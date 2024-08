Priča o maloj plavoj piluli koja je zauvek promenila svet seksa

– Situacije u kojima nisam mogao bile su među najvećim poniženjima koja sam doživeo, – priseća se dvadesetčetvorogodišnji Met svojih pokušaja seksualnih odnosa u kojima mu je penis odbio poslušnost.

Met nije jedini. Pročešljajte MRA kanale Redita ili zapuštene Yahoo Answers hodnike – ili samo pitajte muškarce koji su se našli u sličnoj situaciji. Videćete da impotenciju prati velika količina stida. Ovde nije bitno koliko je taj stid opravdan; bitno je samo rešenje, a ono se za većinu muškaraca u poslednje dve decenije zove Vijagra.

Met i mnogi drugi zanemoćali se uz pomoć male plave pilule vraćaju u kontrolu.

Ovog meseca je ravno dvadeset godina od kako je Vijagra puštena u promet pod ovim imenom, umesto pod mnogo manje upečatljivim „sildenafil citratom“ kako se tehnički zove aktivni sastojak ovog leka. Pre njene pojave, rešenja za mlitav kurac bila su u najboljem slučaju primitivna, a u najgorem bolna. Dr Nikolas Teret, britanski naučnik čije se ime nalazi na patentu Vijagre, kaže da su metode iz dana pređašnjih uglavnom bile „nimalo prijatne“; ili se preparat ubrizgavao u uretru, ili se protetika ugrađivala u penis.

Odjednom, na tržište je dospelo „oralno rešenje – samo progutate tabletu“, kaže Teret. Verovali ili ne, ovakva primena leka bila je popularnija od intervencija na uretri- posle samo par nedelja u prodaji, procenjuje se da je pilulu u obliku dijamanta na recept dobilo oko 40,000 muškaraca.

Dobro je poznato da Vijagra i nije originalno bila zamišljena kao lek za impotenciju. Još 1989, pod imenom UK-92480, Piter Dan i Albert Vid iz Fajzera su je osmislili kao lek za povišen pritisak i anginu pektoris. Dr Teret je ušao u celu priču 1991, i patentirao ovaj lek protiv srčanih oboljenja na teritoriji Britanije.

Iz ovog razloga, mediji često navode da je „čistom srećom“ otkriveno da lek protiv angine ujedno pomaže i sa erekcijom. Ipak, Teret tvrdi da se još pre prvih testiranja dobro znalo da bi Vijagra mogla da deluje i protiv erektilne disfunkcije.

Tim naučnika iz Fajzera lociran u Kentu otkrio je da isti mehanizam koji reguliše krvotok kod srčanih mišića „takođe postoji na raznim drugim lokacijama u telu (…) tako da bi samo jedan lek koji pospešuje rad ovog mehanizma ujedno mogao da pomogne i kod respiratornih bolesti, i kod bolesti sistema za varenje… ali i kod erektilne disfunkcije“, objašnjava Teret. Prva testiranja sprovedena u Južnom Velsu pokazala su mnogo veći potencijal za rešavanje ovog poslednjeg problema nego na sve prethodne.

„U to vreme, drugi istraživači otkrivali su nove podatke o biohemiji procesa erekcije“, priča Ian Osterloh za Cosmos. „Na taj način je otkriveno kako bi lek mogao da pojača efekat seksualne stimulacije na širenje krvnih sudova u penisu. Pošto su se značajno smanjile šanse da UK-92480 postane uspešan lek protiv angine pektoris, odlučili smo da ga isprobamo na impotentnim pacijentima.“

Efekat je bio „fenomenalan“ po proceni većine ispitanika, priseća se Teret. FDA je 1998. odobrila Vijagru kao lek protiv erektilne disfunkcije za američko tržište. Već u junu te godine, Newsweek je pisao da je u pitanju „najbolji medikament u istoriji sveta.“

Od tada, Vijagra zarađuje proizvođaču Fajzeru preko milijardu funti godišnje. Osim same efikasnosti, pomogle su joj i vešte propagandne kampanje. Doroti Vecel, osnivač marketinškog odseka u Fajzeru, plasirala je prve reklame: par penzionera sa natpisom „ples može da počne“, kao i TV spot sa bivšim američkim predsedničkim kandidatom, Bobom Dolom.

Vecel kaže da je cilj uvek bio „balans između odgovornog zdravstvenog obaveštavanja i suštinske istine o ljudskoj seksualnosti“. Jedna od ovih istina, tvrdi ona, glasila je: „muškarcima je seksualna sposobnost ključan deo doživljaja sopstvenog bića“. Sudeći po Metovim i brojnim drugim komentarima, bila je potpuno u pravu.

Vijagra je postala sveprisutna jer su „pilule i seks oduvek imale mesto u našem društvu“, priča Vecel. „Kao što je antibebi pilula ženama donela slobodu, Vijagra je muškarcima donela priliku da ostvare fantazije Petra Pana, da budu večno mladi i vitalni.“

Poslednjih godina, sve više mladih ljudi uzima Vijagru – ili ekvivalente drugih brendova, kao što su Cijalis odnosno Levitra – često u rekreativne svrhe. Obično se na taj način rešava post-rejverska impotencija, jer posle uzimanja određenih stimulansa – kao što možda znate – strukturni integritet penisa ume da oslabi. Nema istraživanja koja na ovo ukazuju, ali smatra se da ta kombinacija hemikalija može da izazove neželjene posledice. Ipak, ljude kao što je Met to ne sprečava da Vijagru kombinuju sa raznim stimulansima: „MDMA, spid, nekad i alkohol ako mi se učini da posle pića neću moći“.

Kako javlja Spectator, danas se Vijagra reklamira upravo mladim muškarcima, kao lek prigodan za njihov životni stil, a ne medicinski preparat za stare.

Meika Lo ( The Rise of Viagra) kaže da je brine ovaj trend, da je danas svet veoma „Mekdonaldizovan“, pa nam porno kultura sugeriše da moramo biti „robotski seksualna stvorenja, savršenih 3D erekcija“. U pripremi svoje knjige, Lo je razgovarala sa mnogim mladim ljudima iz „farmaceutske generacije – sve probleme rešavaju tabletom“. Umesto da traže brzo hemijsko rešenje, ona smatra da bi im bilo bolje da su „otvoreniji jedni prema drugima, da im je stalo do svojih tela i svojih veza, umesto da samo gutaju tablete“.

Foto: Pixabay / CC0

Ni Teret ne odobrava „zavodljivi pristup“ koji mediji često koriste po pitanju Vijagre, pa ističe da se radi o leku za postojeći zdravstveni problem, a ne rekreativnoj hemikaliji. Sa druge strane, on smatra da je Vijagra indirektno imala pozitivan uticaj na opšte zdravlje muškaraca, od širenja krvnih sudova po milionima penisa, sve do pokretanja bitnih javnih rasprava na temu muškog zdravstvenog stanja.

Takođe je često zanemarena prednost, tvrdi Teret, to što se „sada zna da su mnogi ljudi bili impotentni zbog nelečenih kardiovaskularnih oboljenja koja su ograničavala tok krvi i indirektno ometala erekciju“. Dakle, Vijagra je vodila ka dijagnozi koja im direktno „produžava život“.

Patent za teritoriju UK je istekao 2013, pa su druge kompanije počele da nude alternative. Fajzer je odgovorio izbacivši malu belu pilulu po drastično manjoj ceni od poznate plave. Patent im za SAD važi do 2020, ali od prošle godine su počeli da prodaju ovu jeftiniju varijantu i Amerikancima.

Ove nedelje, UK je postala prva zemlja u kojoj se Vijagra prodaje po apotekama bez recepta – ovako se suzbija onlajn trgovina sumnjivim i potencijalno opasnim pilulama u čijim se sastojcima nalazi sve od mastila za štampače do zidarskog maltera.

Jedna petina Britanaca ima probleme sa erekcijom; 2016. se sildenafil prepisivao trostruko češće nego 2015, skoro tri miliona puta. Danas kupci moraju da ispune formular onlajn ili da odgovore na set pitanja u apoteci pre nego što im se dozvoli kupovina Vijagre Konekt, ali Fajzer kaže da se na ovaj način „nudi novi i brži pristup uklanjanju simptoma erektilne disfunkcije.“

U medicinske ili rekreativne svrhe, Vijagra se traži više nego ikada ranije. Danas, dvadeset godina od kako je američka FDA odobrila upotrebu čarobne plave pilule, ona se nudi bez recepta i lako je dostupna. Šta nas sve čeka u sledeće dve decenije na planu seksa i muškog zdravlja, nemoguće je predvideti.