Pitanja za ženu koja je rekla da je vetar oduvao kesu kokaina u njenu torbu

Prošlog meseca, policija na Floridi je zaustavila kola zbog nemarne vožnje. Kako ABC 10 izveštava, žena koja je vozila kola, Keniša Posi, otvorila je prozor da bi pričala sa policajcima koji su odmah osetili miris marihuane. Pretražili su automobil i u njenoj torbi su našli dve male kese – jednu sa marihuanom, a drugu punu kokaina.

Videći da nema kud, Posi je, prema izveštaju policije, priznala da je marihuana u torbi njena. Ali koks? Ne, to je bio rezultat čuda prirode.



„Ne znam ništa o nikakvom kokainu,“ ona je navodno rekla policiji. „Dan je vetrovit, mora da je kesica, nošena vetrom, uletela kroz prozor i u moju torbu.“

Policija nije poverovala u njenu priču o magijama vetra, tako da je uhapšena zbog posedovanja narkotika. Ali i dalje postoje pitanje na koja nismo dobili odgovor. Prvo i pre svega:

Zašto okriviti vetar za kokain ali priznati da je trava tvoja?

Ako veruješ da će policija da proguta priču o vetru i kokainu, zašto jednostavno ne kažeš da je i trava tako dospela do torbi? Ili se radilo o brzoj kalkulaciji u glavi tokom koje misliš „nema šanse da poveruju da je vetar mogao da nosi kesu trave, preteška je. Ali kokain je prah – to će da prođe bez problema.“



U stvari, kad malo bolje razmislim, to jeste logično.



Kolika je snaga vetra koja uspe da uduva kesicu koksa u kola u pokretu?

Hajde da razmislimo o fizici. U kolima si, ideš putem sa otvorenim prozorom, i u nekom trenutku, nalet vetra unese kesicu kokaina kroz prozor u torbu. Čak i bez preteranog poznavanja aerodinamike, to ne izgleda realno.

Koliko jak i precizan vetar treba da bude da bi uspeo u tome? Prema vremenskim izveštajima, tog dana na Floridi jeste bilo vetrovito, ali nema nikakvih izveštajima o „tornadima koji nose kesice kokaina“





Da li je ovaj izgovor bio inspirisan skorim gledanjem Američke lepote?

„Kesica kokaina je plesala sa mnom – kao dete koje želi da se igra.“



Ako je ovo istina, koliki je maler tip kome je povetarac oduvao kokain iz ruku?

Tip mora da je samo stajao, sa koksom u ruci, kada se vetar spustio sa neba i oduvao mu kesicu iz ruku. To je još gore nego izgubiti šešir u oluji. Ako je ova priča tačna, onda i Posi i taj tip moraju da reše karmičke dugove koje imaju. Oboje vas bije baš mnogo veliki maler.