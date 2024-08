Potrudila sam se da ne svršim igrajući igrice za odrasle koje se reklamiraju na Pornhabu

Neke od ilustracija u ovom članku mogle bi da se smatraju za 18+.

Zbog posla provodim mnogo vremena na Pornhabu, i na ovom sajtu postoji jedan tip reklame koji ne mogu da izbacim iz glave. Vizuali se menjaju, ali tekst je često isti, začikava nas i stavlja pred izazov, možda sa malom dozom drčnosti: „Pokušaj da ne svršiš dok igraš ovu igricu“.

Ovaj izazov obično je uparen ili sa sisatom gotičarkom pravo iz Dungeons & Dragons, ili sa nekim drugim animiranim likom. Nedavno sam videla Elsu i Anu iz Diznijevog animiranog hita Frozen, kako rade užasne stvari na ovim banerima sa reklamama. Otvoreno me prozivaju. Pokušaj da ne svršiš, kažu. Samo probaj.

Insinuiraju da te igrice toliko zagolicaju maštu – i da su napaljeni Diznijevi likovi toliko seksualno potentni – da igrač neće biti u stanju da ih igra isuviše dugo pre nego što doživi nekontrolisani klimaks.

U službi javnosti, odlučila sam da siđem u zečju jamu reklama za porno igrice, i da u tom procesu pokušam da ne svršim.

*

Prva stvar koju treba znati o ovim igricama je da nisu sasvim besplatne i da ne mogu da se kupe kao što se igrice kupuju na Steamu. Ove reklame prodaju pretplate za sajtove sa igricama za odrasle. Sve reklame na Pornhabovoj mreži sajtova (YouPorn, Redtube, etc) reguliše TrafficJunky, čiji je vlasnik Pornhabova matična kompanija, MindGeek. Sve je to beskonačna petlja novca od reklama, zmija koja jede svoju kitu, do beskonačnosti. I govori meni da ne svršim.

Prema sajtu TrafficJunky, ove reklame nakupe tri milijarde klikova dnevno. Stotine miliona ljudi svakog božjeg dana mame animirane žene koje im komanduju da ne čine ono zbog čega su i došli na taj sajt.

Istraživanje porno igrica sam počela kod kuće, umesto u VICE-voj otvorenoj kancelariji, zato što nisam znala šta će se odvijati na ekranu. Počela sam tako što sam kliknula na prvi video koji se pojavio u odeljku pod nazivom „Vreli porno videi u Sjedinjenim Državama“na naslovnoj stranici Pornhaba, „TINEJDŽERKI NAJBOLJI PRIJATELJ NJENE MAME LIŽE NJENU JOGA RIBICU“.

Prvi baner za reklamu pored ovog videa je Cumshots: The Game. Tu piše da je u pitanju „porodični simulator“, ali klikovi su me odveli na stranicu sa rotirajućim klipovima 3D animirane pornografije sa likovima iz epske fantastike, pušenja tipovima koji imaju dve kite, i nečega što mi je ličilo na zeca–pandura iz Zutopije.

Klikćući sam naletela na stranicu na kojoj su od mene tražili da popunim upitnik, sa čitavom stranicom za jedno pitanje, dok su se animirani porno likovi smenjivali u pozadini. Od mene su tražili sledeće:

Da izaberem pol. Izabrala sam muški.

Da izaberem partnerku za seks, Lelijanu ili Verisu. Izabrala sam Verisu i pitala se zašto pretpostavljaju da sam strejt muškarac.

Da izaberem veličinu svoje kite: mala, srednja, velika, ogromna. Odabrala sam ogromnu, koja je veličine skejtborda, prema korisnom poređenju koje mi je dao neka CGI lik.

Da izaberem veličinu grudi svoje partnerke. Odabrala sam „ogromne“, koje izgledaju kao par lopti za plažu, na ženi koja sa njima ne bi trebalo da bude u stanju da stoji uspravno.

Nakon prikupljanja ovih osnovnih informacija, upitnik je prešao na ozbiljnija pitanja:

„U ovim igricama sve može da se dogodi, uključujući i agresivni seks, da li je to vama u redu?“

„Ovu igricu nazivaju najadiktivnijom seks igricom na internetu, imate li ono što je potrebno da biste je igrali?“

„Da predupredimo bilo kakve probleme. U ovoj igrici ima mnogo dominacije i potčinjavanja žena. Da li je to vama u redu?“

„Da li imate bilo kakvih medicinskih problema koji bi mogli da budu izazvani igranjem igrica? Na primer: napade, zavisnost ili agresivno ponašanje.“

„Šta vas loži u igricama?“

To je trajalo sve dok konačno nisam došla do stranice na kojoj su mi zatražili podatke kreditne kartice.

„Ljudi iz Njujorka moraju da obezbede potvrdu o punoletnosti (to vam neće biti naplaćeno). Njujorški zakon zahteva da potvrdimo starost igrača“, piše na sajtu. U Njujorku niti u ostatku SAD ne postoji zakon kojim se od sajtova za odrasle zahteva da potvrde uzrast korisnika putem kreditne kartice.

Nije bilo šanse da ukucam svoje lične podatke i podatke svoje kartice, pa sam sačekala da odem u kancelariju i ponovo počnem ceo proces, koristeći VICE-ovu kreditnu karticu.

Ovog puta sam proces započela kliknuvši na reklamu sa Elsom i Anom iz Frozen. Ana zuri u Elsine sise, koje joj se prelivaju iz grudnjaka. Dizni nije odgovorio na zahtev za komentar o Elsinim sisama.

Kliktala sam kroz isti formular kao i ranije, i na kraju su mi ponovo zatražili kreditnu karticu. Čitav proces je osmišljen da me natera da se prijavim za dvodnevnu probu MyGamerVault.com. Nigde ti jasno ne kažu da je ovo kratkotrajni probni period, osim malim slovima, kojima objašnjavaju da će ti na kraju ovog dvodnevnog probnog perioda sa kartice skidati 39,95 dolara mesečno, i da će se naplata pojaviti na računu kao BRANDHELPSVCS.COM, provajder podrške korisnicima i servis za naplatu.

Ma baš me briga, pare nisu moje!

Dajem sajtu podatke kreditne kartice i konačno ulazim na sajt MyGamerVault, gde me čeka meni sa desetinama porno igrica koje su parodija popularnih video igrica, kao što su Call of Booty i Grand Fuck Auto. Kao tinejdžerka sam često igrala Call of Duty, pa mi je bilo normalno da prvo nju zaigram.

Call of Booty

Igrica počinje kratkim uvodom sa kadrovima, u kome mi objašnjavaju da mi je zadatak da spasem Saru, koja nosi kamuflažne tange, od grupe terorista. Sama igrica je jednostavna pucačina iz prvog lica, i izgleda kao da je napravljena uz pomoć besplatnih animacija sa Unity asset store. Bacaju me na kamenit teren, sa automatskom puškom, i ubrzo pronalazim ekstremno tupave teroriste koje ubijam. Sve se dešava u pretraživaču, i prilično je jadno.

Kontrole su grozne, i ne mogu da shvatim kako da napunim pušku, a u startu nisam neki strelac, tako da za pet minuta ginem triput. Žao mi je, Saro, izneverila sam te. Nemam vremena da skapiram Call of Booty.

Konačna ocena: za sada, ne samo da nisam svršila, nego nisam imala prilike ni da pokušam da ne svršim.

Grand Fuck Auto

Ovde mi je zadatak da „nađem najbolje ribe i karam ih u stilu Grand Fuck Auto-a“. Urnebesno je to što je igrica u stilu ranih GTA verzija, sa dvodimenzionalnim pogledom na kola odozgo. Takođe verno originalu, vozikam se unaokolo tražeći seks radnice koje bih pokupila (što se dešava u kadrovima kao iz stripa), obraćam im se na najbezobrazniji i najgadniji mogući način, a onda bežim od pandura. Imala sam čeoni sudar i igrica je bila gotova.

Konačna ocena: definitivno nisam svršila.

World of Whorecraft

Ovo je beskonačna jurnjava, u kojoj sam ork koji ne može da prestane da trči punom brzinom – sve što mogu da radim je da skačem, komadam, obrušavam se i ginem. Poginula sam šest puta. Dvaput sam poginula tako što se komanda za skok zakočila, pa sam zviznula glavom u neku stenčugu.

Konačna ocena: bez svršavanja.

Titris

Pokušala sam da igram Titris, ali za njega je potreban Fleš, za koji Motherboardov vodič protiv hakovanja jasno kaže da ga hakeri vole „ zato što ima više rupa nego švajcarski sir“. Svu radost koji mi je ova igra donela dobila sam iz samog naslova.

Konačna ocena: nisam svršila, niti pokušala da ne svršim, i malo je falilo da ugrozim svoj kompjuter.

CyberFuck

CyberFuck, što bi trebalo da asocira na RPG Cyberpunk 2020, počinje malo bolje: instrukcije govore o zadovoljavanju žene. Možda ću danas svršiti.



Uprkos ovim veoma seksualnim instrukcijama, ovo je igra jebenih zagonetki. Ja nemam pojma sa zagonetkama. Nekako uspevam da poginem rešavajući jednu od njih. Dosta mi je.

Konačna ocena: nisam svršila.

Gotham Sluts

Gotham Sluts, vizuelna novela, konačno mi daje priliku da vidim malo seksa. Ketvumen, Pojzon Ajvi i Harli Kvin se karaju sa Betmenom u par različitih sličica. Teško je to opisati, ali jedino što se tu mrda su sise koje skaču gore-dole, kao i kita, i to samo kada ideš gore-dole kursorom. Ovo je kao slikovnica.



Kao i ostale vizuelne novele, ova igra nije preterano atraktivna, i u suštini me tera da klikćem kroz jednostavne zaplete. Ono što je ovde nalik igrici je to mrdanje mišem gore-dole, simulirajući Betmenove pokrete. Ovo je malo eksplicitnija verzija WarioWare: Touched (rekla bih da je erotičnija verzija Touched, ali ta igrica je takođe veoma erotična).

Konačna ocena: u ovoj igrici barem ima seksa, ali nisam se mučila da ne svršim.

Going All The Way

Možda treba da batalim parodije i zaigram igricu koja ne okoliša s rečima i ne pravi aluzije. Odlazim na Going All The Way, što, barem prema naslovu, implicira da ću ići do kraja.

Na žalost, u pitanju je igra zavođenja, kao Super Seducer.

Ova igrica je u suštini jedan razgranati dijalog, u kome razgovaram sa damama i pokušavam da ih navedem na seks. Pokušavam da na ova idiotska pitanja odgovorim „tačno“, ne bi li, kojim slučajem, neko danas svršio.

Ovo je prva igrica koju sam igrala u kojoj možeš da stigneš do tačke da imaš seks – ili čak da vidiš golu bradavicu – u prva dva minuta.

Zapravo, posle par razmenjenih rečenica, uspešno sam nagovorila jednu ženu na seks. Nakon što sam pažljivo stigla do tačke kada mogu da povučem potez („stavi prste u njenu sočnu ribicu“ je ono što ti igrica predlaže), prikazali su mi krupan kadar ruke na goloj vagini… čak je i meni bilo previše da usred kancelarije kao ludak mrdam mišem po ovoj slici, pa sam zatvorila igricu.

Konačna ocena: mučno mi je da ovo kažem, ali Going All The Way bi mogla od mene da dobije najvišu ocenu od svih igrica koje sam igrala na ovom sajtu, makar samo zbog toga što obećava sise, i u kratkom roku ih i pokazuje. Međutim, nisam morala da se trudim da ne svršim.

*

Tragajući za sledećim gejming iskustvom, u potrazi za obećanim, neuhvatljivim zadovoljstvom, otkrila sam nešto zanimljivo. Do sada sam pretraživala MyGamerVault po najskorije dodatim igricama. Ali kada sam pretragu prebacila na najbolje ocenjene igrice, otkrila sam mračnu istinu o ovom sajtu: sve najbolje ocenjene igrice su bezbedne za igranje na poslu, i mnoge od njih su dečje igrice. Master Checkers, Super Cowboy Run, Cake Connect, Monkey Banana Jump. Obojila sam lava u Coloring Book Animals. Sav taj puritanizam me je rasturio.

Ne znam kako je ova mešavina igrica sa spermom i onih potpuno nevinih završila na reklamama na Pornhabu, ali pretraga na Guglu mi je otkrila da barem neke od ovih igrica nisu napravljene specijalno za MyGamerVault. Cake Connect, na primer, takođe se nalazi i na jednom sajtu sa edukativnim igricama. Ali eto ih, izloženih odmah ispod gomile reklama za kem šouove i pored igrica kao što su XXX-Men: Mutant Orgy.

Mejlom sam kontaktirala podršku za korisnike na MyGamerVault, da ih pitam zašto se ove igrice za školarce nalaze na sajtu pored reklama za kem šouove i eksplicitne igrice, ali mi nikada nisu odgovorili.

Pošto sam obavila svoj zadatak, rešila sam da otkažem pretplatu.

Pored svog tog agresivnog marketinga, Pornhabovi baneri sa reklamama nisu uspeli da ispune očekivanja.

Sedam igrica i za dlaku izbegnute naplate od 40 dolara sa firmine kreditne kartice kasnije, da li sam morala da se potrudim da ne svršim? Ne, čak ni u najmanjoj meri.

Bez ikakve muke sam uspela da ne svršim. Šta više, pitanje je da li ću to ikada više biti u stanju.

Ovaj članak je prvobitno objavljen na VICE US.