Pričali smo sa stručnjakom kako da ne budeš spamer u Vajber grupi

Priznajte – svi znamo barem jednu osobu koja umesto da otvori Instagram napravi grupu svojih prijatelja i onda im šalje foto i video izveštaje svog života. Što možda nekada i može da bude slatko – ako je osoba jako udaljena, bira šta šalje i u grupi nema hiljadu ljudi.

Međutim ako osoba šalje fotke svog ljupkog kučeta u hiljadu i jednoj pozi, uvek ima prigodan video za sve što neko kaže, i sklona je pravljenju grupa u koje stavi pola imenika, možda bi trebalo da razmisli o nekim stvarima u vezi sa komunikacijom. Ili bi neko trebalo da joj objasni pojam spamera.

Meni se desilo da budem ubačena u grupu od preko 200 ljudi koja je poslužila kao neka platforma za čestitanje praznika. Mogla sam iz nje naravno da izađem, kao što je u rekordnom roku izašlo skoro 100 ljudi, ali sam ipak odlučila da posmatram razvoj situacije. Ako ništa, možda mi broj nekog od tih ljudi nekada u životu zatreba.

Razmišljajući tako o spamovanju, u trenutku sam se štrecnula kad sam se setila na koliko samo poruka mi niko iz par grupa nikada nije odgovorio. Šta ako sam i ja ta?

Uplašena za svoju internet pristojnost u komunikaiji rešila sam da se obratim Ani Mirković, psihološkinji koja predaje na Institutu za digitalne komunikacije.

nakon što je grupu napustilo oko pedesetak ljudi

VICE Srbija: Kada pravimo Vajber grupu koliko je važno da razmišljamo o tome koga u u nju stavljamo?



Ana Mirković: Jedno od glavnih komunikacijskih pravila je da ukoliko istu poruku pošaljete svima, onda nju na kraju neće primiti (razumeti) niko. Sve što govorimo ili pišemo treba da bude razumljivo onome kome tu poruku upućujemo. U redu je spojiti u jednu Vajber grupu veliki broj ljudi ukoliko sa njima želite da podelite neku informaciju. Nije u redu praviti grupe da bi se sa njima komunicirale čestitke, želje, osećanja, lične teme. Osoba koja šalje poruku je tako sebi uštedela vreme i energiju, ali je poslala poruku da joj nije baš stalo do svakog pojedinca kog je u grupu uključila.

Kako da znamo kada i kome da podelimo klip koji je nama smešan?

Postoje manje grupe na Vajber-u koje su dosta često vrednosno sastavljene i gde svi članovi grupe dele neke svoje šale, fore, važne teme. Članovi tih grupa se uglavnom dobro poznaju i velika je šansa da će „pogoditi“ foru i da će ono što je smešno pošiljaocu neke slike, videa ili gifa, biti smešno i primaocima te poruke. Ukoliko to nije slučaj, rizikujemo da budemo smarač, spamer, pa čak i nepristojna osoba. Kako se Vajber uglavnom koristi na mobilnim telefonima, a komunikacija putem ovih uređaja je najličniji oblik komunikacije, osoba koja dobije poruku uglavnom percipira da je njoj to poslato, bez obzira što je u pitanju grupna komunikacija. Ako nekom pošaljete sadržaj koji mu se ne dopada, onda nastaje šum u komunikaciji, a posledično dolazi i do promene odnosa između pošiljaoca i primaoca poruke.

Kako da znamo kada smo mi ti koji spamujemo u Vajber grupi?

Kada nema razvijene konverzacije, već dominiraju naše poruke. Zatim, kada mali broj ljudi da povratnu informaciju da su čuli/videli našu poruku – nema fejva, nema odogovora na pitanje ili konstataciju, nema čak ni emotikona.

Kako da suptilno osobu koja troluje vratimo na temu?

Lako :) Treba predložiti „Da se vratimo na temu“. Svi mi imamo razne asocijacije na određene teme, često se smatramo prozvanim da u vezi nekog problema podelimo sopstveno iskustvo, ukažemo na ono što mislimo da je svima važno. Pri tom namećemo naše važnosti i predstavljamo ih kao da su svima bitne :) Da bismo stalno bili u okvirima teme, moramo biti spremni da slušamo druge članove Vajber grupe, da pokušamo da ih razumemo. Na žalost, naši kapaciteti da slušamo druge ljude su jako mali, nemamo tolerancije ni strpljenja i veoma smo fokusirani na to „Da mi kažemo“. Kada to znamo, trudimo se da ne povredimo osobe koje stalno imaju neku digresiju i asocijaciju, a da bi konverzacija bila svrsishodna, neophodno je da zamolimo da „se vratimo na temu“ :)

Da li je ponekad najbolje samo izaći iz grupe?

Zavisi od našeg stava prema temi, tonu komunikacije, članovima grupe. Ukoliko konverzacija poprimi ton i sadržaj koji su nam jako daleki, neprimereni (prema našim kriterijumima), čak i agresivni – u redu je izaći bez najave. Ukoliko smatrate da ste izloženi nepotrebnim informacijama, drugi članovi grupe vas spamuju – napišete poruku da ne želite/nemate vremena/nećete da primate toliko vesti i da napuštate grupu.

Zašto ljude toliko iritiraju rimovane i lančane čestitke i kako im stati na put?

U digitalnoj komunikaciji učestvujemo svi. Svako od nas može poslati poruku kome god želi i primiti poruku od bilo koga. A ono što želimo je da ta komunikacija, ipak, bude lična, svrsishodna i smislena. Sve te generičke poruke, lančane čestitke i najčešće potpuno besmislene rime nemaju elemente ličnog u komunikaciji. Potpuno su bezlične, na prvu loptu nam je jasno da nisu pisane za nas, dakle neko se nije potrudio da za nas smisli neku lepu želju. Taj neko nije posvećen, a mi zaslužujemo bolje. Uvek.

Nakon razgovora sa Anom i dalje nisam mogla da dokučim u kojoj meri sam i sama spamer, ali sam rešila da se kao i uvek svrstam u grupu umerenih. Ani svakako hvala, ako se zbog ovog članka pošalje barem jedna lančana poruka manje, uspeli smo!

