Probala sam golu jogu i upoznala se sa svim svojim telesnim šupljinama

Preselila sam se u Berlin u aprilu 2017. godine nakon raskida. Iskoristila sam promenu okruženja kao priliku da dublje sagledam svoje unutrašnje biće i počela da isprobavam razne nove stvari u pokušaju da, kao što bi neki rekli, „pronađem sebe“. Ako ćemo pravo, ja bih tu radije rekla: konačno sam otišla na dugo odlagano putovanje na svoj prvi muzički festival i učestvovala u sesijama budističke meditacije. Takođe sam jedno kratko vreme pokušala da budem veganka. Sledeća na mom spisku bila je gola joga.

Prvi put sam čula za golu jogu kad sam naletela na Instagram nalog @nude_yogagirl. Oduvek sam volela jogu – ne samo da izgleda prilično impresivno, već je i dobar metod da na pravi način postanete jači, fleksibilniji i uravnoteženiji. Čim se nađem na strunjači za jogu, osećam se kao da sam više u dodiru sa samom sobom.

Ali šta se dešava kad ste još i goli i ranjivi? Želela sam da to isprobam iz prve ruke.

Nije mi trebalo mnogo da pronađem časove koji su mi blizu i prijavim se na njih, a čim sam pročitala opis sesija na njihovoj Fejsbuk stranici za najavu događaja, postala sam uzbuđena i jedva sam čekala da pođem. Bacite samo pogled na ovo i recite mi da vi ne biste bili: „Postanimo svesniji dubljih senzitivnosti svoga tela, uma i duha; zaplivajmo u SoKoviTosti ispod ‘maski’ koje nosimo u našim svakodnevnim životima.“

Času su prisustvovale četiri žene i instruktorka, sve uzrasta između 25 i 35 godina.

I zato sada, nekoliko dana kasnije, sedim u joga studiju u Krojcbergu, u južnom Berlinu. Vreme je 7.45 uveče, a ja sam i dalje obučena i nervozno pijuckam nekakav čaj. Ima nas pet žena, uključujući našu instruktorku, uzrasta između 25 i 35 godina. Strunjače na podu složene su u polukrug – iz očiglednih razloga, ne želite da sedite iza nekoga kad radite jogu goli. U jednom ćošku ogromnog belog prostora nalazi se kolekcija čajnih sveća i statua Bude, iz kojih se diže i emituje teški miris tamjana. Zbog toga zen-atmosfera u prostoriji deluje pomalo usiljeno, ali u redu, mogu da pređem preko toga.

Sedim na svom joga ćebencetu. Žena pored mene zaboravila je svoje, pa sam joj pozajmila peškir. „Jesi li sigurna da nemaš ništa protiv?“, pita ona, znajući šta će sve uskoro raditi na njemu. Sigurna sam. Dok joj je pomalo neprijatno, ona prostire frotir preko plave strunjače studija koju je upravo izvadila iz ormana. Napolju je mrak. Navlačimo zavese tako da se probija samo svetlost jarke crvene sijalice sa zgrade preko puta. Zatvaram oči i slušam elektro-šamanske zvuke koji dopiru iz male muzičke linije. Mislim samo o tome koliko ću gola uskoro da budem.

Za sada, naša instruktorka Danijela i dalje nosi helanke sa leopardovim šarama i ružičaste grejače za noge. Ona mi kaže da joj je gola joga pomogla da bolje upozna sopstveno telo i da je otkrila novi ponos svojim oblinama. Putem ovih časova, ona se nada da će preneti „transformativnu moć gole joge“ i na druge žene.

Nekoliko trenutaka kasnije, vreme je za predstavu. „Možete polako da se skinete“, kaže Danijela. Iskreno ne znam odakle da počnem. Odlučujem da prvo skinem jaknu, pre nego što se izmigoljim iz svoje majice, sportskog grudnjaka, pantalona, čarapa i donjeg rublja. Ostali kao da su se rešili svoje odeće za nekoliko sekundi, dok je ja polagano skidam komad po komad.

Kad završavam, mogu samo nervozno da se smeškam. Nemam iza čega da se sakrijem i situacija odjednom deluje strašno bizarno. Zašto smo ono beše gomila nepoznatih golih ljudi na strunjačama za jogu? Automatski, moj pogled počinje da luta, registrujući tetovaže, belege od rođenja neobičnih oblika i bradavice svih oblika i veličina.

Što duže traje sesija, više počinjem da cenim sopstveno telo.

„Pređite rukama po čitavom telu“, upućuje nas Danijela. „Postanite svesni osećaja koja vam pruža sopstvena koža.“ Kako vreme prolazi, sve sam opuštenija, ali čas je zapravo prilično težak, tako da moj nervozni osmeh vrlo brzo smenjuje namršteni pogled pun rešenosti. Dok sam trepnula, potpuno sam se unela u trenutak, ni najmanje me ne brine što istežem svoje gole udove pred potpunim strancima. Tek tokom poze Srećne bebe – kada ležite na leđima i rukama držite stopala dok se istežete raširenih nogu u vazduhu – postajem svesna koliko sam temeljno izložena pred novim prijateljicama.

Mnoge od mojih prijateljica koje se bave jogom reagovale su s otvorenim besom kad sam im ispričala da želim da isprobam golu jogu, jer to smatraju Instagram modom za privilegovane bele devojke. I iako to, naravno, nije sasvim netačna ocena, gola joga zapravo je mnogo više od toga. Kao što Danijela objašnjava, suština ove vežbe leži i u tome da bolje upoznate sopstveno telo i razvijete zdrav odnos prema njemu. I iako ona možda privlači mnogo perverznjaka i voajera na društvenim mrežama, suština nije u seksu – što vrlo brzo shvatite kad se zapravo zateknete goli i zamalo istegnete mišić dok se nameštate u neku nemoguću pozu. Imajući u vidu činjenicu koliko je žena na svetu nezadovoljno svojim telom, momentalno odbacivanje ove vrste vežbi koje vam dižu samopouzdanje kao besmislenog trenda deluje pomalo ograničeno.

Dve moje koleginice učesnice razmeću se stojem na glavi.

Primećujem da su poze u koje se nameštamo intenzivnije kad ste goli. A i izgledaju drugačije. Vidite kako vam se stomak pomera i menja tokom svakog okreta, kako vam se mišići zatežu i žile istežu. Takođe, mnogo sam svesnija nesavršenosti sopstvenog tela.

Temperatura u prostoriji je 25 stepeni – Danijela je namestila grejanje na najjače na samom početku kako se ne bismo smrzle. Tanak sloj znoja prekriva mi čitavo telo. Dok zauzimamo položaj na našim stomacima, ostavljam trag na svojoj strunjači koji me podseća na neku sliku slikara Iva Klajna. Neke od drugih žena uzdišu dok izvode određena istezanja – što je savršeno normalno u jogi, ali odjednom shvatam da mi je to malko previše sad kad niko od nas ne nosi odeću. Da sve bude čudnije, savršeno mi je u redu kad nas instruktorka dodiruje da bi korigovala neku našu pozu.

Posle poslednje poze opuštanja, Danijela nam govori da ponovo obujemo čarape, što znači da smo – makar na trenutak – pet žena, u pozi Savane, na svojim leđima, ispruženih ruku i nogu, gole, samo u čarapama na nogama.

Posle toga, oblačimo i ostale delove odeće. Navlačim ponovo svoje pantalone za jogu, patike i ogromnu jaknu koja me štiti od berlinske zime. Ali nešto se promenilo. Možda će vam zvučati otrcano, ali zaista se osećam kao da sam se bolje uskladila sa svetom oko sebe, šta god to značilo. Osećam se dobro i, što me najviše iznenađuje, seksi. To je možda počela da deluje SoKoviTost.

