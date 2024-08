Pričali smo sa aktivistom kojeg su vozili kilometar na haubi

Neformalna grupa građana Savski nasip od 2013. godine aktivno se bori za očuvanje – kako joj i ime kaže – savskog nasipa na Novom Beogradu i protiv uništenja beogradskog vodoizvorišta.

Ovi građani u medijima često govore o problemu protiv kog se bore, ali ovog vikenda završili su istim pod pomalo bizarnim okolnostima nakon što je jednog od aktivista, Olivera Ilića, na haubi provozao vozač audija čitav kilometar.

Oliver je, naime, u pokušaju da zaustavi vozača koji je pravio prekršaj završio na njegovoj haubi. Kako je došlo do toga? Šta mu je prolazilo kroz glavu dok se vozio na haubi? I zašto se, zaboga, samo nije sklonio?

Snimak koji ste objavili je, čini mi se, samo epilog događaja koji su se odigrali u nedelju na savskom nasipu. Šta se zapravo dogodilo?

Nas petnaestak se u nedelju šetalo krunom nasipa. Na samom početku stoji saobraćajni znak da je to biciklistička ruta do Bojčinske šume. Tu je postavljena i solarna rasveta koja je plaćena od naših para – 300.000 evra. Od Bloka 45 do Ostružnice se šeta svaki dan 1.000 ljudi, tu je svaka vožnja motornih vozila strogo zabranjena.

Mi smo išli pešlke, gurali smo bicikla prema Ostružnici i posle 500 metara se iza nas stvorila kolona automobila koji su želeli protivpravno da se voze nasipom i da nas zaobiđu. Nismo želeli da im se sklonimo sa puta zato što smo hteli da još jednom uputimo poruku nadležnima da poštuju zakon i da zaštite javni interest.

Kako ste završili na haubi?



Vozač audija, koji se vidi na snimku, sve vreme je vozio na deset santimetara od naših nogu, da bi onda počeo „blago“ da nas udara u cevanice i bicikla. Svakih par metara je to radio. Imamo i snimke na kojima se vidi da nas pomalo udara, pa se sklanja. Nakon što nas je udario deseti put stali smo i rekli „čoveče šta hoćeš“. Nismo psovali, pretili, niti pozivali na nasilje. Pozvali smo policiju i nakon što je policija rekla da će momentalno izaći na teren on je pokušao da pobegne.

Sve se to vidi na snimku.

Ja nisam hteo da mu se sklonim. Stao sam ispred automobila, on me je onim branikom udario dole kod nogu, i da ne bih pao nazad ja sam skočio na haubu. Zapravo, naslonio sam se. Opet smo mu rekli „stani čoveče, stani“, ali je on dodao gas.

Koliko vas je vozio?



Na znam. Petsto, hiljadu metara. Na okretnici sam ja skočio i vratio se peške nazad. Srećom niko nije povređen ili ubijen, ali je ovo još jedan dokaz da policija ne radi svoj posao.

Da li ste se uplašili?

Svakako da nije prijatno. Nikad u životu mi se ovo nije desilo. Bavim se računarima, nikada nisam planirao da se bavim ovim. Ja nisam član nijedne političke partije niti sam ikada bio. Mene interesuje Beograd. Ja čak ni ne živim na Novom Beogradu, ja živim na Vračaru, ali smatrama da borba za beogradsko vodoizvorište nije rezervisana samo za Novobeograđane.

Šta vam je prolazilo kroz glavu dok ste se vozili tih 1.000 metara?

Razmišljao sam da li je normalno da neko bude toliko bahat i bezobziran.

Razgovarao sam s njim dok me je tako vozio. Ja sa jedne strane šoferke, on sa druge. Gledao me je u oči. Kažem mu: „Da li si normalan. Šta ti je sve ovo trebalo. Da ubiješ nekog“, a on mi vrlo smireno i hladno odgovara „Boli me uvo“. Nije on ni psovao, ni pretio.

Da li ćete ga tužiti?



Ne mogu to sad da vam kažem. Nisam pravnik. Sad idem u policiju. Ali naša meta nisu bahati, bahatih ima svuda. Naša meta su nadležni koji ne žele da poštuju zakone.

Da li ćete nastaviti da se bavite aktivizmom i posle ovog događaja?



Apsolutno! Tvrdoglav sam. Ne mogu da dopustim da bahati to rade. Do sada nisam vožen na haubi, ali mi je prećeno 2016. godine. Zvali su me da mi prete na kućni telefon i rekli su mi da ću „najebati“ ako napišem još jednu prijavu. Neki ljudi su mi slali inspekcije u kuću u kojoj živim.

Zašto je važno očuvanje nasipa?



Savski nasip od poplava štiti preko 100.000 Beograđana. Prema rečima eminentnih stručnjaka koji su izdali upozorenje u Politici taj nasip nije dimenzionisan za vožnju automobilima, i po članu 133 zakona o vodama svaka vožnja motornim vozilima je strogo zabranjena. Takođe tu se nalazi i 16 bunara odakle vodu za piće dobija skoro dva miliona ljudi. Poplave na Novom Beogradu bi bile katastrofalne, šteta bi se merila u milionima.

Sto pedeset kuća je nastalo na savskom nasipu od 2008. do 2009. Danas ih ima preko 300. Od 2008. do 2013. u svim medijima je objavljeno sedam tekstova o problemu, na našem sajtu to možete jasno da vidite. Od našeg okupljanja 2013. do danas je objavljeno preko 200 tekstova. Od 2013. godine napisali smo 500 prijava.

Zašto nadležni zatvaraju oči pred kršenjem zakona?

Nije tajna da kuće na savskom nasipu imaju moćnici poput Tomislava Nikolića i Milana Bačevića, ali i zaštićen svedok Ljubiša Buha Čume i još neki drugi. Mi čak imamo dopis od ministarstva zdravlja, koje navodi da im nije jasno zašto policija ne sprečava ponašanje koje ugrožava vodosnabdevanje grada od dva miliona ljudi.