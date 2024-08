Probala sam sve što „leči rak“ da vi ne biste morali

Hajde da krenemo od početka i definicije. Prema Svetskoj zdravstvenoj organizaciji rak je bolest čija je glavna karakterisika ubrzano stvaranje patoloških ćelija koje prevazilaze uobičajnu veličinu i koje imaju potencijal da se prošire na druge organe.



Pošto u telu postoji na stotine ili hiljade različitih vrsta ćelija, nemoguće je naći jedan lek koji bi bio efikasan kod svih vrsta pobesnelih ćelija. Ono u šta zaista verujem su različite imunoterapije koje jačaju naš prirodni odbrambeni sistem. On ubija sve vrste ćelija koje prepozna kao “rođen s greškom” što je naravno moguće samo ako ih nema previše i nisu, kao što je to kod mene slučaj bio, formirale tumor sa zasebnim napajanjem. Kako nema jednog niti jednostavnog rešenja za veoma komplikovanu bolest u kojoj određene ćelije ili tkiva ne rade za već protiv domaćina, ljudi su uglavnom očajni. I pošto su očajni često lutaju kao muve bez glave od jednog do drugog lekara, travara ili iscelitelja, najčešće ne slušajući nikoga posebno, već samo sturajući odgovornost. Imperija izlečitelja uzvraća udarac skidanjem odgovornosti sa sebe i to ide tako u nedogled.

Prema vodiču za komplementarnu i alternativnu medicinu (KAM) Instituta za onkologiju i radiologiiju u Beogradu, postoji podela na biljne preparate, dijetetske suplemente, ostale preparate, načine ishrane i alternativne medicinske sisteme. Mogu da kažem da su mi svi nudili sve, i da sam ja izabrala i probala od svega po nešto. I ovo je moj neki spisak šta su mi nudili, šta sam sve probala i šta po meni može pomoći. Bitno je reći da sam ja konstantno bila pod kontrolama i da sam pratila šta kaže moj organizam (krvna slika, urin, biohemija) i da bez toga apsolutno bilo koja terapija predstavlja hod u magli.

Disklejmer

On je neophodan, jer nije dovoljno 200 puta ponoviti da za sada ne postoji 100% efikasan lek za rak, ali zna se da neki načini lečenja – kao što je operativno, radiološko ili hemioterapijsko lečenje daju neke merljive rezultate jer su predmet studija i deo procedura lečenja odobrenih od WHO (Svetske zdravstvene organizacije). Sve ostale priče su manje relevantne a sve vrste (ne)lečenja – bilo da su klasične ili alternativne – svi pacijenti sprovode na sopstvenu odgovornost.

Šta god da vam nude lekari, vidari, komšinice, deca, braća, odgovornost je samo i isključivo vaša. Zato pamet u glavu. Razmišljala sam da ako me mrzi da guglam, pretražujem naučna istraživanja i vrste ishrane, i ako posežem za člankom iz dnevnih novina, možda i ne želim dovoljno da se izlečim. Zato sam i prevrnula sve živo.

Placebo

Ne treba zanemariti značaj placebo leka. Kod raka, čak i više nego kod drugih bolesti, ekstremno je bitno opšte stanje organizma kao i pshihološki/duševni mir. Potrebna je izuzetna higijena misli, dug i neometan san, potpuni odmor i zdrava ishrana. To je sve lakše zamisliti nego ostvariti, a kao što svi znamo klasična medicina se ne bavi baš preterano našim unutrašnjim preživljavanjima. Zato je ključno obezbediti se nekim kontigentom alternativnih medicinskih pomagala sa ključnim ciljem da se ne otežava organizmu već ozbiljno teška borba na fiziološkom planu. Drugim rečima, alternativna medicina je tu da otkloni sve moguće sekundarne simptome, od umora i lošeg varenja, do preterane brige, depre i nesanice koje su logična posledica teških dijagnoza. Lečite se bilo čim, bukvano bilo šta je bolje nego ništa, ali bitno je da se ne zanosite skupim i kratkim tretmanima. Cilj uzimanja bilo kog leka pa i placeba je dugotrajni efekat. Birajte pametno, ono što je dostupno na duže staze. Izvor koji neće presušiti jer rak je duga borba.

Probala: O da

Razlog: jer mi je bio potreban privid kontrole

Efikasnost: 100% provereno

Urin

Prvi put mi je ova ideja pomenuta dok sam ležala u bolnici i to od jedne gospođe hemičarke. Da nisam imala šavove na stomaku smejala bih se i više. Urin je otpadni produkt organizma i kod zdravih ljudi nije škodljiv, dok kod bolesnih sadrži i bakterije, gljivice ili bilo koje otpadne materije koje organizam kroz bubrege profiltrira i s mukom izbaci. Ovaj proces ne treba mešati sa destilacijom. Ne želim da trošim reči na to zašto nisam pokušala da pijem svoj urin.

Probala: ne, naravno

Razlog: nećemo udisati vazduh iz akumulatora iako je “profiltriran”

Efikasnost: minus 1000

Marihuana

Verujem u lekovita svojstva marihuane. Ali se tu već razilazim sa dogmom. Potpuno sam sigurna da je marihuana, odnosno njeni derivati, blagotvorna kod lečenja bola i nervne napetosti, čime posredno može dovesti do uspostavljanja balansa i normalne funkcije imunog sistema, koji potom može da se bori protiv različitih tegoba. Problem nastaje kada marihuanu počnemo da doživljavamo kao paspartu ključ, odnosno lek za sve. Čak ni to nije problem, problem nastaje zbog njene cene i nelegalnosti. Osim kažnjivosti posedovanja i stavljanja u promet, stigmatizovanu supstancu prati i odsustvo kontrole kvaliteta na crnom tržištu.

Iako sam tom problemu pristupila sistemski, nabavila ceo set pravila kako da prepoznam fejk robu, na žalost ni jedan od testova “robe” nije moguće sprovesti u realnosti. Jer u realnosti ti se nađeš s dilerom, on ti da špriceve u kojima je tečnost, za to uzme novac i pali. Ni na koji način meni kao budućoj konzumentkinji nije omogućeno da robu odnesem na analizu u laboratoriju, takođe ne mogu da je probam pre kupovine, zagledam kapi na suncu ili proučavam efekte. A cena tih špriceva je paprena. Za mesec dana, potrebno je oko 1000e, za dva tri meseca u koje se kunu dileri portrebno je 2000-3000e koje nemam.

Da ne pominjem to što se u razvijenim zemljama gde se ideja lečenja derivatima konoplje proučava na univerzitetskom nivou za svaku bolest pravi određena kombinacija, koja je istestirana na dobrovoljcima i ujednačenog kvaliteta. Ono što se nalazi kod nas, mahom su medikamenti za palijativno zbrinjavanje i terapiju bola, koji nemaju veze sa lečenjem raka. Kao što sam rekla, sigurna sam da nisu naročito škodljivi ali za nešto što “ne škodi” izdvojila bih 100 din, a ne 100 evra. Kako sam ostavila pušenje u osvit bolesti, sasvim sam isključila i jeftinije varijante pušenja marihuane.

Probala: ne, nažalost

Razlog: cena i kvalitet

Efikasnost: za nervnu napetost i bol 4, za rak ne znamo

Soda bikarbona

Postoji cela grana alternative koja se zasniva na teoriji alkalnosti. Ta teorija izložena u knjizi “Alkalizuj se ili umri” je najobičnija glupost koja za divno čudo radi. Ovde ću samo ukratko objasniti u čemu je caka. Postoje kisela (kiseline) i bazna (baze) jedinjenja, to znamo iz hemije. Ova teorija ta jedinjenja uzima za osnovu binarnog sistema u kom kiselo znači loše a bazno dobro. Da bismo se izlečili od bolesti mi treba da postanemo alkalni – dobri tako što ćemo konzumirati pretežno baznu hranu. Čim bacimo letimičan pogled na spiskove baznih i kiselih namirnica dolazimo do prve nelogičnosti, među “bazne” spadaju i jabukovo sirće i limunova kiselina što su po definiciji i po lakmus papiru (koji se koristi za procenu kiselosti a dostupan je svima) – kiseline. Alkalna teorija ima odgovor i na to jer navodno te kiseline u organizmu izazivaju hemijske reakcije koje dovode do alkalizacije, što je najobičnija glupost. Svaka osoba starija od 10 godina, morala bi da zna da hrana kod čoveka ulazi na usta i putem jednjaka dospeva u želudac u kome se nalazi želudačna odnosno hlorovodonična kiselina (HCl2) u kojoj se rastvaraju sve i kisele i bazne i loše i dobre namirnice, jabuka kao i pomfrit, a onda se uz pomoć pankreasa luče razni enzimi a između ostalih i bikarbonati (kao i soda bikarbona) koji neutrališu kiseli sadržaj tankog creva kako nam telo ne bi sagorelo od viška kiseline. Drugim rečima, telo već samo rešava procese koje teorija alkalnosti bespotrebno mistifikuje.

Soda bikarbona je korisna u procesu pranja voća i povrća (može se koristiti i neka zdrava vrsta sirćeta, jer je abrazivni efekat ono što želimo), dobra je za rastvaranje kamenca, za dodavanje u tvrdu vodu pri kuvanju kako bi brže provrila, koristi se za dizanje testa i neutralizaciju viška želudačne kiseline kod ljudi koji imaju taj problem, ali vrlo je štetna kao lek za sve. Recimo od svakodnevnog korišćenja natrijum bikarbonata (sode bikarbone) imala sam povećane količine natrijuma u organizmu iako nisam konzumirala so (kolokvijani naziv za natrijum hlorid), jer sam često zaboravljala da pijem dovoljno tečnosti (2-4l dnevno), pa sam se smarala sa peskom u bubrezima, što mi tek nije trebalo.

Ako se izuzme imbecilonost teorije alkalnosti u svemu ostalom, alkalna ishrana je dobra ishrana jer podrazumeva neograničeno korišćenje skoro svog voća i povrća uz ograničen uzrok štetnih materija. Jedino što bih ja zamenila reč alkalno rečju dobro i reč kiselo rečju loše, jer prosto nemaju apsolutno nikakve veze sa stvarnim naučnim značenjem pojmova bazno i kiselo. Proverite lakmus papirom.

Probala: da

Razlog: poboljšava varenje

Efikasnost: opšta upotreba 5, lečenje raka ništa

Biorezonanca

Bioreznonanca je teorija po kojoj ljudski organizam i sve njegove ćelije imaju određenu rezonancu odnosno opseg pomeranja pri oscilaciji u određenoj frekvenciji kada se postiže maksimalna amplitudu osciliranja. Bio rezonanca bi bila rezonanca kod živih organizama koja merenjem pa dedukcijom može pružiti zavisi od informacije o stanju tog dela tela, organa ili ćelije, odnosno da li je recimo bubreg okej ili nije. Osim što je dijagnostička biorezonanca bi bila i terapijska metoda prilikom koje bi se na licu mesta kroz jedan ili više tretmana ispravljala ta “loša” frekvencija nekog dela tela. Moram da se ogradim i da kažem da to sve radi za one koji veruju u to.

Meni apsolutno nisu potrebni nikakvi aparati, skale ili merači, ja verujem u čarobne ljude (a posebno žene) bilo da su oni lekari, travari ili biorezonatori. Moj odlazak na biorezonancu nije bio opterećen nikakvim posebnim očekivanjima, niti sam imala ekstremne tegobe. Do tada sam već promenila ishranu za 180 stepeni tako da kada sam završila taj pregled nisam saznala ništa novo, sem da sam okej, što sam i mislila. U tom trenutku života bila sam prestrašena kada unosim jabuku više nego što treba jer “glukoza hrani rak” tako da mi je bilo neophodno da se konsultujem oko ishrane. Ono što većina ljudi doživi kao stres, a to je restriktivna dijeta posle biorezonantne terapije, meni je došlo kao uteha jer sam saznala da “smem” da jedem sve vrste voća uz izbegavanje jabuka i grožđa. Dobila sam “zabranu” na sve žitarice osim pirinča, na koji sam od tog momenta obratila pažnju da postoji, ali i na sve vrste mesa i mlečnih proizvoda, što me je i dalje učvrstilo u ideji veganstva.

Najzanimljivije od svega je što sam se sa ženom koja to radi super ispričala o životu i radu i toliko sam se srodila da me je na rastanku pitala “smem li da te poljubim” a trenutak u kome ja isprovociram želju za zagrljajem je trenutak kad sam najmilija i najsrećnija osoba na svetu. E pa zato to bajanje okvirno zasnovano na fizici procenjujem kao vredno.

Probala: da

Razlog: želela sam savete o alergijama i ishrani

Efikasnost: ne mogu da procenim

Tibetanske činije

Na sličnu foru kao u zapadnom svetu biorezonanca, u istočnjačkom svetu postoje gong i tibetanske činije. Prvi put sam videla tibetansku činiju na jednoj proslavi 1. maja kada je drug došao sa Nepala i doneo par. Naime to je jedna činija kako joj i ime kaže, koja najviše liči na avan, a taj tučak/drška u sredini služi da se kruženjem po spoljnoj ivici činije proizvodi zvuk. To u praksi znači da se metalna činija drži u ruci, udari jednom tom drškom i zvuk sličan zvuku gonga se zatim “razmaže”, odnosno održava pravilnim kruženjem tučka po obodu činije. Iako zvuči lako ovo je pravi muzički poduhvat i nas 10 je ceo dan na smenu trljalo činije. Uspeh u rezoniranju sam postigla tek predveče i od tad smatram da sam otkrila “tajnu muzike”, odnosno u praksi shvatila vezu između fizike i muzike i posebno čovekove mogućnosti da kontrolišem zvuk.

E pa ti umilni zvuci koje proizvode te činije osim što pomažu u budističkim molitvama širokog fokusa, rade i kao neka vrsta biorezonance, jer se te činije postavljaju na telo i tako “udarene” rezoniraju svoje milozvuke koji onda utiču na naše organe. Isto koliko sam bila oduševljena postojanjem činija, razočarala sam se njihovim terapeutskim nesposobnostima. Tačnije, kao što sam napomenula, pošto ja gledam osim šta se radi i ko to radi, ta žena koja čuka činije bila mi je odbojna i osetila sam se jako ugroženo i to iskustvo ne bih nikad ponovila, možda eventualno sa nekim drugim terapeutom. Ovaj, jedini put kad sam bila, neprekidno mi se povraćalo, bilo mi je odvratno i jedva sam čekala da završi. Posle sam zamolila da mi da jednu činiju da probam da je malo sviram, ona mi nije dala. Tako da je moja subjektivna ocena bljak na svim nivoima.

Probala da

Razlog: volim činije

Efikasnost: 0 ali verujem da može više

Theta Healing

Možemo sad dugoročno raspravljati o čudnim terapijama, na theta healing sam otišla ali zbog ljubavnih problema, malo zato što me više muče nego zdravlje, a malo zato što theta healing pre svega gledam kao na spiritualnu terapiju. Ja sam dobra svinja, kombinujem sve vrste psihološke pomoći od psihoanalize do hipnoze.

Probala: da

Razlog: ljubavni problemi

Efikasnost 4

Energoterapija

Energoterapiju radi jedna moja drugarica. Bilo je i meni i njoj frka kada sam dobila rak i poželela da mi radi energoterapiju. Užasno sam verovala u nju, a ona je bila kolebljiva. Ranije mi je pričala da se kod ljudi koji imaju rak vidi neka vrsta čudne i uslovno rečeno loše energije i bila sam nestrpljiva da proverim da li to može da oseti i kod mene. Otezale smo s tom terapijom dugo, a otišla sam kada mi je bio bukvalno najgori dan u životu, dan kada nisam umela da odlučim da li da odem u Belgiju na stimulaciju jajnih ćelija, ili da ostanem u Beogradu i operišem se kod lekara u koje nemam poverenja. Sat je otkucavao, ja sam usled stresa iskrvarila i shvatila sam da je đavo odneo šalu i da neću umreti od raka nego od srčke budem li nabijala sebi toliki pritisak.

Cela energoterapija najviše liči na vođenju meditaciju (koja je isto super) i meni je pomogla da se distanciram od problema koji me pritiskaju kako bih osvojila malo manevarskog prostora da donesem pravu odluku. Imala sam osećaj da sam izašla iz svog tela ali ne nešto puno samo na 60cm i tako sam levitirala. U nekom trenutku sam se otkačila i otišla do Slavije da se još jednom pozdravim sa simpatijom. Poenta nije da je ljubav najbitnija, ali meni je energoterapija dala slobodu da osetim svoje stvarne želje uprkos teškim odlukama koje su ceo moj život pretvorile u biti il ne biti odluke. Posle terapije smo dugo pričale i onda sam peške išla stvarno do Slavije i ponašala sam se zaljubljeno i normalno, čak hrabro. Onda sam odspavala i ustala čila u 5 ujutro poslala još 20 mailova i tog dana koji nikad neću zaboraviti, uspela sam da uz pomoć lekara iz instituta u Sremskoj Kamenici rešim sve svoje dileme, konačno dobijem razumljivo i stručno objašnjenje svoje bolesti bez kojeg sam lutala i očajavala i potom donesem još nekoliko važnih odluka i razrešim svoj haos u glavi, i naravno – operišem tumor. Verujem da mi možemo mnogo toga, ali da nam je usput potrebna asistencija. Meni je energoterapija bila ta neophodna pomoć u pravom trenutku i ne mogu da zamislim kako bi sve izgledalo bez.

Probala: Da

Razlog: Bilo mi je teško da donesem racionalnu odluku

Efikasnost: 5

Konstelacije

Ne bih sad za svaku od ovih alternativnih metoda izdvajala šta je i čime se bavi, ja sam probala konstelacije jer je moja dobra prijateljica polagala za konstelatorku. Iako ima dosta elemenata njuejdžizma koji nisu svakome bliski, konstelacije ljudima koji su skloni jednoumlju kao ja, donose (kao i drugi oblici grupne terapije) različite perspective na isti događaj. Ova terapija mi je pomogla da sagledam svoje probleme iz više uglova. I da se izborim sa emocijama. Pogotovo strahom.

Probala: da

Razlog: psihološka podrška

Efikasnost: 4

Grupna terapija

Na GAK u Višegradskoj postoji grupna terapija za žene koje su imale iskustva sa rakom. Ta grupa funkcioniše kao pro bono angažman dve psihijatrice sa iskustvom terapeutkinja, a u stalnom su dijalogu sa lekarima ustanove. Iako sam očekivala da ću videti nešto nalik na Fight Club scene žena koje se grle i plaču, tamo je vrlo neformalna atmosfera vođenih razgovora na obične životne teme. Imala sam naravno anksioznost od bilo kakvog izlaganja u grupi ali to sam brzo prevazišla. Neverovatno pomaže u psihičkom nivelisanju i suočavanju sa svakodnevicom.

Probala: da

Razlog: specijalizovana psihološka pomoć

Efikasnost: 3

Analiza žive kapi krvi

Ovo zaista nema smisla.

Probala: ne

Razlog: ne zanima me

Tesline struje

Užasava me zloupotreba Nikole Tesle koji mi je pritom i dalji rod.

Probala: ne, iz principa

Razlog: ne zanima me

Metadon

Više ljudi koje znam poslalo mi je isti film o lečenju raka metadonom u kombinaciji sa hemoterapijom. Iako se svi kunu kako je ova kombinacija odična a o tome svedoči neka nemačka emisija i katedra za istraživanje raka u Ulmu, metadon ne predstavlja nikakvu čudotvornu supstancu za koju nismo znali, već pomoć pri radu citostatika XYZ. Samo kratkim istraživanjem sam shvatila da u mom slučaju (imala sam rak grlića materice) ne postoje nikakvi rezultati ovog lečenja. Nisam dalje istraživala.

Probala: zaboga ne

Razlog: “meni ne treba metadonska terapija”

Ulje crnog kima/kumina

Crni kim je nešto divno. Možete guglati latinski nigella sativa, bez obzira kako ga ovde zovu kim ili kumin. Veliki sam fan aromaterapije i svih orijentalnih ukusa pa mi nije bilo teško da oprobam ovaj čudotvorni lek. Iskreno ja sam ga koristila kao dopunu imunoterapiji koju vredno sprovodim već dve godine ali čula sam u bolnici da ga žene koriste kao pomoćni lek pri hemoterapiji kako bi ublažile neželjena dejstva, pretpostavljam da se odnosi na obnovu sluzokože. Verujem da je za lečenje kancera, potrebno izolovanje ogromnih količina aktivnih supstanci a ja sam imala samo obično ulje destilovano u apoteci. Bitno je takođe ne nasedati na razne ideje o tome da je avganistansko ili iransko najbolje i slično, saberite se i ne trošite milione.

Probala: da

Razlog: divnog je mirisa

Efikasnost: 2

Kurkuma

Kurkuma je dodatak ishrani. Koristila sam ga i pre nego što sam dobila rak za jačanje imuniteta i nisam bila prehlađena ili drugačije bolesna. Za rak ne znam kako deluje ali ja sam se zezala da sam na anticancer dijeti jer svakog dana pijem kurkumu. Pila sam organsku kurkumu, prvo sa medom, ali onda sam saznala da uz biber ima bolja svojstva pa sam prešla na mešavinu kurkuma, biber, voda. Nekad limun, nekad i med. Mrzim ukus kurkume u svim jelima pa je nikad nigde ne dodajem. Lažem, ponekad lažiram boju supe dodavanjem malo kurkume. Farba sudoperu, nanosi trajne fleke. Razređuje krv, nisam je pila pre operacije.

Probala: O da

Razlog: jačanje imuniteta

Efikasnost: 4

Noni

Noni je sok egzotične biljke noni i nešto ubedljivo najgore što sam probala. Dok sam bila u Dominikani saznala sam za lekovita svojstva ove biljke i čim sam dobila rak ušla sam u apoteku I rekla “ja imam rak, dajte mi noni”. Verovatno sam delovala užasno izgubljeno, dali su mi i popust. Uglavnom, posle mi je drugarica sa Kariba poslala i domaći karipski sok. Ponavljam, to je nešto kao gnjilo prokislo trulo voće isceđeno u kašastu masu braon boje koja ima rezak ukus i smrdi, ali pošto je to moj prvi alternativni lek, vezala sam se za noni i sad me malo hvata nostalgija kad ga okusim. Povremeno pravim pauze, da oguglala.

Probala: Da, koristim i dalje

Razlog: jačanje imuniteta

Efikasnost: 4

Guanabana

Graviola ili guanabana koja se takođe nalazi na Karibima, jeste voće koje sam počela da jedem u borbi protiv raka mnogo pre nego što sam zvanično dobila dijagnozu. U Bavaru sam svakog dana pre plaže išla do pijačice i kao zeka iz vica pitala uvek isto pitanje Tienes Guanabana? I mislim da su jednog dana nabavili samo zbog mene u fazonu “ evo ciganče, evo ti guanabana ionako je niko ne kupuje nikad”. To voće je divno kao voće ima ukus jagode i kruške, iako ga neki opisuju kao kombinaciju paradajza i zelene salate.

Iako rizikujem da zvučim kao Galeb, guanabana poseduje alkaloid anonacin koji je moćan neurotoksin i povezuju ga sa netipičnim oblicima Parkinsonove bolesti, ali nije ništa dokazano.

Što se tiče kancera isto ima kao nekog efekta na neke vrste raka jetre i dojke, naravno ništa nije potvrđeno zvanično. Ukus je lep, pila sam i sveže ceđeni sok, ono što ima kod nas nisam probala ni kapsule ni sok veštak. Cenim da je gubljenje novca ali da voće treba probati bar jednom u životu.

Probala: Da

Razlog: Lep ukus

Efikasnost 1

Terpentin

O terpentinu sam čula iz raznih izvora, od toga kako ga je preporučivao Josif Pančić do toga kako je i Rokfeler fondacija htela (ali nije) da finansira istraživanje raka. Malo mi vajbuje na očajničku meru bez obzira što verujem da termodinamičke sposobnosti ovog derivata nafte pomažu izbacivanju toksina. Nemam način da uklonim aditive iz hemijskog petroleja koji nije namenjen ljudskoj upotrebi. Ne znam odakle bih počela upotrebu petroleja. Nisam ga stoga koristila.

Probala: Ne

Razlog: Otrovno je

Efikasnost: Nisam probala i ne mogu da komentarišem

Aronija

Aronija koju od milja zovem Ironija je lek za jačanje imunog sistema. Ne leči rak. Jeftina je dostupna i lepog je ukusa. Pametnome dosta. Znam neke koji su je mešali sa votkom.

Probala: Da, koristim i dalje

Razlog: jačanje imuniteta

Efikasnost: 3

Maslačak

Na priče o lekovitosti maslačka naletela sam sa više strana. Zaista nisam sigurna kako bi moje pijenje čaja od maslačka pomoglo na način na koji aktivne supstance maslačka u laboratorijskim uslovima ubijaju ćelije raka, ali sam poklekla i počela da pijem čaj od lista i od korena. Postoji tačno jedan dan u kome sam popila odjednom litru gorkog čaja u nameri da ubijem rak, i posle mi se samo malo povraćalo. Maslačak je odličan detox čaj i najviše ga pijem u kombinaciji sa brezom, koprivom, kupinom, komoračom, ruzmarinom, đumbirom i nanom jer mi se sviđa miris i ukus. Pročitala sam nekad da je dobar diuretik i da podstiče detox krvi, a ima i puno vitamina C. Meni je pomogao da se generalno bolje osećam i unosim više tečnosti. A i salata je predobra.

Probala: Da

Razlog: odličan čaj

Efikasnost: 3

C vitamin

C vitamin je jedini vitamin kojim se nemoguće predozirati. Višak se jednostavno ispiški. Pre nekoliko godina bila je velika afera o tome da se ekstremno velike doze koriste kao lek za rak. U Srbiji ja nisam našla nikoga ko bi me tretirao tim dozama, a sama sebi da dajem infuziju ne umem. Umesto toga koristila sam mesecima visoke doze u obliku tablet što mi je dobro došlo i protiv peska u bubrezima. Uzimala sam obične tablete u dozama od 1000-2000mg dnevno.

Probala: Da

Razlog: vitamin C je dobar za imunitet i neškodljiv

Efikasnost: 4

D vitamin

Suplement koji redovno koristim. Za razliku od raznih skupih preparata koji se reklamiraju ja na savet lekarke pijem one kapi što se daju bebama i kada nije leto unosim 2000 jedinica. Drugarica koja je farmakološkinja i bavi se funkcionalnom ishranom kaže da postoje izvesne terapijske doze koje idu i do 10000, ali to nisam probala, malo mi je frka. Kada preteram sa vitaminom D, dobijem bubuljice a to ne volim.

Probala: Da

Razlog: značajan suplement koji telo ne može samostalno da proizvede u zimskom periodu, postoje i klinička ispitivanja

Efikasnost: odličan za zdravlje, za rak nemam pojma

Ajurvedski lekovi

Ajurvedska medicina je poznata više od 2500 godina i ja sada ovde neću izlagati njenu filozofiju. Odlučila sam se da se ne upuštam u novu vrstu medicine bez prethodnog znanja, a znanje nisam imala kad da steknem jer sam svo vreme trošila na istraživanje evroameričkih načina lečenja.

Probala: Ne

Razlog: nedovoljno znanja a visoke cene

Efikasnost nepoznata

Surutka

Surutka je jedan od prvih lekova za rak za koje sam čula. Doduše, nikad nisam čula da se neko izlečio surutkom ali da je nezamenjiva u regeneraciji jetre to sam čula. Povremeno sam kupovala surutku, pa sam intenzivirala kad sam dobila rak. Kupovala sam samo kozju surutku. Čak i volim njen ukus. Razlog zašto nikad nisam kontinuirano pila surutku je što mi se uvek pokvari litar i po surutke jer ne stignem da je celu popijem za dva dana. Nije do surutke, do mene je. Kozje proizvode i generalno vrlo reklamiram. Inače, nije istina da koze ne obolevaju od raka, čak jako često obolevaju od raka kože pogotovo kada su svetle i dugo izložene suncu. Mit o neobolevanju koza potiče od ljudskog nemara uzgajivača i odsustva dijagnostike pa se verovatno smatra da domaće životinje umiru prosto od smrti a ne od bolesti. Verujte mi proučila sam i kozarske forume.

Probala: Da

Razlog: Prirodno je i oblaže sluzokožu želuca

Efikasnost: 3

Prirodni melemi

Sada dolazimo do jedinog mesta u kome neću biti šaljiva. Kada mi je bilo najteže, to je u prvim danima dijagnoze, sestra od strica mi je pomenula prirodne meleme koje je koristila u toku cele bolesti, lečenja i po izlečenju od raka grlića materice. Mi sa sigurnošću nikada ne možemo znati koliko oni pomažu, ali postoje reke ljudi koji se u biljne tinkture, travare i narodne lekare kunu. Među njima sam i ja. Bila sam uplašena i sjebana preko svake mere, i u pravi čas mi je došla gomilica bočica da se njima zanimam i da ih pijem tri puta dnevno u malim čašicama koje sam vukla svuda sa sobom. Nehotice sam čak i prekoračila dozu i uzimala malo više jer nisam baš svaki put odmeravala tačno brojeći kapi.

Uglavnom, ne mogu da ocenim da li mi je bilo bolje, ali zato sam išla dva puta na magnetnu rezonancu. Ona je (rađena na istom aparatu, sa istim lekarom) pokazala smanjenje tumora, ali povećanje odnosno promenu oblika limfnih žlezda. Kako se tumor koji sam ja imala nalazio na organu koji se skuplja i širi (veličina materice i jajnika varira u odnosu na doba ciklusa) moguće je da se tumor zajedno sa matericom smanjio, moguće je da je MR aparat koji funkcioniše po principu puno poprečnih preseka zahvatio tumor pod drugim uglom, a ja volim da verujem (jer verovati je bitno) da se tumor ipak malo smanjio.

Naravno nisam glupa i o ovome sam razgovarala sa lekarima, i premda sam operaciju odlagala iz raznih drugih razloga ipak moram izneti i svoju bojazan da sam možda odlaganjem oštetila svoje zdravlje i da se možda tumor baš za to vreme proširio na limfne čvorove (to nikada neću znati sa sigurnošću). Zbog toga želim da napomenem svima koji kao i ja veruju u alternativnu medicinu, nikada, ali apsolutno nikada ne smeju da je koriste kao zamenu, već samo kao dopunu regularnoj dijagnostici i lečenju. Za sada jedino klasična medicina ima precizne metode utvrđivanja bolesti i često se i susrećem sa tim da travari koriste dijagnoze koje su postavili lekari, a i stvaranje tinktura i ostalih biljnih lekova uklučuje standardne hemijske procedure poput destilacije, a ne gledanje u nebo.

Probala: Da

Razlog: Pristupačno, lako za korišćenje, uspostavlja disciplinu, pomaže kod lakših tegoba

Efikasnost 5

Todoksin

Mnogi su mi preporučivali Todoksin. I sama sam slušala hiljadu puta neke emisije o lekaru koji se bavi alternativnom medicinom i čini čuda. Otišla sam na besplatni pregled. Umalo se nisam posvađala sa čovekom od 90 godina kada mi je rekao da nisam trebala da se operišem i čačkam rak. Odbrusila sam mu da sam čačkanjem odnosno biopsijom i otkrila da imam rak i da drugačije ne bih ni počela da se lečim. Verujem da je shvatio poentu, ali je odmah posle toga predložio da prihvatim i zračenje i hemoterapiju na šta mi je pukao film jer je ceo sajt tog kvazilekara oblepljen banerima kako je hemoterapija zlo i otrov i svetska zavera. Nemam drugo objašnjenje za ovakvu preporuku sem da mu je bilo žao što sam mlada i da neće da me nosi na duši, svestan da su njegove špecije samo dopuna standardnom lečenju. Iz ordinacije sam otišla besna i radikalizovala se u pogledu hrane prelaskom na raw food. Isto veče.

Račun za raznovrsne špecije koje mi je prepisao Mr Dolar je bio oko hiljadu evra za nepuna dva meseca. Nisam se ni zahvalila samo sam otišla da se nikad ne vratim. Sve teze o postu odnosno posebnoj ishrani za vreme lečenje su mi već bile poznate, realno do tada ja sam već ishranu modifikovala čak i dosta striktnije od predloženog. Pominjali su neke voštane kecelje i disanje kroz gazu i tu sam već izgubila nit i okarakterisala ih kao prevarante koji iznuđuju novac od očajnih ljudi. Dakle, nula bodova. Pritom taj lik je ozbiljan mitoman koji se ne stidi da drži neke postere u kojima objašnjava da je otpustio ljude zbog imenovanih preduzimača koji su ga zavrnuli za pare dok su mu zidali/renovirali kuću, a povrh svega je izgubio na sudu kad ih je tužio. U ime radničkih prava, firma škrtog kapitaliste nikad neće zarađivati na meni. Jadni svi ti ljudi koji rade tamo. I oni koji odlaze po pomoć. Užas! Preparati su verujem neškodljivi, postupak je verovatno zdravorazumski dosta zdrav, ali ceo veo misterije oko efektivne imunoterapije je potpuna glupost podignuta na nivo pseudo-nauke sa primesama patrijarha Pavla i ruske akademije neznamčega. I plaši me.

Probala: Ne

Razlog: Skupo

Efikasnost: nemam pojma

Imunofan

Imunofan je lek koji je imunomodulator, proizvodi se u Rusiji i koristi kao vakcina za jačanje imuniteta. Nisam sigurna u njegovu kliničku efikasnost za lečenje raka jer nema podataka. Nabavila sam ga kao lek koji treba da mi ojača imunitet pre agresivnih oblika terapije. Koristila sam ga kao lek za imunitet, bez pretenzije da me spase od raka. Naučila sam da sama sebi dajem injekcije, bravo ja. U Srbiji košta nenormalno puno, meni je donela drugarica iz Rusije. Mislim da su ljudi koji je ugrađuju 500% u distribuciji ovog leka na crnom tržištu gori od plaćenih ubica, s obzirom na to koga zavrću za lovu. Bitno je naglasiti da ovaj lek ne smeju da koriste pacijenti sa autoimunim ili imunozavisnim bolestima, ali to sve piše na uputstvu što ovaj lek čini malo ozbiljnijim od svih gore navedenim. Rezultati krvi su mi bili odlični posle korišćenja, opšte stanje organizma dobro, nisam se prehlađivala i slično, održava mi imunitet što sam i želela. Koristila sam ga posle operacije, kad je tumor već bio van mog tela.

Probala: Da

Razlog: Bilo mi je dostupno

Efikasnost: 5 za imunitet, za rak nemam pojma

