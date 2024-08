Priroda nije toliko lepa kao Instagram

VICE-ova autorka koja najviše vremena provodi onlajn trenutno je isključena sa interneta, i nalazi se u malom gradu u blizini Njujorka. Biće izlogovana pet dana, tokom kojih će beležiti svoje avanture u prirodi, putem dnevnih izveštaja. Njen prvi zapis se nalazi ispod, a nešto više o ovom projektu možete da pročitate ovde.



Osim interneta, jedine stvari koje sam uspešno ostavila su zabavljanje sa kretenima i alkohol. Ovo prvo se dogodilo gotovo slučajno, ali ovo drugo je bila moja lična odluka. Kada sam prestala da pijem, skinula sam se na suvo, zato što sam se plašila da je moja smrt neizbežna, ukoliko ne promenim svoje ponašanje. Kada sam ostavila internet, juče, učinila sam to zato što sam počela da imam osećaj kao da je mreža parazit koji me lagano izjeda živu.

U ove mračne dane sam se upustila lagano, postepeno se isključujući, izbrisavši Tviter, Instagram i Fejsbuk sa telefona, pre nego što sam sela na voz koji me je odveo u šumu. U vozu sam obrisala još aplikacija – Slek, BazFid, Redit, Hrom, Džimejl – i na početni ekran stavila ono malo aplikacija koje sam sebi dozvolila da koristim (u suštini, samo mesindžer, telefon i kameru). „Pogledaj kroz prozor“, rekao je moj dečko, smejući se tome koliko sam opsesivno proveravala svoj u suštini blokirani telefon. Dok je voz hitao uz reku Hadson, on je rekao, „Vidi koliko je lepa voda“. Bio je u pravu, bila je lepa; ali da li je lepa koliko i moj fid na Instagramu?

Kada smo stali u stanicu, bila sam blizu toga da budem potpuno izlogovana. Pre nego što smo krenuli do smeštaja, seli smo pored reke, dok su zraci sunca svetlucali po njenoj površini, a ja nervozno pogledavala moj sada veoma dosadan telefon, i tiho sebe prekorevala zbog toga što sam zaboravila da ponesem naočari za sunce i slušalice, i žestoko povlačila dim cigarete kao da mi život zavisi od toga, dok je moj dečko, mnogo više naviknut na to da nije konektovan 24 časa dnevno, šetao po parku, čitao natpise i gledao uvrnutu bronzanu skulpturu čoveka koji stoji naopačke, sa kapom i naočarima za plivanje, kao da hoće da zaroni u mermerno postolje.

Moj poslednji, slatki zalogaj beskonačnog niza informacija je bilo zvanje Ubera, da nas poveze od stanice do moje „kolibe“ – koja je, kako se ispostavilo, zapravo više bila simpatična kuća u predgrađu gradića u blizini Vestpointa. Meni, starosedeocu Menhetna čija je ideja odlaska u Netaknutu prirodu to da se izgubiš u Prospekt parku, ova lokacija je delovala „šumovito“. Mom dečku, potpunom zaluđeniku za prirodu, ovo nije bila „prava“ šuma. Ja u klin, on u ploču. Možda bi trebalo da otkažemo čitavu ovu stvar?

„Nedostaje mi Instagram“, požalila sam se, ležeći na krevetu u mom privremenom domu, daleko od stresova urbanog života, čitajući tabloid, zamišljajući sve smešne trenutke koje bih postavljala u svojoj priči, kada bih samo to mogla, cerekajući se čitajući članak o tome kako je Bruklin Bekam navodno napustio Parsons („Dobio je keca iz prijateljstva!“, tvrdi časopis, navodeći detalje kako njegov „enormni ego“ i „ponašanje dive nisu dobro prošli kod drugih studenata“).

„Zašto ne čitaš knjigu“, predložio je moj dečko. „Ne, hvala“, rekla sam, prevrnuvši očima.

Bila sam anksiozna, već zabrinuta šta propuštam. „Stejsi Deš se kandiduje za Kongres“, piše mi u poruci moja prijateljica Sara. „Nikada nećeš znati da li je stvarno tako“, nasmejala sam se, nemogavši da odlučim da li su takve vesti jednostavno loše, znak urušavanja naše političkog sistema, ili da su toliko loše da su dovoljno glupe da bi u stvari bile dobre.

Posledica života bez interneta nije obavezno bol, već je pre neka vrsta dosadne usamljenosti koja se javlja kada lišiš sebe nečega što te povezuje sa svima ostalima.

Otkako sam se potpuno odrekla alkohola, nisam okusila ni kap. Ali pored interneta, to je bilo tako lako. Kada mi je dečko pokazao Fejsbuk video nilskog konja Fione, zapitala sam se da li time varam. Da li su poruke varanje, pošto kod sebe imam ajfon i koristim ajmesidž [ Napomena urednika: da]? Je li uopšte moguće potpuno se izlogovati, a da se ne vratiš na preklopni telefon i ne baciš svoj kompjuter kroz prozor?

Počela sam da čitam Unabomberov manifest, koji sam ponela sa sobom uglavnom iz zezanja, ali takođe i zbog toga što mi je to prvo palo na pamet kada sam razmišljala o bitnim antitehnološkim delima. „Nema načina da se industrijsko-tehnološki sistem reformiše ili modifikuje na takav način da se spreči da lišava ljude dostojanstva i autonomnosti“, piše Kačinski. „Ako se sistem uruši, posledice će i dalje biti veoma bolne“.

Ali posledica života bez interneta nije obavezno bol, već je pre neka vrsta dosadne usamljenosti koja se javlja kada lišiš sebe nečega što te povezuje sa svima ostalima.

