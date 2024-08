Pokušala sam da zamenim muškarce seks igračkama

Da, svet deluje kao beskonačna navala sranja, ali usred svog tog ništavila, i dalje moramo da otkrivamo male bisere radosti. Za mene, taj mali biser je došao u obliku seksualne igrače za koju nikad ranije nisam čula: simulator oralnog seksa za žene koje poseduju vulve. Za ovu igračku se tvrdi da primenjuje sisanje na raznorodne načine, da bi podražavala osećaj u klitorisu tokom oralnog seksa.

Ja sam ovakve vrste igračaka nazvala „sisačima kliće“, ali ne znam da li ijedna od njih zapravo izvodi bilo kakvo sisanje. Nisam sasvim sigurna kako funkcionišu, a njihovi proizvođači se gađaju mnogim izrazima kao što su „sonični talasi“ i „vazdušna tehnologija“ i „pulsacije“. Izgleda da izazivaju osećaj sisanja, a da zapravo ne vrše nikakvo sisanje, ako to ima ikakvog smisla.

Videos by VICE

Iako ovo nisu prve igračke koje pokušavaju da imitiraju oralni seks, ipak izgleda da su prve od svoje vrste kod kojihe je to shvaćeno ozbiljno. Šokantno je teško doći do usmenog istorijata (insinuacija namerna) imitatora kunulingusa, ali njihova istorija se izgleda uglavnom sastoji od šaljivih vibratora u obliku jezika, koji postoje već neko vreme.

Nikada nisu zaživeli na način na koji to čine ove nove igračke za sisanje, koje su stupile na scenu oko 2015. Možda zbog toga što tehnologija nije bila odgovarajuća, ili možda zbog toga što su izgledale kao vic, iako to nisu bile. Na primer, uzmimo za primer ovu vrteškicu u obliku jezika, koja se zove Sliquid Sqweel. Da ste mi to pokazali i rekli mi da služi za oralni seks, pomislila bih da me zajebavate.

Naročito za singl žene, pomisao da postoji naprava koja može da te liže i da ne moraš da se smuvaš sa još jednim šmokljanom na Tinderu, koji će ti kada podigne glavu da uzme vazduh reći da to ne znači da ste sada u vezi, ovo zvuči kao ostvarenje prokletog sna. Nadam se, pomislila sam, da će biti bolje od prave stvari i da ću zauvek moći da dignem ruke od muškaraca.

Isprobala sam ih nekoliko – a sve su mi ih za džabe poslali ili njihovi proizvođači, ili trgovci – da vidim koja je prišla najbliže tome da zameni pravog tipa. Evo šta sam otkrila.

Najbolji prijatelj devojke, Sweet Vibrations

Najbolji devojčin prijatelj je najjeftiniji na spisku, što mu je glavna prednost. On je bio prvi koji sam isprobala, pa su mi možda očekivanja bila previsoka, ali moram da kažem, bila sam prilično razočarana. Sadrži silikonske pipke, koji izgledaju kao da im je svrha da te, ne znam, golicaju? Nije delovalo kao da išta rade, kada sam ga prislonila na telo.

Bila sam iskreno šokirana time koliko je bilo bolno koristiti ga. Očekivala sam prijatno sisanje, ali bilo je isuviše intenzivno, čak i na najmanjoj brzini. Petljala sam oko podešavanja, ali mi se na kraju najviše dopadalo kada uopšte nije vibrirao. Bilo je različitih podešavanja za vid sisanja, sa ritmom tipa, sisa-pauza-sisa, ili sisa-sisa-pauza, kao da neko putem moje vulve želi da pošalje poruku Morzeovom azbukom. Svi moji vibratori imaju neku varijaciju ovoga, i baš i ne shvatam zašto bi neko više voleo da prekida vibriranje ili sisanje. Razlike su pipave (insinuacija namerna), pretpostavljam.

Na kraju sam ipak doživela orgazam, ali to je bio jedan od najopičenijih orgazama koji sam ikada doživela. Bilo je neprijatan, i najiskrenije, bio mi je mrzak. Pre nego što sam upotrebila ovu igračku, zaista nisam mislila da je moguće doživeti bolan orgazam. U velikoj meri sam se naterala da ga doživim, iako je moje telo pokušavalo da ustukne pred ovom igračkom, koliko god je bilo u stanju. Bol nije bio dovoljno veliki da me natera da je isključim, ali je bio dovoljan da se zapitam ko je zaboga isprobao ovaj proizvod pre nego što je pušten na tržište, i da li je to osobi klića od od čelika.

Ovaj proizvod je manje devojčin prijatelj, a više pakosna drugarica, koja ti udeli kompliment, a onda ode sa tipom za koga si joj rekla da ti se dopada.

Ovo je jedan od onih za koje mi je nekoliko prijateljica reklo da treba da ga isprobam. Iako je naziv nepatvoreno jeziv, Vumenajzer ima neke fine odlike koje drugi proizvodi nemaju. Takođe i izgleda malo elegantnije od ostalih, i aktivira se kontaktom sa kožom. U kompletu je i glava koja se skida.

Proizvođači tvrde da proizvod zaista brzo izaziva orgazam, zahvaljujući svojoj patentiranoj „tehnologiji zaodovljenja vazduhom“, koja meni nije preterano od koristi, ali možda bude pobudila neke od vas koji ovo čitate. Ne želim da se hvalim, niti išta slično, ali meni je prilično lako da svršim uz pomoć vibratora. Sa većinom vibratora, posao mogu da obavim za dva do tri minuta. Ono što tražim od simulatora oralnog seksa nije da brzo doživim orgazam, već na način na koji me do njega dovode ljudska usta.

U roku od prvih nekoliko sekundi otkako mi je dotakao klitoris, dogodilo se nešto veoma iznenađujuće. Upiškila sam se. Nakon što sam malo istražila po internetu, našla sam Redit tred na kome je jedna žena iznela slično iskustvo, a u komentarima su svi pokušavali da je ubede da je samo štrcnula vaginalnu tečnost. Ja sam odbijala da poverujem da sam štrcnula. Ako ću da štrcam, hoću da to bude zato što uživam i doživljavam neverovatan orgazam. Nisam imala takav osećaj. Umesto toga, osećala sam se kao da me je isisavanje nateralo da mokrim. Potpuno nevoljno, i nimalo erotično.

Oprala sam se i probala ponovo. Nažalost, osetila sam istu vrstu bola kao i sa Najboljim devojčinim prijateljem. Ne bol u tradicionalnom smislu, već više kao bol koji osetiš od previše stimulacije. Jednostavno je bila isuviše koncentrisana, i naterala me je da shvatim da moj klitoris možda nije sazdan za ovakve vrste proizvoda. Na kraju sam mrdala Vumenajzer unaokolo, i odaljila ga od klitorisa, prebacivši na veću brzinu, pa je i dalje stimulisao moj klitoris, ali sa veće udaljenosti. Ovako je osećaj bio bolji, ali takođe kao da ga izaziva običan vibrator. Na kraju sam bila u stanju da svršim. Bez mokraće, ali ne i sjajno.

Satisfajer Pro 2

Sajt za feminističku pornografiju i trgovinski lanac igračaka za odrasle Bellesa mi je poslao ovaj. Utučena zbog razočaravajućeg iskustva sa Najboljim devojčinim prijateljem, i popišana posle iskustva sa Vumenajzerom, nisam imala pojma šta da mislim o Satisfajeru Pro 2. Čitajući recenzije na internetu sam se uzbudila, jer su neki rekli da im je to bio nabolji orgazam u životu, a drugi da je osećaj identičan kao i onaj prilikom oralnog seksa.

Na prvi pogled, jeste izgledao dovoljno drugačije da pomislim da bi mogao da mi pruži bolje iskustvo. Silikonska glava je veća, što me je navelo da pomislim da će biti udobniji, ili da će manje izazivati bol.

Kada sam ga uključila i gurnula prst, osetila sam neku stvarčicu u obliku sićušne kuglice, koja je išla gore-dole na način koji me je asocirao na one hemijske olovke iz radnja sa suvenirima, sa lutkicama životinja koje imaju ruke. Možda će, pomislila sam, ovo tapkanje po klitorisu izazvati lepši osećaj nego oni pipci koji golicaju (Nikada u životu ne bih pomislila da ću jednog dana otkucati nešto nalik ovome.)?

Dobre vesti! Malčice manje je bolelo od ostalih, što mislim da ima veze sa većom glavom. Manje me je bolelo na putu do orgazma, ali kada je reč o samom orgazmu, moje telo je imalo onu istu reakciju, „Jebote, šta to radiš sebi“. Ali rešena da mi uspe, ponovo sam malo kopala po internetu i našla nekoliko korisnika koji preporučuju da se uz njega koristi i lubrikant. Srećom, već sam pri ruci imala nešto lubrikanta na bazi vode, pa sam mu dala drugu šansu.

Lubrikant je isprva napravio razliku. Na jedan kratak trenutak, imala sam osećaj kao da su prava usta na meni, ali taj osećaj je nestao prilično brzo. Osećaj je ponovo bio kao i ranije, samo što je bilo malčice lakše za manevrisanje. Orgazam je bio malo više zadovoljavajuć od prethodna dva, ali samo zbog toga što me nije toliko bolelo.

Moj poslednji pokušaj. InsajdAut je štrčao od ostalih zbog toga što ima dodatak za unutrašnji deo, namenjen stimulaciji G tačke. Sa uzbuđenjem sam želela da ga isprobam, zamišljajući da bi mogao da podražava klasičnu pozu „lizanja sa dva prsta unutra“.

Ovaj je definitivno najviše ličio na nešto što je poslato iz budućnosti da bi uništilo čovečanstvo. Zagledajući ga, videla sam jarko zeleno svetlo koje je delovalo kao da će pokušati da uzme otiske prstiju sa mog klitorisa. Ali posvećena zadatku, izborila sam se sa osećajem da je ovo zapravo izumela Nacionalna agencija za bezbednost, i počela da masturbiram s njim.

I gle čuda, napaljena Zlatokosa je konačno našla vibrator za simulaciju oralnog seksa koji joj sasvim odgovara! Ali moram da naglasim, mislim da je razlog zašto je ovaj funkcionisao bilo to što je deo koji treba da ide unutra zapravo bio ekstremno efikasan kao drška. Zbog njega sam džombasti usisivač za kliću mogla da držim na dovoljno velikoj udaljenosti od klitorisa, pa osećaj nije bio onoliko intenzivan kao kod ostalih. Nimalo nije bolelo, i uz odgovarajuće zatezanje vaginalnih mišića, mogla sam da osetim doživljaj bez ruku (vežbe sa tegovima, ljudi). Nisam osetila nikakvu stimulaciju tačke Ge. Umesto toga, bila sam u stanju da pravilno postavim usisnik za kliću, zahvaljujući kraku koji je trebalo da stimuliše untrašnje delove.

Iako moje iskustvo sa svima njima nije baš bilo među najboljima, svršila sam uz pomoć svakog od njih, tako da pretpostavljam da stvar nije sasvim propala. Sa većinom njih, po prvi put sam doživela orgazam koji mi je bi mrzak, za šta sam ranije mislila da je nemoguće. Iako cenim trud koji je uložen u ovo, mislim da te igračke nisu za mene. Ali pošto sam se načitala oduševljenih kritika, jednim delom sam se zapitala, da li je možda moj klitoris problem? Ne znam šta da vam kažem.

Problem koji sam iskusila je u suštini bilo preopterećenje senzacijama. Ono što je najbolje kod ljudskog jezika je odgovarajuća količina pritiska i mekoća, i to što obično nije fokusiran direktno na klitoris, već pre na delove u blizini klitorisa, koji ga i dalje stimulišu, ali ne toliko intenzivno. Mada, tehnologija sisanja je sjajna, ali baš neprimerena, kada je u pitanju ono što je najbolje kod kunilingusa, prilikom kojeg obično ima veoma malo sisanja. Radi se o lizanju i kružnim pokretima. Kada dođe do sisanja, to je trenutak kada ja obično uzviknem, „Ne, radi ponovo ono od malo pre“.

Što se tiče svih vas, lizača pica, vaš posao nije gotov. Morate da nastavite da ližete picu kao da vam je u pitanju poslednji obrok.