Pitbul će da spasi životnu sredinu, hvalim te Bože

Tekst je prvobitno objavljen na Noisey.

Kad se Donald Tramp obratio Ujedinjenim nacijama prošle godine, on je u šali zapretio da će uništiti čitavu jednu zemlju i to mu je bila loša fora, baš kao i sve što taj čovek uradi. U verovatno dijametralno suprotnom događaju, Pitbul će održati govor u Ujedinjenim nacijama 22. marta u sklopu Svetskog dana vode i istaći potrebu za čistom vodom širom sveta, što je problem za koji biste pomislili da smo ga mi ljudi već apsolvirali, ali očigledno nije tako. Pošto je prečka za dobar govor u Ujedinjenim nacijama toliko temeljno spuštena, Mr. 305 ne bi trebalo da ima previše problema da opusti Generalnu skupštinu, kao da su upravo poslušali klasik uz kog se rado vrti rukom u vazduhu, „Give Me Everything.“

Pitbul je trenutno Globalni ambasador čiste vode ovde, inicijative Ujedinjenih nacija koja želi da „unapred svetski pristup održivoj bezbednoj pijaćoj vodi tako što će ukazati na problem, podržati istraživanja i rešenja, i zagovarati pomoć za zajednice u Sjedinjenim Državama i inostranstvu koje je nemaju dovoljno“, prema tvrdnjama na njihovom sajtu. On je jedan od mnogih javnih ličnosti, uključujući P!nk i Bruna Marsa, koji su podržali ovu organizaciju. I dok bi cinici među vama mogli da pomisle: „Oh sjajno, evo još jedne pop zvezde koja se zalaže za nešto da bi izgledala dobro“, Pitbulov aktivizam je prava stvar i on to radi godinama. Otvorio je licenciranu školu u voljenom rodnom Majamiju, pozajmio privatni avion za prevoz obolelih od raka iz Portorika poharanog uraganom, i verovatno pokušao da objasni Betsi De Vos da ne zaglupljuje više američku decu. Takođe, kako se usuđujete da tvrdite da čovek nije svestan ekološke problematike, jer dokaz za njegov status Ala Gora repa stoji ispod:

He was trying to warn us this whole time but we didn’t listen.

Možda nam se rešenje sve ovo vreme nalazilo pred nosom. Možda jedan čovek, naoružan ni sa čim drugim sem nesputanom harizmom i izdašnim „¡Dale!“ može da spase svet. U svakom slučaju, nešto više od Pitbulovom budućem obraćanju Ujedinjenim nacijama možete da pročitate ovde.

