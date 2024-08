Pokušala sam da iskusim sve moguće vrste orgazama

Ovaj tekst je prvobitno objavljen na BROADLY

Kad sam bila nevina pretpubertetlijka, mama mi je dala knjigu o reproduktivnom sistemu. Listala sam požutele stranice tog priručnika iz šezdesetih i naišla na tekst posvećen ženskom orgazmu. Još pamtim jednu rečenicu „Žene mogu dostići orgazam samo putem stimulacije klitorisa.“

U ovo sam godinama verovala. Isprobala sam razne vrste seksa u svim mogućim položajima, ali orgazam se uporno krio ispod kapuljače, baš kako što je mamina knjiga o seksu prorekla.

Ovo je čest slučaj. „Istraživanja pokazuju da samo 18% žena dostiže orgazam putem vaginalne penetracije“, kaže Dr Lori Minc, psiholog i autor knjigeBecoming Literate: Why Orgasm Equality Matters – And How To Get It. „Ogromna većina orgazmira samo kroz stimulaciju klitorisa.“

Pa ipak, često nailazimo na svedočenja žena koje svršavaju na egzotične alternativne načine, što preko grlića materice, što u snovima. Različiti izvori nude različite podatke, pa broj vrsta ženskog orgazma varira od dva tipa do 12.

„Nauka o tome još uvek raspravlja“, kaže Minc. „Stimulišu se različiti organi ili delovi organa, a neke studije su pokazale da različite vrste orgazma aktiviraju različite centre u mozgu, ali definitivan odgovor još ne postoji.“

Ali koga briga za glupe fejk njuz naučnike, šta oni znaju o ženskom orgazmu. Ja sam se hrabro zaputila uzvodno, u stilu pukovnika Kurca, samo rekom ženske strasti. Koliko različitih orgazama ću uspeti da iskusim? Ubedila sam ekstremno ornog dečka da mi se pridruži, otkazala sve društvene obaveze, i bacila se na istraživanje,

autorka sa dečkom

Orgazam #1: Klitoris

Zev! Ništa lakše. Na brzinu odradimo predigru, zatim me dečko prevrne ali ja udarim nogom o metalni okvir kreveta. Pita me da li sam dobro ali znam da ga boli uvo! Samo bi da mi ga stavi, što je sasvim OK, i sama sam u istom raspoloženju!

Možda mi neće biti najbolji orgazam u životu, ali zauzimam dobro poznati položaj kuce, koji mi omogućava kombinaciju vaginalne penetracije i stimulacije klitorisa.

Svršavam brzo i efikasno, poput tinejdžera koji je upravo otkrio PornHub. I dečko je svršio, ali koga briga za njega – moj je eksperiment! Baš volim ovaj posao.

Dr Beverli Vipl kaže da ovo nije striktno ni klitorisni ni vaginalni orgazam već „kombinovani“. „Klitoris je primarno vezana za genitalne nerve, vagina za karlične, a cerviks za hipogastrične i pneumogastrične“, objašnjava ona. „Stimulacija bilo kog od ovih delova tela može samostalno izazvati orgazam, ali to se lakše postiže istovremenom stimulacijom sva tri – rezultat je u tom slučaju kombinovani orgazam.“

Fenomenalna je vaginalno-klitoralna kombinacija, ali moramo dalje. Sledeći je karlični živac.

Orgazam #2: G-tačka

Skeptična sam povodom postojanja G-tačke, imam teoriju po kojoj su nju izmislili muškarci kako bi manje morali da rade jezikom.

„G-tačka nalazi se na prednjem zidu vagine nedaleko od uretre, na satu bi to bio položaj kazaljki u 12 sati ako žena leži na leđima“, čitam u The Science of Orgasm. „Stimulacija tkiva blizu uretre vrši se pokretima prstiju prema šaci, kao da se poziva neko da priđe.“

Sve kako knjiga kaže, ležem na leđa a moj dečko počinje da kopa po meni dok pokušava da se seti šta to beše kazaljka sata. Nije kriv, živimo u digitalno doba. Uz moja stručna uputstva nekako je našao gde je 12 sati, ali ta vrsta razgovora i nije baš seksi. Nisu ni prsti zariveni duboko u vaginu dok klitoris čami sam.

Jeste da mi je ta tačka drugačija od ostalih i osetljivija, ali kao što sam i očekivala, nije mi dovoljna da bih svršila. Orgazam stiže tek pošto sam umešala i svoje prste počevši da stimulišem klitoris – broj dva je takođe bio „kombinovane“ prirode.

Orgazam #3: Grlić materice

Ideju da mi nečiji kurac dodiruje grlić materice vezujem sa prethodnim neprijatnim iskustvima agresivno energičnog seksa. Plašim se da će ovaj deo eksperimenta biti bolan.

Cervix uteri najbolje se stimuliše, kažu priručnici, „u položaju koji omogućava duboku penetraciju penisom. Na primer, ako žena leži na leđima sa nogama obmotanim oko vrata ili leđa svog partnera. Penetracija je dublja ako žena nogama privlači partnera ka sebi. Postavite jastuk ispod donjeg dela leđa kako bi se optimizovala duboka stimulacija.“

Upalila sam neku debilno skupu sveću kako ne bih mislila o potencijalom bolu, ali ispostavilo se da mi je previše neprijatno da bismo izgurali do kraja. Osećam pritisak penisa na grliću materice, ali mi ne prija – previše je osetljivo.

Nisam jedina: istraživanje sprovedeno na uzorku od 132 žene pokazalo je da stimulacija grlića doprinosi orgazmu u samo 46% slučajeva, za razliku od stimulacije vagine (86%) ili klitorisa (98%).

Orgazam #4: Uretra

Što se mene tiče, uretra je zadužena samo i isključivo za izbacivanje urina iz tela – ne znam zašto bih od tog dela tela očekivala dodatne funkcije.

U literaturi nisam naišla na ubedljive dokaze uretralnog orgazma, ali sam se okrenula alternativnom (i verovatno nepouzdanom) izvoru naučnih informacija: Reditu.

„Sinoć sam masturbirala i počela da dodirujem svoju U-tačku“, piše jedna korisnica. „Samo par minuta kasnije, svršila sam tako nenormalno jako da su mi noge same poletele u vazduh. Guglala sam malo o U-orgazmu ali nema previše informacija. Zna li neko o čemu se radi?“

„Čestitam!“ odgovara joj neko drugi. „Moj prvi orgazam bio je uretralni – to su najintenzivniji koje mogu da iskusim.“

Teoretski, stimulacija tog malog područja oko uretralnog otvora, između vagine i klitorisa, trebalo bi da ima efekta i na klitoris što vodi ka orgazmu. Klitoris je većim delom sakriven: dužina mu je u stvari 9-11 cm, proteže se kroz vezivno tkivo vulve, spolja su mu samo glans i kapica.

Ležim u krevetu i pipkam se u predelu uretre, sve misleći koji li su me pogrešni životni izbori doveli do ove tačke. Treba mi malo vremena da se naviknem i zaboravim šta dodirujem. Na kraju sam se dovoljno opustila da sam uspela da svršim. Došlo mi je da samoj sebi bacim kosku.

Opet, možda je to bio dobro poznati klitoralni orgazam samo sa drugog kraja?

spremam se da gledam Istenderse

Orgazam #5: Snovi

Volim da spavam a volim i da svršim, znači ovo bi trebalo da mi ide od ruke.

„Orgazam kod žena može izazvati kontakt sa brojnim delovima tela, a nekad je moguć i samo na osnovu prizora“, kaže Dr Vipl. „San nije samo refleks već sveobuhvatno telesno iskustvo.“ Znam da je tako jer sam jedna od 37% žena koje jesu iskusile orgazam u snu.

Ali zašto neke žene svršavaju dok spavaju nije poznato. „Delovi mozga u kojima se beleži aktivnost tokom telesnog kontakta nekad se aktiviraju i dok osoba sanja, kao i tokom intenzivnog mentalnog napora“, kaže seksualni terapeut Vanesa Marin, osnivač onlajn kursa pod nazivom Finishing School. „Javlja se ista fiziološka reakcija kao i kada se orgazam doživi na javi.“

Meni se orgazam u snovima u proseku desi jednom mesečno, obično kad zaspim vrlo opuštena, umorna, misleći o seksu. Ali posle noćnog seksa, nikad mi se ne dešavaju ove nokturnalne emisije, kako se tehnički zovu.

Sledeće večeri uskratila sam sebi seks i odlučila da se uzbudim na najbritanskiji način na svetu: gledajući sapunicu Eastenders, sa izuzetno potentnim i erotičnim glumcem po imenu Deni Dajer. Posle epizode se tuširam sa dečkom misleći o Dajeru, odlazim u krevet umorna i neverovatno isfrustrirana. Uspelo je! Negde posle tri, budi me orgazam. Sanjala sam seks u fiktivnom Queen Vic pabu iz serije.

Naravno, pomoglo je to što mi je telo bilo spremno pred spavanje, ali da li je moguće prevariti ga na sličan način dok sam budna? Ne mogu ništa bolje da zamislim, ni za ovaj tekst a ni za život generalno.

Orgazam #6: Mentalno svršavanje

Mislima izazvati orgazam bi realno bila jedina supermoć koju bi vredelo imati – moje Broadly koleginice su ranije pokušale upravo to, ali bez uspeha.

Ako je Dr Vipl u pravu kad kaže da orgazam mogu da izazovu i zamišljeni prizori, onda bih teoretski mogla da mislima nateram sebe da svršim. Vipl je istraživala takozvane prikazne orgazme i zaključila da se kod žena sposobnih da ih iskuse beleži značajno povećan krvni pritisak, brži otkucaji srca, širenje zenica, viši prag bola – isti simptomi koji karakterišu fizičke orgazme.

Gledala sam porno film 40 minuta, i tek sam nešto malo uzbuđena. (Istendersi su podjednako erotični, a bolji im je scenario!) Srce mi brže kuca, oči su mi razrogačene, ali ništa od mentalnog orgazma.

Zaključujem da 4 od 6 i nije loš orgazmički procenat. Uostalom, ne bi trebalo da smo takvi konzumeri po pitanju svršavanja. Nekad je lepo i samo razgledati čak i ako na kraju ništa ne kupiš.

„Žene treba ohrabrivati da na razne načine iskuse seksualno zadovoljstvo, ne nametati im konkretne ciljeve – kao ono da nađu G-tačku, ili dožive orgazam penetrativno“, kaže Vipl. „Zdrava seksualnost počinje od prihvatanja svog tela, ne od nekih zacrtanih ciljeva.“

