Pogledajte trejler za ‘Hereditary’ – horor koji je istraumirao Sandens festival

Ovogodišnji Sandens festival je bio prilično miran – bez potencijalnih osvajača Oskara i rekordnih svoti potrošenih za kupovinu prava na distribuciju filmova. Ipak je bilo izuzetaka među uglavnom osrednje ocenjenih filmovima. To su pre svega bili Sorry to Bother You od Buts Rajli i dokumentarac o Gospodinu Rodžersu. Ali pored njih, bio je samo jedan film koji je uspeo da oduševi i predstavi publiku. Hereditary.

Toni Kolet igra ženu koja se bori sa demonima u svojoj porodici. I metaforički i bukvalno. Film je ocenjen kao „Isterivač đavola za novu generaciju“ ( Time Out) i kao „najuzbudljiviji film na Sandensu“, prema Variety. AV Club ga je proglasio kao kandidata za najstrašniji film godine.

U utorak smo dobili prve naznake zbog čega je Sandens vrištao. Prvi trejler ukazuje na to kritičari nisu lagali. Ne saznajemo mnogo detalja o zapletu, ali devojčica odseče glavu mrtvoj ptici, neko gori i postoji kadar u kome mravi napadaju osobu tokom spavanja. Ipak, najstrašniji kadrovi su oni u kojima Kolet tiho i polako shvata da nešto strašno nije u redu sa njenim porodičnim stablom. A i realistične kućice za lutke su prilično strašne.

Hereditary su napisao i režirao Ari Aster. Gabrijel Burn, Aleks Vulf i Mili Šapiro igraju uz Kolete, i MVP Sandensa En Daud se takođe pojavljuje u trejleru.

A24, koji nam je već doneo Sandens film The Witch, distribuiraće Hereditary u bioskope tokom leta, kada ćemo moći da utvrdimo da je stvarno „čist emotivni terorizam“ kako je do sad opisan.

