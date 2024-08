Porno zvezde pričaju o tome kada im je poslednji put slomljeno srce

Prethodno objavljeno na VICE Deutschland



Pornografija se temom slomljenog srca obično bavi samo u kontekstu čoveka koji ženu zatekne sa tri tipa u krevetu, ili devojke koja postane lezbejka kad sazna da je dečko vara sa nastavnicom španskog. Lako je zamisliti da porno zvezde nemaju ljubavnih problema, ali i njima teško pada kad ih partner ostavi baš kao i svima drugima.

Okruženi plastičnim penisima i silikonskim vvaginama, prošlog meseca na Venus Berlin erotskom sajmu ponudili smo porno zvezdama priliku da odgovore na poneko pitanje nevezano za seks. Pitali smo ih o problemima u vezama, i kada im je poslednji put neko slomio srce.

Lia Lion, 20





„Pre samo par nedelja me je ostavio dečko. Bio je jako sladak, jedno vreme smo sarađivali. Naprasno mi je izjavio da ipak nije spreman za vezu sa mnom. Rekla sam sebi, bravo, deset sati se voziš autobusom od Berlina do Baden-Virtemberga da bi ga videla, a on ti pljunuo u lice. Ipak, sad mi je već nešto lakše.“

„Kao porno glumica, imam pristup mnogo čemu što želim, ali ne nalazim atraktivne mladiće koji mi baš odgovaraju. Tinder mi je na telefonu, ali nikog još nisam kontaktirala tamo. Muškarci koji me ne znaju obično me otpišu čim čuju čime se bavim. Mnogi misle da je ovaj posao neka vrsta prostitucije, ne zanima ih ništa preciznije. Tako da sam uglavnom sama.”

Fredi Gong, 28





„Dugo nisam bio u vezi ni sa kim, tako da mi odavno niko nije slomi srce. Kao tinejdžer, bio sam zaljubljen u jednu devojčicu koja me nije htela. Nisam imao pojma o ljubavi, nisam znao kako da se nosim sa situacijom.

„Danas me je teško povrediti na taj način. Kad mi se neko sviđa, prilično brzo to rešavam. Vodim računa i da ne povredim ja njih. Zbog posla srećem toliko žena da je nemoguće zavoleti ih sve – ipak je u pitanju posao. Neke su mi od glumica draže nego druge. Kad se desi da baš dobro sarađujemo, možda je to prava ljubav.”

Hana Sikret, 22





„Poslednji put je bilo pe mesec dana. Upoznala sam jednog tipa na snimanju TV sapunice i zaljubila se, radi honorarno kao kamerman, nema veze sa porno industrijom. Mislim da je znao da mi se sviđa, ali nije se ništa desilo – porodičan čovek.

„Nisam zaljubljive prirode. Malo koja porno zvezda se lako zaljubljuje. Naučila sam mnogo toga o muškarcima na poslu: znam ih dobro, mnogi su neiskreni i površni, sude o ženama samo na osnovu izgleda. Ali naravno, nisu svi takvi.”

Mark Aurel, 35





„Meni je srce baš sad slomljeno, nedavno smo raskinuli. Smetalo joj je što snimam porniće iako je i sama porno glumica – upoznali smo se na setu. Stvarno me je povredila. Sad često idem u šetnje i gledam filmove koje smo oboje voleli kao što je P. S. I Love You.

„U ovom poslu nema mesta za dejting. Živim na jugu Nemačke, gde bi svim normalnim ženama smetao moj posao. Na Tinderu nisam imao sreće, mada su mi možda standardi previsoki zbog profesionalne deformacije.

„Jednom davno sam zbog jedne žene stvarno propatio, davno pre nego što sam ušao u posao. Upoznali smo se na karnevalu, sa mnom je prevarila svog čoveka. Ubrzo sam se zaljubio, počeo da joj šaljem ruže, preselio se iz grada na selo da bih bio sa njom. Pošto smo raskinuli, otišao sam sa vojskom u Avganistan. Pomoglo mi je to vreme u inostranstvu, nisam imao vremena da mislim o njoj.”

Prinsepesa, 21





„U porno industriji upozna se dosta muškaraca. Ja sam načelno spremna na ozbiljnu vezu, sumnjam da bi mi tu posao smetao – niko me još nije odbio zato što se jebem pred kamerom.

„Pre četiri godine, bila sam nesrećno zaljubljena. Nismo bili stvarno u vezi, kratko je trajalo, ali bilo mu je jasno da ja želim nešto više, a on to nažalost nije hteo. Tada još nisam snimala filmove, ali mislim da bi mi kao porno glumici bilo lakše da ga prebolim i nađem nekog drugog.“

Kejt-Koks, 40





„Bila sam baš ozbiljno zaljubljena pre pet godina, čak sam istetovirala njegove inicijale. Potpuno smo se razlikovali – ja volim crni humor, a on je pragmatičan i nimalo duhovit. Imao je normalan posao, dve godine smo proveli zajedno a ja u to vreme nisam radila u pornografiji jer on nije hteo da bude sa „takvom ženom“, plus zato što sam podizala dvoje dece.

„Na kraju sam morala da se odlučim između karijere i ljubavnika, što mi je teško palo. Rekla sam sebi da me više ništa neće tako povrediti. Mojoj deci je OK što se bavim ovim poslom, i moj novi partner to razume iako ima običan posao. Nekad sa mnom pravi amaterske snimke, mnogo je tolerantniji od onog bivšeg.”