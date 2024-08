Pitanja za profesora biologije koji je živim štenetom nahranio kornjaču

Za učenike srednje škole, čas biologije može da bude mesto na kome mogu da nauče nešto o beznačajnom mestu ljudi u svetskom ekosistemu, ili kako da preskačete konopac od mačjih creva. To zaista zavisi samo od toga kakav je profesor koji je šef parade. Ali čak i najkreativniji prosvetni radnici državnih škola se ne nađu često usred policijske istrage zbog svoje predavačke prakse, kao jedan profesor iz Ajdaha, koji je navodno pred okupljenim učenicima štenetom nahranio nasrtljivu kornjaču.

Prema Ist Ajdaho Njuz,Robert Krosland je navodno prošle nedelje jednog dana posle nastave poslužio reptilu bespomoćno štene. Sada policija istražuje šta se tačno dogodilo, nakon što je jedan lokalni aktivista za prava životinja prijavio Kroslanda zbog okrutnosti prema životinjama, izveštava Ju Es Tudej. KSTU izveštava da je pas bio živ kada je bio pojeden, iako izgleda bolestan, ma šta to značilo, a nadzornik škole nije prokomentarisao koliko učenika je bilo prisutno.

Okružno školsko veće se o ovoj situaciji izjasnilo neodređeno, opisujući je kao „žaljenja vredne okolnosti u kojima su se našli neki primerci bioloških vrsta“, u srednjoj školi u Prestonu, Ajdaho, i nije potvrdilo da li su neki od učenika uspeli da vide taj prizor. Krosland je navodno i od ranije poznat kao neko ko svoju zbirku reptila hrani drugim životinjama (kao što su miševi i ptice) – ali postoji čitav niz pitanja koja zavređuju odgovor. Prvo i pre svega:

Gde se nabavlja štene?

Je li to bio njegov pas? A ako jeste, koliko puta je morao da mu ispiški tepih ili oglođe nameštaj dok nije dovoljno popizdeo da bi njime navodno nahranio kornjaču? Da li je stvorenje bilo toliko bolesno da nije mogao da plati eutanaziju? A ako to nije bilo njegovo štene, kako čovek nađe bolesno, umiruće štene i iskoristi ga kao klopu za reptile? Da li treba tražiti lutalice po deponijama? Objaviti oglas na Kregslistu?

Da li nasrtljiva kornjača uopšte jede pse?

Ispostavilo se da nasrtiljiva kornjača očigledno jede još ponešto pored biljaka i sitne ribe. Svaštojedi obično klopaju insekte, paukove, žabe, zmije, ptice i male sisare, pa čak i pripadnike sopstvene vrste, ali slatka, umiruća štenad izgleda nije stalna stavka na jelovniku. Onda je verovatno da je incident počeo, kao i svaki dobro osmišljeni eksperiment, time što je Krosland sebi postavio pitanje: hoće li moja nasrtljiva kornjača pojesti živo štene? Zatim je obavio potrebna istraživanja, nakon čega je, kao profesor biologije, verovatno došao do sledeće hipoteze: kada se pred nju iznese živo štene, moja nasrtljiva kornjača će ga zapravo pojesti. Što bi značilo da je ovo jedan od najsjebanijih „eksperimenata“ svih vremena.

Da li je ovo deo nastavnog plana i programa?

Možda je ovo štene stradalo od strane nasrtljive kornjače zbog loše procene pojedinca, ali ko zna, možda u nastavnom planu i programu postoji neko sjebano poglavlje za koje niko ne zna. Pored segmenta o kumulusima, pre nego što se pređe na sedimentne stene i stalaktite, možda postoji paragraf o najboljim načinima kako da krvoločnog reptila nahraniš najslađom životinjom poznatom čoveku. Ili je možda Krosland malo zanemario propise.

Koju lekciju si time želeo da ih naučiš?

Pretpostavljajući da je šačica studenata možda prisustvovala ovom zverstvu, Krosland je možda želeo da ih nauči neku lekciju. Ali šta dođavola možeš da naučiš gledajući kako kornjača proždire živo, paperjasto klupko? Da je Krosland želeo da prosvetli učenike povodom činjenice da će nasrtljiva kornjača pojesti skoro bilo šta, mogao je to jednostavno da im kaže. Možda je želeo da im pokaže koliko su čeljusti ovog reptila zapravo snažne – ali, znate, za to imamo Jutjub. Koja je onda, dođavola, bila njegova poenta? Nešto o životnim ciklusima? Za to imamo Planetu Zemlju.

Kakvo je to bilo štene?

Priznajemo, ovo nije zaista bitno. Ipak, želeli bismo da znamo.

Šta uopšte imaš protiv štenadi?

Razumljivo je uzeti neku gadnu, problematičnu štetočinu, kao što je oposum, ili kornjaču nahraniti pacovom, zato što su odvratni, a i toliko mnogo ih ima. Ali štene? Šta bi iko mogao da ima protiv štenadi?

Za sada, Krosland i dalje predaje u srednjoj školi Preston, dok lokalne snage zakona još uvek sprovode istragu. Možda će policija iz Kroslandove prošlosti iskopati neku užasnu priču vezanu za pse – rotvajler ga je ujeo kada je bio mali, ili mu je neki komšijin mešanac godinama kenjao po travnjaku. Ko zna: možda je, nekada davno, neki pas pojeo njegovu kornjaču, pa je prošlonedeljni „eksperiment“ bio samo osveta.