Pričala sam sa momcima u Srbiji kako su pornići uticali na njihov seksualni život

Moj prvi susret sa pornografijom, dok je seks za mene još uvek bila neistražena teritorija, desio se, paradoksalno, na času geografije. Dečaci su pustili pornić na kompjuteru ali smo se pravili da na internetu tražimo podatke o uvozu prasića iz Argentine, ili tako nešto. Nakon što sam burno reagovala kada je muški nožni palac penetrirao u žensku vaginu, svi smo izbačeni sa čaša.

Ne znam da li je zbog tog incidenta ali kasnije me pornići nisu interesovali. Na sreću imam ortaka sa kojim pričam o seksu prilično detaljno i bez stega, i tek kada smo se dotakli teme „svršavanja po faci“ shvatila sam da imamo dijametralno različite stavove. Negde kroz razgovor, provejali su i pornići. Tada mi je ta zastrašujuća misao pala na pamet – da li muškarci svoj ukus i delovanje u seksu formiraju u odnosu na pogledanu pornografiju?

Kad malo bolje pogledam, moji ortaci su odrasli na tome. Živela Televizija Most i Palma nakon ponoći. Suprotno tome – najdalje što smo drugarice i ja prišle seksualnom obrazovanju, a da nije u pitanju predavanje o higijeni, bilo je preko knjige „Seks za početnike“. Uplašena ovom spoznajom, brzo sam formirala krizni štab sa momcima od poverenja ne bih ispitala sve što me zanima na tu temu.

BALŠA, 28

Gledajući porniće shvatio sam da seks može da bude grub, da „tete vole da ga dućkaju“, da vole i u guzu, da mogu da budu više od dvoje u akciji, poze sam pokupio odatle raznorazne, video sam da žene to mogu da podnesu, znači treba probati i eksperimentisati.

Nisam siguran da li sam svršavanje po licu preuzeo iz pornića. Mislim da bi mi to kad tad palo na pamet i da nema pornića.

Ali treba imati na umu da običan seks i vođenje ljubavi nisu ista stvar. Takođe u stvarnosti sve može biti dosta komplikovanije, ali vežbom do savršenstva.

NIKOLA, 30

Što se mene tiče, pornići su uticali negativno. Previše je detalja i fantazije u svemu tome, dok je u realnosti u odnosu na porniće sasvim drugačije. Previše se podignu očekivanja i sve zavisi od misli. Desi se da prvo imaš nerealna očekivanja zbog pornića, onda se ona postave u normalu, pa ako imaš sreće nekada se stvari i preokrenu ako naletiš na neku devojku „otvoreniju“ za eksperiment.

Na neki način, pornići jesu uticali na moj ukus ali samo u detaljima. Mada to nije presudno, sada mi je važnije ono što vidim dok sam u odnosu sa devojkom, a najviše se vidi po nekim pogledima. Da li nešto radi zato što uživa ili zato što meni čini.

Ako nešto radi zato što i ona uživa onda shvatim da možda nešto iz pornografije mogu da ostvarim i u stvarnosti. Takođe, u seksu, a i posle određenog broja pregledanog sadržaja i analize istih može se prepoznati da li kopira neke stvari ili i sama pokušava da izmisli nešto. Ali baš je u svemu ovome i problem, jer ako sve ovo znaš i misliš o tome onda seks dođe kao checklist-a, ovo da, ovo ne itd…

ZORAN, 26

Sećam se prvog susreta sa pornografskim sadržajem. Bilo je to na velikom odmoru 3-4 razred osnovne. Neki drug je doneo porno časopis u školu. I znam da mi uopšte nije bilo jasno zašto tete jedu onu stvar. Meni je svakako bio šok kad sam shvatio šta push-up brusevi rade ženskim grudima, pa me ni pornići nisu mnogo poremetili jer je to tek onda jasno bila fikcija.

FILIP, 28

Pornići nisu baš uticali na moj seksualni ukus. Na svim porno sajtovima, postoji kategorizacija žanrova️ ( kako to zvuči profi. ) I na porno sajtove sam išao tačno sa željom da vidim odredjenu scenu/radnju/podelu uloga. Nisam tamo shvatio šta me loži i šta da očekujem od partnera u stvarnom životu.

E sad, da postoje neki fetiši, i šta sve postoji saznao sam tamo i to mi je probudilo želju da isprobam neke stvari. Ali to je mali segment. Nije uticalo na moj čitav doživljaj seksa.

Jedino što sam kao klinac, pomoću pornića, dosta ranije shvatio da me za razliku od većine drugara u celoj toj priči zanimaju više muškarci.

NIKOLA, 28

Pa sa edukativne strane, može svašta da se pokupi od fora i fazona, ali realno poremećuje neka zdrava očekivanja i percepciju odnosa. Ako dopustiš da poremeti.

Verujem da je, makar sa muške strane, svako poželeo da je na makar jedan dan porno zvezda. Ali kapiram da i njih to jako smori u nekom trenutku, ipak pos’o je po’so.

VOJIN, 38

Ja sam užasno veliki fan pornografije, i kao kad sam postao seksualno aktivan, prva stvar koju sam provalio je da su to ipak profesionalci. Mislim i ja igram basket iza zgrade, ali ne pokušavam isto što i Lebron.

Takođe, mislim da je pornografija uništila hand job, pornići su prosto previše ekspresivni. Sa druge strane vidiš ribe koje imaju bukvalno mišićnu memoriju kao ribe iz pronića, isti pokreti. Vidiš pokret koji sam video ono hiljadu puta u pornićima, koordinacija, ruka, ramena, vrat, vidiš da je naučeno. Nekad je to savršeno, nekad i ne baš.



Nakon razgovora sa kriznim štabom, osećanja su mi bila prilično pomešana. Sa jedne strane, postoji svest o tome da su u pitanju ipak profesionalni seksualni radnici, sa druge, tu su i oni koji o tom profesionalizmu sanjaju. Ja bih ipak stala iza iskaza jednog od sagovornika – igram i ja basket iza zgrade, ali ne pokušavam isto što i Lebron.

