Pitali smo ljude sa tarzankama zašto ih nose

Malo koja frizura dana izaziva kontroverze koliko i popularna tarzanka. „Napred uredno, pozadi skaredno“ stil je bio na vrhuncu popularnosti tokom sedamdesetih i osamdesetih, u doba pank-roka. Ovih dana, ipak, javnost ne toleriše kad neko skrati kosu napred, stanji je sa strane, a pozadi pusti da se vijori do leđa.

Ipak, određeni znaci ukazuju na globalni povratak tarzanke, posebno u modnim i kvir krugovima. Dok čekamo da se ova frizura vrati u mejnstrim, obratili smo se nekolicini entuzijasta kako bismo saznali šta im se tu toliko sviđa, šta im ljudi kažu, i da li zaista očekuju da će jednog dana to ponovo svi nositi.

Rikardo Leon, 24, student

VICE: Rikardo, zašto tarzanka?



Rikardo: Zato što mi se sviđa, a i volim osamdesete.

Šta za tebe lično znači tarzanka?

Ništa posebno, frizura k’o frizura. Nije kao da se osećam slobodno i ostvareno kad god osetim kosu na vratu.

Fotografija Javier González

Šta misliš o tome što je mnogim ljudima ova frizura smešna?

Žao mi je što ima toliko negativnih reakcija. Meni su se ljudi podsmevali i otvoreno i iza leđa, tako sam saznao koliko okrutna javnost ume da bude. Ma šta ja nosio, ma kako se ponašao ili govorio, neki će me uvek tretirati kao uličara. Ali van Španije kažu da sam isti Pablo Eskobar.

Anhela Huete, 21, stilistkinje

Fotografija vía Angela Huete

VICE: Da li nosiš tarzanku iz nekog određenog razloga?



Anhela: Iskreno, ne. Nisam je planirala ni razmišljala o tome.

Da li misliš da utiče na to kako te drugi ljudi gledaju?

To sve zavisi. Nekad mi se čini da im izgledam seksi, ali čim obučem trenerku delujem kao neki dripac od 12 godina.

Da li je tarzanka više frizura za muškarce ili za žene?

Pol kao koncept danas praktično ne postoji, ali ako uzmemo tradicionalnu ideju po kojoj devojčice nose dugu kosu a dečaci kratku, onda sam od nazad žensko a od napred muško.

Alverd Gual-Sibera, 26, muzičar

Fotografija de Pol Rodellar

VICE: Da li većina ljudi sa tarzankama bira tu frizuru ironično?

Alverd: Ja svakako spadam u tu kategoriju. Zanimljiva mi je ta kulturna reproprijacija jer jača individualnost. Ja sam kroz frizuru radikalno angažovan, to je moja pank strana. Sviđa mi se i to što nema polnih ograničenja, to mi savršeno odgovara.

Da li te ljudi doživljavaju drugačije zbog kose?

Dešavalo se da me pitaju da li namerno pokušavam da izgledam ženstveno. Isti problem imaju i devojke sa ovom frizurom, one im deluju muževno.

Da li obraćaš pažnju na takve komentare?

To su samo glupi stereotipi, ali moram da kažem da sam lično odgovoran za menjanje stavova u javnosti povodom ove frizure i stereotipa koji ih prate. To mi baš prija.

Ahida Agire, 29, modni dizajner

Fotografija de Ahida Agirre

VICE: Kako si se odlučila za tarzanku, Ahida?

Ahida: Jednog dana mi je palo na pamet da bi trebalo potpuno da izmenim svoj izgled. Izabrala sam ovo.

Da li misliš da je došlo vreme da društvo ponovo prihvati tvoju frizuru?

Apsolutno. Istorijski gledano, ovako su se šišali i muškarci i žene iz raznih društvenih pokreta, zato mi je drago što je ponovo nosi sve više mladih ljudi. U Španiji je baš dosta ima kod klinaca, posebno u Bilbaou.

Da, kao da se polako vraća u modu. Da li se po tebi tako narušava tradicionalno tumačenje lepote?

Da, sviđa mi se kako tarzanke remete polne norme, bilo bi mi drago da se ponovo vrate u mejnstrim i to ne kao kratkotrajni trend. Meni trendovi brzo dosade, više volim kad stvari potraju.

