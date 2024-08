Pošalji ovaj članak svakome ko te pita šta se to dešava na berzi u Americi sa deonicama GameStopa

Čitate ovo jer vam je neko pomenuo GameStop, šort seling, američku berzu i to da sada treba ulagati pare koje skoro sigurno nemate u GameStop deonice. I sad ste znatiželjni da saznate šta se to koji kurac događa. Ovaj post je dugačak i temeljit i uglavnom ne govori o mimovima i „internetu“ do samog kraja, ali ako ga pročitate, nadam se da ćete zaista i shvatiti šta se događa.

Događa se to da GameStop, kompanija koja prodaje fizičke kopije video igara u tržnim centrima, u ovom trenutku ima deonice kojima se najviše trguje na berzama u Sjedinjenim Državama, postavši „mim deonica“ i primarni front u pravom malom klasnom ratu. Cena deonice GameStopa skočila je sa 4 dolara prošlog leta na 20 dolara krajem 2020. godine, na 40 dolara pre dve nedelje. U nekim trenucima u ponedeljak i utoraksu deonice vredele po 100 dolara , a dok ovo pišem jedna vredi blizu 300 dolara.

Videos by VICE

U principu, desilo se to da su se brojni obični ljudi opkladili protiv gigantskih finansijskih institucija i da trenutno pobeđuju. U praksi to znači da u poslednje vreme vidimo jedan od najvećih transfera bogatstva iz finansijske vladajuće klase ka srednjoj i gornjoj srednjoj klasi, pa je to, razumljivo, jedino o čemu svi sad pričaju.

Kako se to dogodilo? Gomila Redditora koji se okupljaju na podreditu (internet forumu) r/WallStreetBets, na čelu sa osobom koja sebe zove „DeepFuckingValue“, analizirala je GameStop deonice i zaključila da su potcenjene. Zatim su tokom meseci identifikovali slabost u strategijama nekoliko gigantskih hedž fondova koji su su uložili milione dolara na to da će GameStop propasti.

Ovi Redditori su kupili ogroman broj GameStop deonica po niskim cenama (a zatim su nastavili da kupuju još kako su cene rasle), sada ih čuvaju i trenutno forsiraju nešto što je poznato kao „kratko stiskanje (short squeeze)“ što povećava cenu deonica i udara na džepove hedž fondova. Ovi Redditori drže svoje deonice, moleći jedni druge da ne popuste i da ne prodaju deonice, dok čekaju svog mesiju Rajana Koena – izvršnog direktora kompanije Chewy.com koji je prošle godine uložio milione u GameStop —da ih prikači za svoju raketu i odvede na mesec/sunce/Mars (čitaj: da postanu veoma bogati).

Pre nekoliko nedelja zainteresovao sam se za WallStreetBets. Kupio sam 14 deonica GameStopa, znajući da ću, ako uložim malu količinu novca, obratiti pažnju na subreddit i ono o čemu ljudi pišu. Nisam očekivao da će zalihe vredeti bilo kakvog novca, ali sada imam para da popravim svoj automobil. Nemam drugih deonica ni hartija od vrednosti osim penzionog, koje se u SAD zove 401k.

Elon Mask, razni „venture” kapitalisti i likovi sa televizije su tek sporedni na ovom putovanju, a vi imate mnogo toga da nadoknadite:

ŠTA JE GAMESTOP:

GameStop je najveći fizički prodavac video igara u Sjedinjenim Državama, što znači mnogo manje nego nekada, devedesetih, ali takođe ima gomilu prodavnica u raznim zemljama. GameStop je zatvarao prodavnice i gubio novac tokom poslednjih nekoliko godina zbog laganog umiranja maloprodaje, uglavnom izazvanog digitalnim prodavnicama video igara kao što su Steam i time da su kompanije kao što su Sony, Microsoft i Nintendo, odlučile da prodaju digitalne kopije svojih naslova na sopstvenim digitalnim platformama. Ova pandemija takođe nije baš bila dobra za GameStop. Iako prodaja video igara vrtoglavo raste, GameStop je klasična prodavnica i morao je zatvoriti mnoge lokacije da bi poštovao mere vezane za COVID-19. Prodaja je pala za trećinu u prvom kvartalu 2020.

To je navelo mnoge finansijske prognozere da proglase da je smrt neizbežna za GameStop, što je dovelo do toga da su veliki hedž fondovi – brokerske firme koje kontrolišu novac bogataša i odlučuju gde će biti uložen kako bi se „oplodio” – „šortuju“ GameStop deonice.

ŠTA JE ‘ŠORTING’ ILI ‘ŠORTOVANJE’ I KO TO RADI?

„Šortovanje“ je opklada da će deonice kompanije postati manje vredne. To se radi kada investitor proda deonice koje ne poseduje lično. U suštini, takozvani „šort prodavci“ na berzi prodaju deonice po određenoj (visokoj) ceni, verujući da će negde u bliskoj budućnosti cena pasti. Tada će moći da kupe deonice nazad po nižoj ceni kako bi „pokrili“ svoj šort, „zaključujući“ posao i stavljajući razliku između cene po kojoj su prodali i po kojoj su kupili u džep kao profit.

To je nešto što gigantski hedž fondovi rade sve vreme, često iritirajući vlasnike kompanija, poput Elona Maska. Kladeći se protiv kompanije, tj. ulažući novac u nadi da će cena deonica kompanije pasti, prodavci „na kratko“ mogu da izvrše pritisak na cenu deonice. To znači da cena deonica kompanije koja se bori da opstane može da opadne jednostavno zato što gigantski hedž fond ulaže milione ili stotine miliona dolara šortujući njene deonice. Puki čin hedž fonda – koji je pametniji od svih ostalih, tako bar ljudi veruju – može pokrenuti lanac vesti u kojima ljudi iz tog miljea počnu da smatraju da će kompanija propasti, investitori prodaju deonice ili se uplaše, a cena deonice ide dole. Šort prodavci time zarađuju gomilu novca.

Ponekad, međutim, šort je čist gubitak. To se dešava kada se klade na pad cene deonice, ali ona umesto toga raste. Ovde je važno imati na umu da teoretski ne postoji ograničenje novca koji se može izgubiti na šortovanju. To je zato što ako neko kupi deonicu po ceni od 20 dolara, ta cena može nastaviti da raste, a broker koji je želeo da šortuje u jednom trenutku mora da otkupi tu deonicu, da „zatvori svoju poziciju” i ispuni svoju stranu dogovora. Ako jednu deonicu šortujem na 20 dolara, a cena te deonice pređe milion dolara, još uvek moram da otkupim tu deonicu kada dođe na naplatu, da bih zaključio posao. U ovom slučaju bih izgubio 999.980 dolara.

U ovom slučaju, kompanija koja se zove Melvin Capital Management izgubila je milione dolara u GameStop deonicama. Druga kompanija pod nazivom Citron Research šortovala je veliku količinu zaliha GameStopa, a takođe je provela veći deo poslednjih nekoliko meseci objašnjavajući zašto je GameStop govno kompanija koja će propasti. To su kompanije za koje većina (normalnih) ljudi nije čula, ali su veliki igrači u finansijskom svetu.

Ove kompanije (kao i nekoliko drugih) su se rizično kladile na to da će GameStop deonice i dalje padati, time im omogućavajući neizmernu zaradu, kao što to obično biva. Ali ne ovaj put.

ŠTA JE POŠLO NAOPAKO ZA MELVIN, CITRON I DRUGE KOJI SE BAVE ŠORTINGOM

Kao što sam ranije spomenuo, prodavci koji kupuju “na kratko” moraju u jednom trenutku zapravo da kupe deonice kompanije koju su šortovali kako bi zatvorili svoje pozicije i izašli iz priče. Ako to učine kada je cena deonice viša od cene po kojoj su je prodali tj. njihove „kratke pozicije (short position)” , ostaju na gubitku. Dakle, Citron i Melvin i drugi prodavci na kratko igraju basnoslovno skupu igru „ko prvi trepne”. Jer poslednjih nekoliko meseci cena GameStop deonica polako rastu.

Vera u rast GameStopa zasnovana je na činjenici da je ranije ovog meseca kompanija podnela pozitivan izveštaj o zaradi (digitalna prodaja im je porasla za 309 procenata), a takođe je dobila veliku investiciju od momka po imenu Rajan Koen, koji je suosnivač onlajn prodavnica za kućne ljubimce Chewy. Chewy je veoma uspešna kompanija i Koen se smatra vrlo kompetentnom osobom. Koen je otkrio da ima skoro 10 procenata udela u GameStopu u septembru prošle godine, a u decembru je povećao svoj ulog na skoro 13 procenata. Njegova investicija je na kraju dovela do toga da se pridružio GameStopovom upravnom odboru sa idejama poput guranja digitalne prodaje, što je povećalo poverenje investitora u kompaniju (zbog njegovih prethodnih uspeha) i poguralo cenu deonica.

To je takođe dovelo do brojnih pozitivnih medijskih izveštaja, što ponekad takođe može povećati cene deonica. Sa rastom cena deonica, Melvin, Citron i prodavci na kratko su ostali tu čekaju pad cena – koji nikada nije došao.

Najvažnija stvar (barem koliko ja razumem) i situacija koja se dešava vrlo retko jeste da su prodavci na kratko „šortovali” više deonica GameStopa nego što stvarno postoji. To znači da čak i kad bi svaki pojedinačni prodavac na kratko želeo da smanji svoje gubitke i zatvori svoje pozicije, to ne bi mogao učiniti jer deonice prosto ne postoje. Obično to nije toliki problem, jer bi vremenom mogli da kupe dovoljno deonica da zatvore svoje pozicije zbog ljudi koji stalno kupuju i prodaju deonice. U ovom slučaju, međutim, Redditori su primetili šta se događa i kraljevski su izjebali berzanske meštre.

Od ključne važnosti je da Redditori sa WallStreetBets drže čvrsto svoje deonice. Zato što ih do sada nisu prodavali, cena im i dalje raste, pa berzanski trgovci nisu uspeli da pokriju svoje kratke pozicije bez gubitka koji se meri u milijardama – a neće ni moći to da učine u potpunosti, jer prosto nema dovoljno deonica.

E, ovde se stvari zaista komplikuju i prevazilaze opseg ovog bloga. U suštini, vi (mislim, ti, prosečna osobo) možete kupiti deonice po tržišnoj ceni, nema problema. Međutim, šort prodavci žele da vide navalu prodaje, gde cene naglo padaju, pa mogu da kupe ogroman broj deonice kako bi smanjili svoje gubitke ili, idealno, zaključali dobitak. Veliki šort prodavci moraju bukvalno da kupe stotine hiljada ili milione deonice, pa im sleduje čekanje na tu navalu prodaje – koje možda nikada neće stići ili neće doći dok GameStop ne postane vredan stotine ili hiljade dolara po deonici.

Time stižemo do Reddita i WallStreetBets.

ŠTA JE WALLSTREETBETS

Ovako izgleda WallStreetBets na Redditu:

A ovako na Discordu:

A ovako zvuči:

the wallstreetbets discord needs to be heard to be believed.



it’s the modern day version of being on floor of NYSE. pic.twitter.com/QqKIz94yvU — jpa (@josephpalbanese) January 26, 2021

r/WallStreetBets je subreddit (forum u okviru sajta Reddit) specijalizovan za priče o trgovini na njujorškoj berzi, koji se opisuje kao „4chan sa Bloomberg terminalom“ – što je veoma neinspirativan, ali verovatno najprikladniji način da se o tome razmišlja. To je subreddit za ljude koji vole da se kockaju na berzi i koji ima svoju kulturu, terminologiju, likove i zlikovce. Takođe je veoma toksičan, slično kao 4chan. Možete okvirno razmišljati o WallStreetBetsu kao o gomili investitora koji smatraju da je vrlo dosadno uzeti mali deo svoje plate i uložiti ga u nešto racionalno i čekati da ostarite da biste postali bogati. Pun je dnevnih trgovaca koji u YOLO fazonu ulože sav novac u jednu kompaniju (a to znači svoju ili životnu ušteđevinu svoje majke, uplate studentskog zajma ili mesečnu platu), da bi, nadaju se, ostvarili ogroman profit u kratkom vremenskom periodu na osnovu privremenih fluktuacija cena.

Oduvek su najpopularniji postovi na ovom subredditu bili skrinšotovi klasifikovani kao „gubitak pornjava“ i „zarada pornjava“, na kojima se vide ekrani investicionih portfelja korisnika, koji pokazuju kako su malu količinu novca u kratkom vremenskom periodu pretvorili u ogromnu količinu novca, ili obrnuto. Ozbiljan svet finansijskih investitora misli da su ovi ljudi debili i degenerici, a preovlađujuća finansijska mudrost je da je ulaganje značajne količine novca u deonice određenih kompanija (u odnosu na indeksne fondove koji odražavaju celo tržište ili čitav tržišni sektor) vrlo rizično i najbolje ga je prepustiti profesionalcima i ljudima koji znaju bolje, poput gigantskih hedž fondova i milijardera. Ovo je vrsta saveta koji finansijski savetnici i podkasteri moraju da stalno ponavljaju, jer saveti tipa „uzmite avans na gotovinu na svoju kreditnu karticu i sve to uložite u deonice firme koju ste odabrali gledajući u pasulj“ ne mogu nikako da se obrazlože, i nije uputno davati takve savete običnim ljudima.

Ali treba reći i to da tržište deonica sve manje ima dodira sa realnošću i stvarnom privredom: tržište deonica je u poslednja 24 meseca skočilo u vrednosti, uprkos tome što stotine hiljada ljudi umire od pandemije, milioni ljudi ostaju bez posla, a milijarderi postaju bogatiji dok smo mi ostali siromašniji. Biranje nasumičnih deonice i ulaganje novca u njih legitimno je bila uspešna strategija za mnoge ljude tokom ovog kratkog vremenskog perioda. Sigurno neće potrajati. Ali bez obzira na to, za sada radi.

WALLSTREETBETS i GAMESTOP

U septembru 2019, redditor po imenu DeepFuckingValue okačio je snimak ekrana kako ulaže 53.000 dolara u GameStop deonice tokom prethodnih nekoliko meseci, po cenama između 30 centi i 75 centi po deonici. Tog dana njegove deonice vredele su 113.000 američkih dolara, što je dobit od 86 odsto. U to vreme deonice GameStopa vredele su 85 centi.

Post nije postao popularan, ali tokom sledećih meseci, DeepFuckingValue, koji se na YouTubeu zove „RoaringKitty“, nastavio da nas obaveštava o svom GameStop YOLO momentu. Na YouTubeu je izneo svoje argumente zašto je investirao u GameStop, što se u velikoj meri svodilo na sve veću ostvarenu prodaju na internetu, činjenicu da firma zatvara prodavnice (smanjujući troškove) i da se prihod po prodavnici povećavao.

Drugi redditori i DeepFuckingValue su polako shvatili da se nešto drugo dešava sa GameStop deonicama: bila je to najšortovanija deonica na celoj berzi. To je, u kombinaciji sa onim što je DeepFuckingValue opisao kao „jake osnove“, nagoveštavalo da će, u nekom trenutku, šort prodavci biti prisiljeni da zatvore svoje pozicije tj. da će doći trenutak kada po ugovoru moraju da otkupe nazad deonice koje su prodali. Prilika se, kao što sam ranije pomenuo, sastoji u tome da prodavci koji su uzeli previše deonica „na kratko” mogu zatvoriti svoje pozicije ili: A) sa gubitkom ili B) ako bi iznenada gomila ljudi koji poseduju GameStop deonice prodala svoje deonice , što bi oborilo cenu.

WallStreetBets je u to vreme imao više od milion korisnika, a skrinšot dobitka koji je okačio DeepFuckingValue postao je viralan na ovom subredditu još u decembru, kada su cene deonice bile oko 4 dolara. Njegov dobitak naveo je više ljudi da ulažu u GameStop, što je dodatno povećalo cenu. Ljudi su počeli da pišu rasprave o tome zašto veruju da je GameStop dobra investicija, što je dovelo do novih ulaganja. Sve ovo je izvršilo veći pritisak na šort prodavce, što je pomoglo da rast cena GameStop deonica dodatno dobije na ubrzanju, što je dovelo do nerealizovane dobiti za sve.

Borbeni poklič čitavog WallStreetBets subreddita i njegovog izuzetno haotičnog Discord kanala je postao: kupi GameStock deonice, drži ih i izjebi velike finansijske institucije kao što su hedž fondovi, a naročito Melvin Capital i Citron Research, koji, sve vreme dok traje ova saga, nastavljaju da objavljuju videe na YouTubeu u kojima objašnjavaju kako će GameStop deonice da izgube vrednost.

Tako je stvoren trolovski „mi protiv njih” mentalitet. Ako ste kupili GameStop deonice , u redu ste i postaćete bogati. Ako prodate GameStop deonice pre nego što se odlete u stratosferu, kukavica ste i samo pomažete tim velikim hedž fondovima i sjebavate svog bližnjeg Redditora. A za to vreme, račun DeepFuckingValue je porastao sa 50.000 pa na 100.000, pa na nekoliko miliona, na 10 miliona, na 20 miliona dolara. Koliko znamo, DeepFuckingValue nije prodao svoje deonice – a ako on može da bude dovoljno hrabar da ih drži, onda i vi, obični investitori, možete priuštiti da čuvate svoje deonice, što će dodatno povećati cenu dok se Melvin i čitav establišment već lagano znoje.

ZAŠTO SU DEONICE POTPUNO ODLEPILE

I to nas dovodi do ove nedelje. Po svemu sudeći, Melvin Capital je u dubokim problemima. Ranije ove nedelje trebalo im je navodno finansijskih sredstava u vrednosti od 2,75 milijardi dolara, kako bi pokrili svoje GameStop kratke pozicije. Jedan istaknuti investitor je izjavio da kupuje deonice GameStopa. Svaki finansijski medij govori o GameStop deonicama. Elon Musk, koji inače strašno mrzi brokere koji na kratko trguju Teslinim deonicama, tvitovao je o GameStop deonicama i rekao da visi na WallStreetBets Discordu. U međuvremenu, ovi što su šortovali GameStop izgleda nisu smislili elegantan izlaz iz ovoga. Mnogi prognostičari i analitičari na WallStreetBetsu pišu objave objašnjavajući zašto veruju da će GameStop deonici preći 1.000 ili 5.000 USD po deonici, što uključuje scenario kada banke i investicione platforme počnu da zahtevaju da šort prodavci pokriju svoje izdatke, što će učiniti da deonice postanu još luđe skuplje nego što su sada. Čini se da je ovo trenutno dominantna mudrost među GME investitorima – deonica vredi 350 dolara dok ovo pišem, ali većina ljudi na subredditu deluje nezadovoljno. Oni žele da zarade novac koji će promeniti život, i plus žele da se napiju krvi nekog hedž fonda.

DA LI JE TO SVE NELEGALNO/ KO ĆE U TVORZA?

Verovatno niko neće u zatvor, ali neki hedž fondovi će verovatno bankrotirati. WallStreetBets zapravo ne „manipuliše“ tržištem. Ljudi objavljuju javno dostupne informacije i sopstvene analize onoga što veruju da će se desiti sa deonicama, a stotine hiljada ili milioni ljudi čitaju te analize i delaju samostalno. Oni u principu rade ono što berzanski prognostičari rade po ceo dan u TV emisijama.

ŠTA ĆEMO S DEONICAMA NOKIA, BEST BUY, BLACKBERRY, AMC, ITD.

WallStreetBets takođe naveliko ulaže u deonice kompanija Nokia, Best Buy, Blackberry, AMC Theatres i drugih. Nisam finansijski stručnjak i ne znam šta će se sa njima desiti, ali kratkoročno su i ove deonice zabeležile velike dobitke (mada manje od GameStopa). Sve te deonice su bile šortovane, ali ne tako jako kao GameStop.

ŠTA SVE OVO ZNAČI

Finansijska štampa pokušava da objasni šta ovo znači za njih, hedž fondove, kapitalizam, ekonomiju i berzu u budućnosti. Oni koji se bave internet kulturom pokušavaju da objasne da li je ovo DOBRO ili LOŠE, da li je ovo trampifikacija na berzi, situacija gde mim ili trol izmiču kontroli i izazivaju neviđenu pustoš u stvarnom svetu. Antoni Skaramuči, od svih ljudi, ovo naziva „Francuskom revolucijom finansija“.

Tačno je da ovo nešto znači i da je ovo verovatno veliki trenutak. Mislim da vidimo, barem donekle, demokratizaciju finansijskih informacija. Iako smo videli da tehnologije poput depfejka i prepoznavanja lica kaplje nadole iz istraživačkih instituta i velikih kompanija u ruke običnih ljudi i tehnologa amatera koji ih zatim koriste u sopstvene svrhe, vidimo i da finansijske tehnologije, informacije i analize postaju dostupne ne samo onima koji upravljaju hedž fondovima, finansijskim institucijama i vrlo bogatim ljudima, već i masama.

Jasno je da postoji deo ljudi na WallStreetBet koji ili od ranije ili u ovom trenutku rade u finansijskom sektoru i kojima je dosta sve veće nejednakosti, dosta im je da gledaju kako gigantske korporacije neprestano jebu običan svet i sada ljudima objašnjavaju kako to sve funkcioniše. To što rade je rizično, ali nije „baš glupo“. Decenijama su nam govorili da su banke i ljudi koji rade u Goldman Sachsu i Fideliytiju i hedž fondovima za koje niko od nas nikada nije čuo pametniji od nas, da zaslužuju da budu bogati i da bi oni trebalo da vuku poluge privrede, da treba da odluče koje su kompanije dobre, a koje loše, da oni budu ti koji pomažu u donošenju finansijskih propisa. Tokom svog puta su se do jaja obogatili, a mi smo zapeli sa platama koje ne mrdaju, rekordnim potrošačkim dugom i finansijskim savetima koji nam govore da sačekamo sa penzijom dok ne ostarimo.

WallStreetBets kaže da je ovo nova paradigma u kojoj mase imaju moć, a hedž fondovi su se usrali. Top post na subreddit-u jutros nazvan je ovako: “ZA SVE VELIKE JEBENE HEDGE FONDOVE KOJI NAS SADA GLEDAJU, OVO JE PORUKA OD NAS VAMA, MI SMO VAM SADA JEBENE GAZDE, JEBITE. SE.”

Nejasno je dokle će ovo ovako ići. Na kraju, ljudi sa hiljadama dolara za investiranje u GameStop i dalje imaju hiljade dolara za investiranje, za razliku od miliona ljudi u SAD-u koji su trenutno bez posla zbog smrtonosne pandemije. Besplatna investiciona aplikacija Robinhood, takođe je novčano kažnjena od strane SEC-a (Nadzornog tela koje kontroliše berzanske transakcije) jer je zeznula vlastite korisnike tražeći povoljne rabate od kompanija umesto najpovoljnijih cena za svoje korisnike. Takođe, na Robinhoodu je od juče onemogućena trgovina deonicama GameStopa i sličnih pomenutih kompanija koja su opasno šortovane, a to je slučaj i na drugim aplikacijama preko koji obični ljudi trguju na berzi.



A na kraju čak i ako neke hedž fondove upropaste sitni investitori, ogromni fondovi poput Fideliytija i Blackrocka koji poseduju desetine miliona GameStopovih deonica su verovatno isto srećni.

Ovo čemu svedočimo nije smrt finansijske klase. Ali za normalan svet koji je investirao u GameStop ovo jeste više nego dobro došla prilika da se zaradi par soma dolara na račun debeloguzana sa Vol Strita .