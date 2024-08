Pričala sam sa pristalicama Aleksandra Vučića o tome šta je za njih izdaja

U danu kada je MUP objavio da se preko 150.000 ljudi iz cele Srbije u Beogradu okupilo kako bi podršku pružili predsedniku Aleksandru Vučiću, mnogi od njih nisu želeli da govore o tome odakle su, a pre svega zbog čega su tu.

Ipak, postoji pitanje na koje čak i oni koji u početku nisu hteli da govore za medije imaju odgovor, ili barem nešto što predstavlja lični stav – goruće pitanje vezano za Kosovo i Metohiju, kao i za život ljudi kojima je tamo dom i porodica predstavlja žižnu tačku u kojoj se, izgleda, i dalje većina slaže.

A kako je dijalog u Briselu i dalje zvanično pauziran, a zvaničnog rešenja a ni predloga vlasti i dalje nema, odlučila sam da pitam pristalice predsednika Aleksandra Vučića kako oni vide ovo pitanje, kao i šta bi za njih bila izdaja kosovskog zaveta, ako on uopšte i dalje postoji.

Jelena

VICE: Da možete da posavetujete predsednika šta da radi vezano za pitanje Kosova i Metohije, šta biste mu rekli?

Jelena: Zanimljivo pitanje, nisam očekivala da ćete me to pitati. Pa, preporučila bih mu da sve Srbe preseli u neke nenaseljene delove Srbije. To je pitanje kao borba Don Kihota protiv vetrenjača, sigurno gubimo, tako da je bolje možda da naselimo ono što nije naseljeno, a na teritoriji je Srbije.

A da li onda i dalje možemo govoriti o postojanju Kosovskog zaveta?

Pa, nisam sigurna.

G-din Milošević*

VICE: Da možete da posavetujete predsednika šta da radi vezano za pitanje Kosova i Metohije, šta biste mu rekli?

G-din Milošević: Ništa ne treba da radi. Treba da podigne vojsku i miliciju. Sa Rusima i Kinezima da napravi dogovor – a ne sa ovim lopovima što sve varaju. Mladi su totalno zavedeni. Meni se mnogo štošta ovde u Srbiji ne sviđa, vi mladi možete da uzmete pasoš i da idete. Ja živim od šezdeset prve u Beogradu, i gledam šta se dešava. Moji sinovi ne podržavaju što sam ja ovde, ali sam ceo život radio za njih. Ovde treba da zadržimo mlade, da ostanu ovde i da rade, i bez para, ako treba.

Miodrag

VICE: Da možete da posavetujete predsednika šta da radi vezano za pitanje Kosova i Metohije, šta biste mu rekli?

Miodrag: Neka deli to odmah, što pre. Mi smo ga najebali svi. To ne bi bila izdaja jer je to prodato, i mi tu ne možemo ništa. Bolje da zaštiti to što ti ljudi tamo imaju, i da ne bude rata. Šta možemo mi da uzmemo, šta ne možemo, nek im ostane. Tako bi bilo najbolje

A jeste li upoznali ovde danas neke ljude sa Kosova?

Jesam, svi su ovde u Beogradu, mnogo im je lepo.

Dakle, Vi mislite da bi oni želeli da ostanu ovde?

Šta će ljudi, muka ih je naterala.

Zoran i Sreten

VICE: Da možete da posavetujete predsednika šta da radi vezano za pitanje Kosova i Metohije, šta biste mu rekli?

Zoran: Poručio bih mu da malo utiče na stanje dole. Mi smo iz Štrpca, sa Kosova i Metohije. Ja imam troje dece, nezaposlen sam i živim od socijale… Ne znam šta bih rekao.

A kako se vama čini, je li živ kosovski zavet u ljudima danas?

To je pitanje za predsednika. Sve što se dole dešava je potpuna izdaja. Treba doći i videti, treba sami da procenite kakvo je stanje. A predsedniku svaka čast, on se bori za interese srpskog naroda na Kosovu. Mi smo došli ovde da radimo, a familija nam je ostala dole. Ja sam kosovski zavet. Imam dve lične karte, dva državljanstva, i bez kosovske lične karte ne mogu stići kući. Dvoje moje dece ide u osnovnu školu, a treće ima dve godine. Ja se borim za njih, idem i radim, privatno, kako uspem. Šta mogu? Jurim posao.

Sreten: Lako je biti Srbin ovde, a doći i živeti sa njima… to je drugo.

Zoran: Ja sam rekao, po sto puta, svaka čast predsedniku, on radi svoj posao i mi ga podržavamo u svemu. Vučić do pobede.

Slobodan

VICE: Da možete da posavetujete predsednika šta da radi vezano za pitanje Kosova i Metohije, šta biste mu rekli?

Slobodan: Moj lični stav je da se Vučić oko Kosova ne pita ama baš ništa. Politika se vodi negde u Londonu, u Vašingtonu. Moć Engleske potiče još od vremena kada su bili najveća kolonijalna sila. Ipak, Englezi se i dalje pitaju o svemu što se dešava u svetu, oni su zaduženi za severnu, a Australija i Novi Zeland za južnu hemisferu. Drugim rečima, šta oni tamo odluče, tako će i nama biti. Sve ostalo je farsa, Briselski dijalog – ja ti garantujem da su Vučić i ovi albanci svaki dan na vezi i zamlaćuju ljude. Običan čovek od toga nema ništa. Mi smo jedan mali narod u poređenju sa Engleskom i SAD. Ljudi se zaluđuju Rusijom, a Rusi sa Amerikom imaju robnu razmenu koja je vrednija od 500 miliona dolara godišnje, i zbog čega bi onda oni želeli da ulaze u konflikt? Mi smo Kosovo izgubili – a puno puta smo ga gubili u prošlosti, pa bismo ga vratili… to Srbima mora da bude jasno, mi kad smo se posle Kumanovskog sporazuma 1999. povukli, mi smo otišli odande. A te priče da smo mi dobili… Ništa nisamo dobili, to su priče za malu decu. Mi ćemo Kosovo vratiti, ali tek za dvesta ili trista godina, kad se odnos snaga u svetu bude značajno promenio.

Predrag

VICE: Da možete da posavetujete predsednika šta da radi vezano za pitanje Kosova i Metohije, šta biste mu rekli?

Predrag: Naš predsednik samo treba da nastavi ovako kako je počeo. Slažem se sa prekidom dijaloga sve dok ovi ne ukinu te takse što su nam nametnuli. Sve ostalo bi bilo popuštanje. Kosovo nikada neće biti ničije sem srpsko. Ako ne bude druge, povratiće se ratom, jer to su srpske svetinje. Dok je i jednog Srbina, izdaje neće biti!

A šta za Vas predstavlja izdaja?

Pa izdali su ovi žuti, što su bili na vlasti. Oni su prodali Kosovo. Tito je dao Šiptarima Kosovo. Ja sam tamo rođen, u Peći, a sada živim u Požegi. Narod koji tamo nije živeo ne zna šta je Kosovo, a ono je zaista srce i duša Srbije. Šta drugo da ti kažem? Predsednik se bori najbolje što može, sve je odlično. Nek se drži čvrstog stava, i mi smo svi uz njega. Srprstvo mora da se očuva, i to jedinstvom, jer mi rezervnu državu nemamo.

Miodrag i Marko

VICE: Da možete da posavetujete predsednika šta da radi vezano za pitanje Kosova i Metohije, šta biste mu rekli?



Miodrag: Realno, rekao bih mu da istera Šiptare.

A kako?

Kako kako? Pa kao i uvek. Moramo da ratujemo, jebiga.

I ti bi bio spreman na rat?

Pa da, ako ratuju oni, ratovaću i ja. Ali mislim da je retko ko svestan toga. Kosovo mora biti naše – ja se ne razumem toliko u politiku, ne znam šta oni tamo rade i o čemu pričaju. Mislim da omladina propada, previše se drogiraju… Nemam pojma, sve ide u kurac.

Marko: Preporučio bih mu da pošalje naše ljude da stabilizuju situaciju tamo. Moj otac je bio na Košarama, i zbog toga mislim da bi bilo najpametnije poslati našu žandarmeriju ili policiju da jednostavno smire situaciju u selima gde su Srbi ugroženi. Kosovo je izvoznik droge i belog roblja za celu Evropu, i zbog toga i žele da ga odvoje od Srbije.

A da li misliš da su ljudi u Srbiji spremni da brane Kosovski zavet?

Ja sam spreman – prvi bih išao, iako nemam nikakve veze sa Kosovom, stojim iza toga da naše žene, decu i sirotinju tamo treba braniti, jer su oni ostali tamo u nemaštini. Realno, propaganda na televiziji predstavlja stvari mnogo drugačije nego što je stanje stvari u realnosti.

Anđela

VICE: Da možeš da posavetuješ predsednika šta da radi vezano za pitanje Kosova i Metohije, šta bi mu rekla?

Anđela: Rekla bih mu da ne prodaje Kosovo Albancima, i da se bori po svaku cenu, jer je to tamo srpska svetinja.



A kako gledaš na trenutnu obustavu dijaloga zbog taksi?

Podržavam, svakako. Izdaja Kosova bi bilo prepustiti tamo sve njima, kada bi naši političari prekinuli da se bore, i kada bi tamo sve postalo albansko – a pre svega, kada bi svi Srbi otišli sa Kosova. To se ne sme dozvoliti.

Vladimir

VICE: Da možete da posavetujete predsednika šta da radi vezano za pitanje Kosova i Metohije, šta biste mu rekli?

Vladimir: On ne sme da izda, treba da se bori. Ne sme predati Kosovo, Srbi moraju ostati na svom ognjištu. Mi ne smemo pregovarati sa njima, ali moramo da se borimo. Borili smo se i pre, i moramo i nastaviti sa borbom.

Slavica iz Beograda i Rade iz Kragujevca

VICE: Da možete da posavetujete predsednika šta da radi vezano za pitanje Kosova i Metohije, šta biste mu rekli?

Slavica: On najbolje zna, do sada je sve najbolje znao. Teško se može popraviti ovo što su ovi pre napravili, ali ja verujem da će Vučić to rešiti.

Rade: Ja bih mu rekao da učini sve da Kosovo i Metohija ostanu kao što jesu, po Ustavu u sastavu Srbije. Ja ni u kom slučaju ne bih dao Kosovo, taj zavet živi u svim poštenim i odgovornim Srbima.

A šta bi za Vas bila izdaja Kosova?

To bi bila sramota za sav srpski narod za vjek i vjekov. Treba učiniti sve da se Kosovo spasi – znači, pregovarati, pregovarati i pregovarati.

Znači, Vi jeste za pregovore?

Apsolutno, ali prvo da se ukinu te takse koje su divljački i nepravedno uvedene. Ukoliko se takse ne ukinu, ja mislim da ni predsednik ni bilo koja delegacija ne treba da pregovaraju – to je moje lično mišljenje.

Valentin

VICE: Da možete da posavetujete predsednika šta da radi vezano za pitanje Kosova i Metohije, šta biste mu rekli?

Valentin: Rekao bih mu da ga zamrzne i da ga održava statično, takvih istih primera postoji gomila u svetu. Problem je što on to ne može da uradi, jer je on zapravo tu da bi ga odsekao.

A šta bi za Vas bila izdaja Kosova?

Nama je ceo srpski mit zasnovan na Kosovu, tako da bi to bila grozna izdaja. Iako se ja ne konektujem previše sa time, razumem da je čak i po Ustavu to baš zajebana stvar koju on radi, tako da bi izdaja bila bilo kakav konačni dogovor koji bi doveo do bilo kakve forme po kojoj je bilo koji deo Kosova i Metohije nezavistan. Ono tehnički to i jeste, ali ako bismo mi to priznali, to bi bilo direktno kršenje Ustava.

Đorđe Đorđević*

VICE: Da možete da posavetujete predsednika šta da radi vezano za pitanje Kosova i Metohije, šta biste mu rekli?

Đorđe: Da jedanput stavimo tačku na to. Mislim da je Kosovo rak-rana na srpskom telu, i plašim se da će uskoro krenuti metastaze i po ostatku Srbije. Nezdravi deo tela treba odstraniti.

Dakle, onda bi prekid pregovora ustvari bio usporavanje tog procesa odstranjivanja?

Ne. To radi zapad, a ne Aleksandar Vučić.

Znači, ako sam dobro razumela, on samo čeka zeleno svetlo?

Tako je. Negde je sve napisano, samo treba sprovesti u delo.

Pa da li onda postoji tako nešto kao što je izdaja kosovskog zaveta?

Ma, kakva izdaja? O kojoj izdaji mi pričamo? Ljudi, manimo se toga, to, dogodine u Prizrenu… Hajmo heroji, da vidim, ko su ti što bi išli u Prizren? Na Kosovo treba da se stavi tačka, i to pod hitno. I nemoj meni da slikaš lice, nisam ti ja običan čovek.

Ilijana iz Čačka

VICE: Da možeš da posavetuješ predsednika šta da radi vezano za pitanje Kosova i Metohije, šta bi mu rekla?

Ilijana: Predložila bih mu da postupa kako on misli da treba, da se vodi osećajem. On najbolje zna zbog čega sve čini, tako da ne bih uazila u to.

A iz tvoje perspektive, da li postoji kosovski zavet?

Ja imam dvadeset i dve godine i stvarno smatram da postoji. Ne smemo odustati od Kosova, ne smemo priznati nezavisnost. Razgraničenje nije opcija.

Bojana*

VICE: Da možete da posavetujete predsednika šta da radi vezano za pitanje Kosova i Metohije, šta biste mu rekli?

Bojana: Da ga nikad ne prizna i da ne da srpskom narodu da beži sa Kosova. Treba tim ljudima tamo dati sve, samo da ne beže odande. Velika bi izdaja bila potpisati bilo kakav dokument da Kosovo nije naše.

Jovanka

VICE: Da možete da posavetujete predsednika šta da radi vezano za pitanje Kosova i Metohije, šta biste mu rekli?

Jovanka: Da ne damo Kosovo ni srcem, ni snagom, ni dušom! Kosovski zavet živi i živeće zauvek! Turci su vladali tamo petsto godina, i osvojili smo ga nazad, a osvojićemo ga i ponovo!

Branko iz Šimanovaca

VICE: Da možete da posavetujete predsednika šta da radi vezano za pitanje Kosova i Metohije, šta biste mu rekli?

Branko: Nek radi sve kao do sada. Dobro je što ne pregovara sa njima. Kosovo ne sme da se izda, taj narod treba da ostane tamo gde je, to im treba omogućiti. Svi za jednog, jedan za sve, samo na taj način Srbija može procvetati. Može samo granica, drukčije nema.

A gde granica?

Pa između nas i njih, ali da imamo i mi nešto, a i oni.

A šta je sa našim ljudima južno odatle? Šta činiti sa crkvama?

A, pa… Sve se to da rešiti. Samo dijalogom.

Verica iz Kline sa KiM

VICE: Da možete da posavetujete predsednika šta da radi vezano za pitanje Kosova i Metohije, šta biste mu rekli?

Verica: Treba da se bori do poslednjeg daha za prave Srbe koji su na Kosovu, i bore se i brane Kosovo svojim životom tamo svakoga dana već dvadeset godina. Ne sme se izdati srpski narod. Razgraničenje nije opcija, jer Šiptari to ne dozvoljavaju. Mi smo mala zemlja, i ništa ne možemo bez velikih sila, tako da i kod njih treba urgirati da se stanje popravi.

Zoran i Ljubinko

VICE: Da možete da posavetujete predsednika šta da radi vezano za pitanje Kosova i Metohije, šta biste mu rekli?

Zoran: To su srpski Albanci, oni nemaju ništa svoje, već putuju sa našim pasošima po Evropi. Njih ni jedna država ne priznaje bez našeg pasoša. Mi samo od četrdeset pete odvajali za Kosovo i za druge nerazvijene krajeve, i oni sad tako, a pedeset i pet godina smo im pomagali. Sve se to mora Skotu, ovom amerikancu objasniti. Oni nisu tuđi, nego naši Albanci.

Ljubinko: Mi ne smemo dozvoliti ovo što se sad dešava. Predsedniku Vučiću treba poručiti da Kosovo ne sme dati ni po koju cenu, pa čak ni po cenu svih mladih života, pa i mog života. Moj deda, moj otac i svi moji su se borili. Svi Srbi smo potekli sa Kosova. Izdaja bi bila deliti Kosovo. To je zavet našeg srpskog kneza Lazara. Ko god bude potpisao bilo šta… Vučić nek se plaši toga. Dačiću smo već u lice rekli da je izdajica. Mi ne verujemo Vučiću, mi verujemo našem narodu, kome se sprema veliko zlo. Je l čujete vi svete oce? Moramo se ujediniti. Sudbinu kroji Bog, a ne ljudi.

Sanja iz Niša

VICE: Da možete da posavetujete predsednika šta da radi vezano za pitanje Kosova i Metohije, šta biste mu rekli?

Sanja: Rekla bih mu da je Kosovo Srbija, i to mora da stoji. Ne smemo ga izdati i treba da ga sačuvamo. Podržavam Vučića u svemu.

Mihajlo sa Novog Beograda

VICE: Da možeš da posavetuješ predsednika šta da radi vezano za pitanje Kosova i Metohije, šta bi mu rekao?

Mihajlo: Treba da podrži naš narod dole, treba da obezbedi siguran plasman za njihove proizvode ovde u Srbiji. Iskreno, mislim da se oko pregovora ne pitamo mnogo, ali moramo postaviti crvenu liniju koju ne smemo preći.

Da li je iza te crvene linije izdaja?

Pa, ne znam šta bi tačno bila izdaja. Ne znam ko bi tu koga izdao. Kosovski zavet je zamro, i moramo ga iskonski ponovo pokrenuti. Treba tu priču ispričati od početka do kraja, i stručnjaci treba da učestvuju u tome takođe. Dosta mladih ljudi je odraslo i bez znanja o ratovima, i svemu što je bilo, tako da oni koji ne znaju treba da saznaju o tome. Ako se ova priča obnovi u ljudima, sve će krenuti na bolje.

Pa da li bi ljudi ovde prešli preko izdaje Kosova?

Izdaja kao izdaja ne postoji. Tome služi referendum – nije to pitanje za jednog čoveka, već o tome treba svi da odlučujemo.

Marica

VICE: Da možete da posavetujete predsednika šta da radi vezano za pitanje Kosova i Metohije, šta biste mu rekli?

Marica: Glavu gore i idemo do kraja. To je naše, mi smo svi zajedno u tome. Sve njegove odluke su dobre, sa njima ne treba pregovarati dok oni ne učine svoje. Naš predsednik ne sme dopustiti drugima da rešavaju naše probleme. Svako treba da bude gazda u svojoj kući, pa tako i on.

Jovana

VICE: Da možeš da posavetuješ predsednika šta da radi vezano za pitanje Kosova i Metohije, šta bi mu rekla?

Jovana: Posavetova bih ga da ostane pri svom stavu i da nastavi da brani Kosovo. On ne sme dozvoliti da neke strane sile utiču… (ovde je razgovor prekinut od strane radnika obezbeđenja na kamionu TV Pink, gde je Jovana, izgleda, bila angažovana).

*Neka imena su izmenjena po zahtevu sagovornika.