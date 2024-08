Porno zvezda Stormi Denijels govori o seksu sa Trampom

Ovaj članak je prvobitno objavljen na VICE US

Pored rijaliti zvezde kao predsednika, sasvim je prirodno da tabloidi koji pišu o poznatim ličnostima postanu legitiman izvor nacionalnih vesti, a porno zvezde postanu nacionalna imena. Prošle nedelje, Vol Strit Džrnal je bio prva platforma koja je izvestila da je Donald Tramp platio 130 hiljada dolara Stefani Kliford, u pornografskoj industriji poznatoj pod umetničkim imenom Stormi Denijels, da bi sakrio aferu koju su njih dvoje imali 2006, odmah nakon što je Trampova sadašnja žena, Melanija, rodila njihovog sina Barona. Iz Trampovog štaba sve poriču, ali ove nedelje je In tač objavio intervju koji je Kilford dala tabloidu 2011, u kome je govorila o aferi. U to vreme, prošla je poligraf, a njenu priču su potvrdili prijateljca Rendi Spirs i njen bivši muž Majk Moz.

Zatim je u sredu uveče usledila objava na TheDirty.com, sa detaljima za koje na ovom sajtu za tračeve kažu da su delovi mejla koji im je poslala Kliford. „Muka mi je od toga što novinari ne pridaju zasluge TheDirty.com-u i meni za to što smo raširili tu priču. Odjednom – svi se ponašaju kao da je to zapanjujuća vest. Pa, tako vam je to“, piše u uvodu.). Mnogi od detalja – uključujući i Trampovu opsednutost Nedeljom ajkula – navedeni su u ta dva članka.

Trampov seksualni život spada u vesti, naravno, ne samo u sočne tračeve; Tramp je više puta poricao da se sastajao sa ženama, uključujući i žene koje su ga optužile za maltertiranje i napade. Među njima je i Džesika Drejk, porno zvezda koja je rekla da ju je Tramp poljubio bez njene saglasnosti i ponudio joj novac za seks, a da ju je Kilford 2006. pozvala da se „zabavlja“ sa njom i Trampom.

Na internetu nema intervjua za In tač u celini, ali ja sam kupila papirni primerak, nadajući se da ću saznati za šta je predsednik navodno platio 130 hiljada dolara, i šta je želeo da ova porno zvezda ne otkrije. Evo čega ima u intervjuu:

Kliford se brinula da će je Tramp tretirati kao seksualnu radnicu

Nakon što je upoznao Klifordovu na nekom turniru u golfu, Tramp ju je pozvao na večeru u svoj hotel. Rekla je da ga je kada je stigla u njegov apartman zatekla kako u gaćama leži na krevetu i gleda televiziju. Nakon obeda, Danijels se izvinila i otišla u kupatilo, tada je – pa, neka ona to kaže svojim rečima:

„Sedeo je na krevetu i rekao mi, ’Dođi ovamo’. A ja sam pomislila, ’Uf, evo ga’. Onda smo počeli da se ljubimo. Sećam se da sam pomislila, ’Nadam se da ne misli da sam kurva’. Ne da imam išta protiv kurvi. Ja se lično nikada time nisam bavila… seks nije bio nikakvo ludilo. Bila je samo jedna poza, kao što bih i očekivala od nekoga njegovih godina“.

Ona nastavlja dalje svoju priču: „Ne sećam se ni zašto sam to uradila, ali se sećam da sam tokom seksa pomislila, ’Molim te, ne pokušavaj da mi platiš’. I sećam se da sam onda pomislila, ’Ali kada bi mi platio, kladim se da bi to bilo mnogo’“.

Tramp ju je uporedio sa svojom ćerkom

„Jednom mi je rekao da na mene treba računati, i da sam lepa i pametna baš kao njegova ćerka“, rekla je za In tač.

Tramp je bio obožavatelj njenog rada

Rekla je časopisu da nisu koristili kondom, a Tramp je posle od nje tražio da mu potpiše primerak njenog filma 3 želje, koji, prema adultdvdemipre.com, govori o čoveku koji ima pravo na tri seksualne želje, u zamenu za svoju dušu.

Kliford je svom mužu dopuštala da prisluškuje njene i Trampove razgovore

Moz (tadašnji muž Klifordove) rekao je za In tač da je ona nakon inicijalnog susreta često komunicirala sa Trampom. „Uključila bi zvučnik, i mogao sam da čujem šta on govori“, kaže Moz. „Non-stop su trućali. Zvao je baš često“.

(Prema TheDirty.com, tokom tih poziva ju je često nazivao „medena moja“.)

Tramp se stvarno loži na Nedelju ajkula

Kada su se ponovo sreli 2007, Kliford je za In tač rekl da je Tramp gledao Nedelju ajkula na kanalu Diskaveri. Za TheDirty.com je malo podrobnije govorila o tome u mejlu (on STVARNO mrzi ajkule. lol).

Tramp joj je rekao da može da joj nabaci tezgu u Poznatim pripravnicima

Ova porno zvezda je brojnim novinarima ispričala da joj je Tramp obećao da će da je ubaci u rijaliti koji je vodio, ali to izgleda nije upalilo. Kliford je za TheDirty.com rekla da je njihova veza okončana 2007, kada mu je došla u posetu. „Večerali smo u njegovom bungalovu/On je želeo seks/Ja sam želela da znam šta se događa sa Poznatim pripravnicima… on je nastavio da me ljubi, ali ja sam želela da razgovaram o poslu/Konačno mi je priznao da me je En-Bi-Si odbio/Ja sam otišla/Čime je okončana redovna komunikacija koja je trajala 11 meseci.

