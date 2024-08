Pitali smo ljude koju su grešku najskuplje platili

Ako pričamo o rukovanju novcem – niko se naučen nije rodio. Ovo je veština koja se uči. To što znamo osnovna pravila štednje – redovno stavljaj novac u stranu, troši manje nego što zaradiš i ne zadužuj se – ne znači da ćemo ih slušati i zbog te neposlušnosti i jedne loše situacije, sebe možemo dovesti do ivice nerava jer smo svoj teško zarađeni novac bacili zbog gluposti.

Što bi Majli Sajrus rekla: “Everybody makes mistakes. Everybody has those days.” Svima se desi da pogreše, ali zbog nekih grešaka izgubimo mnogo više nego zbog nekih drugih. VICE je pitao ljude zbog kojih su to grešaka izgubili najviše, kako biste se osećali manje usamljeno, ako se i vama desilo nešto slično.

“Žena za pultom mi je rekla da je gotovo”

Dolazio sam iz Brizbejna i imao sam presedanje na aerodromu u Melburnu, kako bih stigao do Manile. Na kartici mi je ostalo svega nekoliko stotina dolara, dovoljno za klopu i prevoz do kuće. Stigao sam na aerodrom četiri sata pre poletanja. Povezao sam se na javni Wi-Fi, gledao Netfliks i pojeo nešto iz Mekdonaldsa. Konstantno sam gledao na sat. Rešio sam da krenem ka kapijama za ukrcavanje deset minuta pre zakazanog poletanja. Dok su mi pregledali ručni prtljag, shvatio sam da se nisam prijavio za let. Kofer je još uvek bio kod mene i nisam imao bording kartu. Otrčao sam do pulta i pitao da li postoji šansa da se sad prijavim. Žena za pultom mi je rekla da je gotovo – propustio sam svoj let. Nije se nimalo potresla jer sam, propustivši let, izgubio 300 dolara. – Sačiko Zorilja, 28

“I sledeće godine smo raskinuli”

Izlazila sam sa tim likom nekih godinu dana. Bio mi je prvi dečko. Tad sam imala 22 godine. Za Božić sam htela da mu poklonim nešto što će koristiti često, a znala sam da obožava video-igre. Ranije u toku naše veze je prodao svoju konzolu zbog finansijskih problema i to mu je užasno teško palo. Potrošila sam 20.000 (filipinskih) pezosa ($356) na novu konzolu koja je samo skupljala prašinu u ćošku sobe. Na kraju je zamenio za drugu konzolu, koju, takođe, nije koristio. Njegovi prioriteti i hobiji su se promenili i sledeće godine smo raskinuli. – Arija Gonzales, 27

“Izgubili smo 60% uloženog novca”

Prošle godine, prijatelj i ja smo se učlanili na onlajn platformu za trgovinu valutama. Trgovali smo preko aplikacije. Tokom prvih nekoliko meseci, bili smo zadovoljni prihodima i odlučili smo da uložimo još novca. Nakon toga, iznenada, berza je pala i izgubili smo 60% uloženog novca za manje od 24 časa. – Žoze Tuvilja mlađi, 28

“Protraćio sam sve jer nisam hteo da budem bez društva na koledžu”

Moja najskuplja greška je bila ta da sam potrošio 20.000 (filipinskih) pezosa ($356) svoje ušteđevine na koledžu. Štedeo sam od kad sam bio dete i to je bio teško zarađen novac, a protraćio sam sve jer nisam hteo da budem bez društva na koledžu. Bio sam prva godina i svi su izlazili u grad da jedu i piju. Moja mama je saznala da sam i ja počeo da radim isto i bila besna. Naravno, razmislio sam i shvatio nekoliko stvari – vremenom ću naći svoju ekipu. Nekim ljudima nije bitno ko si i odakle si. Ako ne možeš finansijski da ispratiš nekoga, a taj neko to vidi i ne mari, bolje je naći neke druge ljude pored kojih ćeš se osećati komfornije. – Anoniman

“Na kraju sam bio previše istresiran”“I ended up being too stressed”

Početkom pandemije, odlučio sam da kupim vrhunski gejming kompjuter koji je koštao preko 100.000 (filipinskih) pezosa ($1.780), jer sam kapirao da ću, pošto se povratak u kancelariju ne nazire, imati više vremena da igram video-igrice. Ispostaviće se da će tranzicija na rad od kuće doneti samo još više posla i da mi zbog toga neće ostati skoro nimalo vremena da koristim novi kompjuter. Koristio bih ga s vremena na vreme, možda jednom nedeljno, ali samo za gledanje filmova i Jutjub klipova. Na kraju sam bio previše istresiran da bih igrao RPG ili sportske igre. – Karlo Japtinčej, 26

“Čak nam je poslao i fotke”

Upravljali smo svojim poslom od kuće u Manili kada je pandemija počela. Naša radionica se nalazila u Valencueli i u njoj je živeo čovek u kog smo imali poverenja da će voditi računa o svemu – uputnice, održavanje itd. Nismo posećivali radionicu oko godinu dana, ali kad su mere karantina popustile, konačno smo mogli da se vratimo. Kad smo stigli u radionicu, videli smo da nam nedostaje završenih proizvoda, da se realno stanje razlikuje od onog na papiru, čak i da je falilo mnogo paketa sa Lazade, Greba i Fudpande. Tad smo odlučili da instaliramo CCTV kamere za video-nadzor u radionicu, nakon čega je, ubrzo, naš čovek od poverenja dao otkaz. Ispostavilo se da je uzimao materijale, uputnice, priznanice i da je prodavao gotove proizvode. Izgubili smo više od pola miliona (filipinskih) pezosa ($8.900) U međuvremenu, čovek je kupio plac u provinciji i svojoj porodici i roditeljima sagradio po kuću. Čak nam je poslao i fotke. – Frances Abesamis, 27

“Plakala sam i molila je da mi vrati moj novac”

Otišla sam u tržni centar da kupim kačket i papuče i nakon kupovine, žena me je zgrabila za šaku kako bi mi na nju nanela kremu, nakon čega me je odvukla u svoju radnju. Bila je prodavačica luksuznog brenda kozmetike, koja me je, izuzetno agresivno, ubeđivala da kupim njihove proizvode. Rekla sam joj da su njihovi proizvodi preskupi i da ne mogu da ih priuštim, ali nije htela da popusti, čak mi je dala i besplatan tretman lica i rekla da će me unajmiti kao modela za svoj brend. Ponudila mi je kremu od 8.000 (filipinskih) pezosa ($142) i naterala me je da poverujem da je to praktično džabe. Ne znam ni kako se sve desilo, ali na kraju sam platila 60.000 pezosa ($1.067) Kasnije sam shvatila da sam bila žrtva obmanljive prodavačke taktike. Plakala sam i molila je da mi vrati moj novac. Nakon toga, pristala je da mi vrati 80% mog novca, što će reći da sam na kraju ostala bez 8.000 pezosa ($142) – Anonimna

