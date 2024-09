Pregledali smo Instagram nalog Vučićeve kampanje „Budućnost Srbije“ da vi ne biste morali

Predsednik Aleksandar Vučić je od petka u obilasku Srbije, u okviru kampanje nazvane jednostavno „Budućnost Srbije“ – u kojoj će obići svih 29 okruga, kako bi na licu mesta mogao da objašnjava ljudima šta je sve postignuto i dostignuto u prethodnih sedam godina – dakle, da priča o prošlosti.

Pošto je SNS sa Vučićem permanentno u nekoj vrsti predizbornog stanja, onda se i ova kampanja može svrstati u predizborne, iako se izbori još uvek nigde zvanično ne pominju. U prilog toj tezi ide i činjenica da, prvi put u istoriji, ne samo naš predsednik, nego i jedna (nepredizoborna) kampanja imaju svoj Instagram profil.

S obzirom na to da sada možemo da pratimo našeg predsednika i bukvalno (na Insta) i najbukvalnije moguće (u obilasku Srbije, na Insta), rešili smo da to i uradimo – i da pogledamo šta je predsednik sve uradio dosad u ovoj nepredizbornoj, ali ipak kampanji, pa da zaključimo koliko dobro predsednički medijski tim i agencija koja je za to unajmljena barataju vizuelnim jezikom milenijalsa i onih što dolaze posle njih, kako god da se zovu.

A možda damo i neki dobronameran savet, što da ne, ipak predsednik ne samo da predsedava svima nama nego nas sve i predstavlja, pa kada je već na Insta, da nas barem predstavlja u svom najboljem svetlu.

Kampanja „Budućnost Srbije“ je na terenu zvanično započela 7. februara, u Pčinjskom okrugu, ali je na Instagramu zvanično počela 6. februara, ovom fotografijom.

Ovde vidimo Vučića u idealnom spoju između profesora i đaka. Neko je već napisao plan posete, a on ga samo podvlači, i to drugom, crvenom bojom. Dakle, šalje poruku da zna šta valja, ali i da je spreman da uči. Jedina zamerka je što se sama predsednička faca ne vidi dobro, ali realno svi dobro znamo znamo kako to izgleda, tako da je i to okej, ne mora bolje. Dobar start.

Već posle par postova, tu je i video. Odnos video:fotka na profilu je za sada 1:6, što je odnos koji preporučuju i Petar Vasić i Zapad Todorović, tako da postoji određena mogućnost da su baš njih dvojicaoni konsultanti onlajn tima Budućnosti Srbije. Ipak, konkretnih dokaza za to nema, osim toga što je profil profi vođen, tako da verovatno nisu oni.

Nažalost, već tu dolazimo do malog saplitanja. Savet komjuniti menadžerima budućnosti Srbije: ne kačite spot u aspektu namenjenom za televiziju na Insta. Format na insta je obavezan kvadrat, tako da će krila vašeg spota i nemetaforički biti potkresana, tj. faliće mu malo sleva i malo zdesna. U stvari, kada malo bolje razmislim, najbolje je da ne kačite nikakav reklamni spot jer nikog na Insta ne zanima da gleda reklamni spot za predsednika Aleksandra Vučića, generalno vam tu ciljna grupa ne valja, tu su sve milenijalsi i naniže koji gledaju samo serije na Netflixu i spotove Cardi B projektovane na unutrašnjosti očnih kapaka.

Sledeći, malo veći problem je količina okačenih fotki, jer eksperti koji nisu Zapad Todorović i Petar Vasić preporučuju 3 posta dnevno kao idealno za Insta, a Budućnost Srbije kači otprilike 10 puta brže, bolje i jače. Ipak, kapiramo da je to posledica neophodnosti da se dokumentuju svi aspekti posete koji će pokazati koliko je samo uloženo u domove penzionera i koliko je Pčinjski okrug napredovao pod naprednjacima.

Sledeća važna stvar koju moramo da preporučimo jeste da se deca ipak ne zloupotrebljavaju na ovaj način, ukoliko je to moguće izbeći. Naravno, zloupotreba dece u dnevno-političko-promotivne svrhe je svetla tradicija kampanja od Bangalora do Bosilegrada, ali na Instagramu to dobija jedan skroz novi jezivi aspekt. Posebni poeni za fotografa koji je bio u fazonu „sakrivamo identitet deteta ok“ ali nije obratio pažnju na to da se lice deteta vidi na ekranu mobilnog na kome je selfi. Ili možda jeste obratio pažnju, jer kako inače da objasnimo da Vučić izgled ima crnu traku preko očiju, da ne štite njegov identitet možda!?? Ozbiljno, wtf, zumirajte ekran mobilnog koji drži mala i uverite se sami.

Ovde se mora napomenuti da 1) ovo zaista ni po kojim kriterijumima nije selfi, 2) ako i tekst uz slike nije baš inspirativan (a ni bitan, ipak je ovo Insta), fotke su veoma profesionalne i odlično fotošopovane, tako da im filteri nisu potrebni – pa bismo preporučili ovde i upotrebu #nofilter hashtaga, u skladu sa opštom idejom da predsednik ne propušta stvarnost kroz filtere nego nam je servira takvom kakva jeste: pomalo siva i ozbiljna, osim kada se On ne pojavi u svom šik plavom odelu i svojim idejama i planovima reši da nam je ulepša. Ili makar obeća da će biti lepša u budućnosti.

Sve u svemu, ako je sudeći samo prema Instagramu, kao što danas uostalom svi žele da im sudimo, kampanja Budućnost Srbije je krenula pristojno. Videćemo kako će da se razvija, jer broj pratilaca za sada nije baš impozantan. Ali, predsedniku je na njegovoj turneji po Srbiji ostalo još 27 okruga, tako da verujemo da je pred ovim profilom bolja budućnost, čak i ako ne posluša naše savete kao što neće.