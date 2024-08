Pitanje dana: Sa koliko ljudi ste spavali?

Sedela sam za stolom sa nekoliko drugara. Bili smo pijani i zalazili smo duboko u živote jedni drugih, što je na kraju dovelo do razgovora o seksu. Iliti konkretno, o Broju.

Napisali smo svoje brojeve na parče pocepanog papirića, izvlačili ih iz šešira i držali ih čvrsto uz grudi kao da su pokloni od Tajnog Deda Mraza. Potom smo ih čitali naglas, jednog po jednog, i bilo je mnogo uzdisanja i kikotanja. I iz nekog razloga sve je delovalo kao velika stvar.

Videos by VICE

Ali zašto je Broj tako velika stvar? Svi imaju broj. U ovom kontekstu, čak je i 0 broj. Ali ima nečeg u vezi s njim zbog čega se ljudi uzbude, naročito vaši partneri. Kad bi partner otkrio da ste spavali sa gomilom ljudi, to bi bilo dovoljno da vas natera u beg niz ulicu sa cipelama u ruci.

Zašto nam je, dakle, svima toliko stalo? Imajući to na umu, prošetala sam Melburnom i priupitala neke nepoznate osobe sa koliko ljudi su spavali. To i šta im njihov broj znači.

Lili, 24 Kuvarica

VICE: Zdravo, Lili, sa koliko ljudi si spavala? Lili: U poslednje vreme sam bila prilično monogamna. Dvadeset šest je poslednji broj kog se sećam i to je verovatno iz vremena kad sam imala 18-19 godina. Od tada sam uglavnom bila u vezama, sa još verovatno četvoro-petoro ljudi. Dakle, mislim da sa sigurnošću možemo da kažemo oko 30.

Kako bi uopšteno opisala svoj seksualni život? E, pa to je čudno, zato što mi se desila čudna stvar sa seksualnošću — postala sam seksualno aktivna još kao prilično mlada. Mislila sam da sam gej. Sve vreme sam mislila: “Hej, ovo sam ja.” Ali onda sam postala fluidna posle 18. godine.

Jesi li, dakle, mnogo eksperimentisala kad si bila mlađa? Mnogo više nego danas. Kad sam bila mlađa, mislila sam da je to mnogo bitno, mladi misle da moraju da prave liste, vode evidenciju. Devojke su imale svoje liste.

Šta misliš o svom broju? Kad sam bila mlađa, bilo je to pitanje ponosa. Ljudi bi propušili, prvi put imali seks. Sad kad imam 24 godine, čini mi se da nije u pitanju ponos, ali shvatam da me je to pretvorilo u osobu koja sam danas.

A to je? Imam 24 godine. Imam vremena da se posvetim karijeri, umetnosti i drugim stvarima koje želim da uradim u životu. I imam stabilnu vezu. Izbacila sam to iz sistema i osećam se kao da imam mnogo iskustva. Osećam se kao da znam kako da se kao odrasla osoba nosim sa vezama. Znam kad neko pokušava da me pretvori u lovinu — malo sam pametnija u tom smislu. Mislim da bih rekla da sam ponosna na to.

Henri, 22 Kuvar

Sa koliko ljudi si spavao? Šest.

Jesi li ponosan na taj broj? Nikad o tome nisam razmišljao na taj način, ali da.

Koliko su od tih bile veze za jednu noć? Dve veze za jednu noć. Sve ostalo su bile prave veze.

Kad si poslednji put spavao sa nekim? Pre četiri meseca.

Anita, 27 Tattoo majstor

Sa koliko ljudi si spavala? Verovatno sa petnaestak.

Da li vodiš računicu? Pitali su me to prošle godine, zbog toga znam.

Imaš li nekoga sa te liste koga ne možeš da se setiš? Jednog, ne znam mu ime, ne mogu čak ni lica da mu se setim. Ne kajem se, bilo je zabavno, ali ne verujem da bih to ponovila.

Dakle, sa ostalima si i dalje u kontaktu? Rekla bih da jesam. Ili su bivši ili su postali prijatelji sa povlasticama.

Misliš li da je 15 velik broj? Nisam baš sigurna da li je velik ili nije. Prema mojoj prijateljici, prilično je mali. Ali nije me sramota, prosto zato što su većina bili promišljeni, ono, nikad nisam izašla samo u potrazi za seksom. Više je bio fazon, ako se desi, desi se.

Džordan, 26 i Den, 37 (sleva nadesno) Građevinski radnici

Sa koliko ljudi ste spavali? DŽ: Zapravo ne umem da odgovorim na to pitanje. D: Rekao bih sa oko 80-90 njih. DŽ: Sranje! U redu, rekao bih dvadesetak, možda 25.

Da li vodiš evidenciju? DŽ: Bože, ne, zato i ne znam.

Jeste li ponosni na svoje brojeve? D: Ne. J: Jok. D: Ne poznajemo ih dobro, ne pričamo o tome.

Kad ste u životu najviše spavali sa drugima? Jednoglasno: U dvadesetim.

Eda, 20 Studentkinja nutricije

Sa koliko si ljudi spavala? Ni sa kim.

Da li postoji razlog za to? Religija.

Koja religija? Muslimanska.

Jesi li ikad došla u iskušenje? Nisam.

Je li ti ikad bilo neprijatno kad kažeš ljudima da nisi spavala ni sa kim? Nikad. Nikad se nisam našla u društvu gde bi mi zbog toga bilo neprijatno.

Je li ti neko već postavio ovo pitanje? Ne, nije.

Ben, 25 Frizer

Sa koliko ljudi si spavao? Možda pedesetak.

Kako to znaš? Nagađam, pretpostavljam, ali kad si mlađi malo poludiš, zar ne? Kako si stariji, to se malo smiri. Pretpostavljam da ljudi postanu malo razumniji.

Kad se kod tebe malo smirilo? Možda sa 23-24.

Jesi li ponosan na svoj broj? Nikad nisam razmišljao o tome, da budem iskren, ali očigledno nijedna od njih nije bila ona prava jer bih inače i danas bio sa tom osobom, zar ne?

Da li obično spavaš s osobama sa kojima želiš da imaš takav odnos? Obično moraju da mi budu privlačne, ali ovih dana na to gledam i ovako: da li bih izašao sa njom kao sa devojkom? Tako ih odaberem.

Pratite Harijet na Instagramu