Porno zvezde otkrivaju tajnu iza scena obilnog svršavanja

Zaštitni znak većine modernih pornića je veliki, mokri kadar svršavanja — ogromna dugo čekana kulminacija većine mejnstrim scena kada nekog ispolivaju izdrkotinom. Glavne reklame za te filmove su fotografije upravo tog lepljivog trenutka. A u mnogim slučajevima sperma izgleda toliko izdašno da deluje prosto nestvarno. To je zato što i jeste.

Još od ere časopisa, fotografi koriste „lažnu izdrkotinu“ da bi stvorili veštačke scene svršavanja ili pojačali prava pražnjenja, kako bi na miru mogli da se poigraju sa njima i dobiju savršen snimak. Prosto je pouzdanije nego računati na muške glumce da vam isporuče pravu količinu na pravo mesto, a to znači da producent može da uslika promo scenu svršavanja pre ili posle same scene. Neki fanovi će to možda doživeti kao izdaju, kaže glumica Alexis Fawx, manju autentičnost kadra, lažno predstavljanje reklamiranih scena ili inače narušavanje integriteta fantazije. Ali u okviru same industrije, lažni kadrovi svršavanja uzimaju se naprosto zdravo za gotovo. „Ma uopšte se više ni ne obazirem kad dođe vreme da me ‘poprskaju spermom’„, kaže glumica Lily Lane.

Lažna polivačina koristi se i u filmovanim scenama. Režiser bi mogao da upotrebi filmsku magiju (ili realističan dildo sa pumpom unutra) kako bi sve izgledalo kao da glumac zapravo iz sebe izbacuje hektolitre lažnog semena ako prosto ne može da vrši — garancija za ključni kadar scene. Slična taktika se primenjuje i za „krempitu“ (svršavanje bez vađenja) i druge fetiše seksualnih igrarija sa svršotinom ili se sa njim zvezde igraju u realnom vremenu tokom strimovanja uživo.

Izvan industrije zabave za odrasle, fetišisti igre sa spermom žele lažnu izdrkotinu za ličnu upotrebu. Ljudi koji žele da ejakuliraju a ne mogu — pojedinci sa vaginama koji vole da krešu druge dildoima ili ljudi sa penisima koji pate od problema sa erektilnom disfunkcijom — takođe kupuju lažnu spermu. I, naravno, uvek postoji ograničeno tržište lažne sperme za podmetačine, ispade i žanrovske mejnstrim filmove. „Bila sam umetnička direktorka za producentsku kuću za horor filmove“, kaže porno glumica Olive Glass. „Morali smo sve vreme da koristimo lažnu krv i spermu.“

Zaključak je sledeći: lažne sperme ima svuda, ako znate gde da je potražite. Njena popularnost je takođe u usponu, kaže Sherri Shaulis, urednica za seksualne proizvode pri Adult Video News.

Zainteresovani za korišćenje lažne sperme imaju opcije koje variraju od profesionalnog kvaliteta do kućne radinosti. Prema zajedničkoj internet mitologiji, većinu lažne sperme čini metil celuloza, gnjecavi gel koji se koristi u starom K-Y Jelly lubrikantu, ponešto kozmetike i bezbroj sf i horor filmova kao slina ili pljuvačka. Ali skoro svaki porno glumac sa kojim sam pričao kaže mi da koriste gel za čišćenje lica „cetafil“.

„Izgleda baš kao sperma“, kaže glumac Johnny Sins. „Ali nema baš tako sjajan ukus.“ Zbog toga, u slučajevima kad porno glumice moraju dugo da drže „spermu“ u ustima, neki studiji umesto toga koriste pina kolada miks.

Međutim, nikad nije sjajna ideja trpati sapun ili hranu u vaginu. Znači, za radove sa „svrašavanjem bez vađenja“, tu su lubrikanti prerađeni tako da izgledaju više kao sperma, kao što su Cum Lube i Spunk. Kompanija Maksa Hana Magic Money Shot masovno proizvodi supstancu po imenu „Kam“. On tvrdi da je to najuverljivija lažna sperma na svetu. On smatra da većina lubrikanata nije baš sjajna u imitaciji izdrktine zato što mora previše da se skoncentriše na to da bude, ono, pa lubrikant: nešto što možete da koristite bezbedno prilikom penetrativnog seksa. On tvrdi da njegov proizvod, za koji će samo reći da je rezultat mnogo traženja i lutanja, najbliže što može da se nađe u realističnom kadru svršavanja — i nešto što je definitivno u redu isprazniti u usta glumice. Kompanija prodaje i „autentičnu“ verziju pravljenu tako da ima i ukus kao prava sperma.

Han kaže da se „Kam“ dobro prodaje, a da su polovina njegovih kupaca pojedinci. Što ima smisla, pošto će pažnja posvećena izgledu i ukusu privući fetišiste na spermu koji žele nešto bezbedno i uverljivo u interaktivnom kontekstu.

Za one koji žele da pripreme sopstvenu lažnu spermu, na internetu postoji gotovo bezbroj recepata iz kućne radinosti. (Nekoliko glumaca ispričalo mi je da režiseri i kamermani pribegavaju receptima iz kućne radinosti kad nemaju pri ruci cetafil, a moraju da snime nešto odmah.) Internet stranica za neslane šale Kako se osvetiti navodi jedan recept od belanaca, običnog jogurta, vode, kukuruznog skroba i prstohvata soli. Forumi navode druge recepte zasnovane na jajima i jogurtu. Neki zahtevaju francuski krem od vanile, kokosovo mleko ili mleko za mačiće. Na internetu, možete da nađete i recepte koji koriste šampon, losione, tuš gel, brašno, puder za bebe, kondenzovano mleko ili bilo šta belo i slinavo što možete da nađete u prodavnici.

Ali svi ti recepti iz kućne radinosti nose određeni rizik, u zavisnosti od toga kako se koriste. Hrana ili kozmetika mogu da izazovu ozbiljne probleme ako se koriste na osetljivom mesto kao što su oči ili, na primer, vagina. A neki od njih u startu prosto nisu — prema tvrdnjama foruma i porno zvezda podjednako — mnogo uverljivi.

Šta god da vi tražite ili želite, verovatno postoji proizvod ili recept za lažnu spermu koji je savršen za vas. Zaista živimo u neverovatna vremena. Uz to mnogo lepljiva.

