam se preselio i, znaš, upoznao pogrešne ljjude. S toga sam poželeo da iznesem stav, da svima pokažem da ja ne čujem, ne vidim i ne govorim. To tačke iznad mojih obrva znače.

Znači, još si živeo sa svojim roditeljima?

Da, moji su svi tetovirani, tako da to nikada nije bilo nešto strašno. Dok sam išao u školu, stalno sam crtao po svom licu i rukama – samo sam želeo da na licu izrazim kako se osećam. I sada živim sa mamom, zato što sam napunio 18 tek pre jedno pet meseci, ali stalno odsedam i kod prijatelja, a i putujem.

Vidim da si objavio neku muziku na SaundKlaudu. Da li misliš da je tetovaža na licu ključni sastojak uspeha na SaundKlaudu?

Moja muzika nema nikakve veze s mojim tetovažama. U Americi, neki ljudi možda jure za uspehom, misleći da će se proslaviti ako imaju tetovažu na licu. Ali ako ti je muzika sranje, tetovaža na licu ti baš i ne pomaže. Ja sam pravio muziku i pre nego što sam se istetovirao po licu. Tokom odrastanja sam uvek svirao bubnjeve, a onda sam prešao na pevanje. Uvek sam samo želeo da se izrazim i veoma sam zainteresovan za, na primer, Edgara Alana Poa, i za pesnike uopšte.

LI, 31, OKSFORD, ENGLESKA

VICE: Zašto si želeo da tvoja prva tetovaža bude toliko upadljiva?



Li: Nije se radilo o tome da budem primećen. U to vreme sam imao 18 godina, i radio sam u tatu studiju svog najboljeg ortaka. Ja sam zakazivao tetoviranja i svi su tada želeli rukave, noge, ili tetovaže na grudima. Ja sam uvek želeo da budem drukčiji od svih, po tome kako se odevam i kako izgledam, pa sam zajedno sa tatu majstorom odlučio da uradimo nešto malo na licu. Ovaj slepi miš predstavlja moj omiljeni film sa Betmenom, čiji je ovo logo.

Da li si ikada bio zabrinut da će ti tetovaža na licu otežati karijeru modela?

Verujem da tetovaže na licu samo pomažu u modelingu, a način na koji sam ja sebe predstavljao je u to vreme bilo kao nešto sasvim drukčije. Imao sam priliku da budem model za brendove, časopise, bio sam na modnim pistama širom Evrope i tokom londonske nedelje mode, za šta bih rekao da je veliko dostignuće.

Šta je najgore kod toga kada imaš tetovažu na licu?

Ljudi brzo osude nekoga na osnovu toga što ima tetovaže na licu. Očigledno mnogo njih ne razume da je u pitanju vid umetnosti ili način da izraziš sebe. Ali ja verujem da će te ljudi osuđivati šta god da kažeš ili uradiš, pa u tom smislu možeš jednostavno da budeš ono što jesi.

