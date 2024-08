Pitali smo ljude koliko pornića je previše pornića

Jednom sam masturbirao devet puta u jednom danu.



Imao sam četrnaest godina. Moji roditelji su me ostavili samog za vikend. Naš kućni kompjuter bio je malo pre toga apgrejdovan sa dajal-apa na široki opseg. Pomućenog mozga od samostalnosti i pubertetskih hormona, skinuo sam proto-gifove Britni Spirs i Stejsi Deš iz vremena pre nego što je postala desničarska teoretičarka zavere, potom se veselo bacio na rad na sebi. Nakon što sam se počistio, shvatio sam da imam još dva dana pre nego što se ponovo nađem u okovima nadzora odraslih. Smesta sam se vratio na internet i upustio se u solo sesije koje su bukvalno trajale satima, svaki put se bombardujući sve tvrdkoronijim prizorima. Na kraju sam bio otupeo, nažuljan i posramljen. Moj kompjuter se zarazio virusom po imenu ustondirani majmum i bacivši pogled na svoje iznemogle dečačke genitalije pitao sam se šta sam to uradio. Oće to sa pornjavom tako. U pravom trenutku ume da bude sjajna! Zabavna mala razbibriga, poslastica koju možete da podelite sa partnerom ili fantastična ispomoć kada želite brzo da se uspavate. Ali suviše pornjave ume da vas uvali u nevolju. Potreba za pornjavom može da uništi veze, izazove probleme sa genitalijama ili vas košta na hiljade i hiljade dolara.

Ravnoteža u pravoj količini pornjave različita je za različite ljude, ono što je ekstremno za nekog može biti veseo utorak za nekog drugog. Iako se i dalje stidim svog tinejdžerskog maratona od devet orgazama, u poslednje vreme sam imao relativno pozitivan — i zabavan — odnos sa pornografijom. To me je navelo na razmišljanje: koliko pornjave je previše pornjave? Odlučio sam da pitam neke ljude. Njihove odgovore možete pročitati ispod.

Mark Akiman, Buddies in Bad Times



Nikad zapravo nisam stigao do toga da preteram sa pornjavom. Pokušavao sam. Mada jesam morao da prestanem da pratim porno sajtove na Tumblr-u. Ne zbog previše toga u smislu količine, već zato što sam jednog dana odsutno skrolovao kroz Tumblr i ugledao lika do ramena zaglavljenog u dupetu drugog lika. Bio je to gif. Bilo mi je previše.

Kler Berns , umetnica



Lično se veoma ložim na erotiku. Mislim da sam osetila da je previše kad se krešem s nekim, ali mi na pamet pada samo ta jedna rečenica iz priče, onaj trenutak, kad se, znate već, devojka pojavi u izbeljenim farmerkama… i odjednom bukvalno projektujem svoje porno fantazije, ono, ostvarujem ih u stvarnom životu, kao, ono, kako se zvaše – da je to virtuelna realnost ili šta god već. Sve vam ovo kažem zbog jednog — dobro je ostati priseban i ako pornjava počne da utiče na vaš pravi seksualni život, možda je vreme da se malo zauzdate.

Sabah Hak, producentkinja



Koliko je previše? Zavisi od mog raspoloženja i vrste pornića. Sakupila sam tokom godina popriličan repertoar. Vrlo sam određena što se tiče toga šta ću gledati. Obostrani dobrovoljni pristanak je seksi. Kad sam u zoni, uglavnom ne gledam više od 20 minuta. Moj prosek je 7 minuta. Ponekad mi treba više zato što ne nađem ono što tražim. Onomad sam znala da čitam erotske priče a jedna ili dve priče su mi obične bile dovoljne. Ostatak prepuštam mašti, jer postoji trenutak u kom pornjava postane naporna. Ako nije zabavna, ako je previše pogrešnih stvari u njoj. A prava stvar — pa ume da uradi posao, zar ne? Ali iskreno, prosto je. Ne vraćam joj se sve dok nisam spremna za još.

Erin Pim, Bedpost Sex Show



Pornjava je sjajna za potrebe zabave, ali problem predstavljaju oni koji odrastu gledajući pornjavu pre nego što uopšte dožive iskustvo prijatnog seksa. Pornjava je jedno užasno loše sredstvo edukacije. Nažalost, mnogi mladi ljudi dozvoljavaju da im pornjava diktira kakav će im biti seks, kako orgazam treba da izgleda i kakva tela su seksi i poželjna. Ako konzumiramo mejnstrim pornografiju na veoma redovnoj osnovi, štetne stvari iz nje će se uvući u vaš pogled na svet. Da svi plaćamo pornografiju kao što bi trebalo i zapravo podržavamo glumce i nezavisne kompanije koje želimo da rastu, to ne bi bio problem. Drugo, sateraćete svoj orgazam u ćošak ukoliko budete gledali jednu te istu stvari iznova i iznova dok masturbirate. Naša tela vole da stiču navike. Vaš orgazam će biti mnogo raznovrsniji ako s vremena na vreme gledate različite vrste pornografije ili konzumirate neku drugu vrstu erotike ili dodirujete sebe na neznatno drugačije načine, ili upotrebite neku drugu igračku ili staru igračku u drugačijem okruženju

Met Makridi, improvizator



Treći dan. [Opaska urednika: Tražili smo od Mata da elaborira svoj odgovor. Nije to učinio.]

Grejem Isador je novinar koji živi u Torontu. Pratite ga na Tviteru.