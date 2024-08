Pronašli smo pravu Valeri iz pesme ‘Valerie’ Ejmi Vajnhaus

Malo ljudi zna da je pesma Ejmi Vajnhaus ”Valerie” zapravo obrada, tako da postoji nekoliko hipoteza zbog čega bi Ejmi pevala pomalo bluzi, ali izuzetno živahnu ljubavnu pesmu posvećenu nekome po imenu Valeri: Valeri je muško ime u Ujedinjenom kraljevstvu. Vajnhaus je bila biseksualna. Pesma je o njenom prijatelju koji je prestao da razgovara sa njom zbog njene zavisnosti od droga.

Ali niko nije zapravo znao (stvarno nije; čak ni Genius nema pojma). Sve do sada.

Pesmu je u originalu napisao i izveo britanski bend Zutons. Valeri Star, poznata mejkap umetnica koja živi u Njujorku, izjavila je za VICE da se u prošlosti zabavljala sa frontmenom ovog benda, Dejvom Mekejbom, i da je ova pesma zapravo o njoj.

Zbog toga smo kontaktirali Mekejba kako bismo ga ispitali o ovoj temi. ”Aha, da, to je ona”, potvrdio je on čvrstim liverpuskim akcentom. ”Slatka je to devojka.”

Mekejb je pesmu o Star napisao 2006, za drugi studijski album benda Zutons, Tired of Hanging Around, na zadnjem sedištu taksija za otprilike pet minuta. ”Ona je u to vreme bila u SAD-u, a ja kod kuće, tako da je naš odnos bio nešto kao razmena razglednica“, dodao je on setno. Mekejb je potvrdio sve što je Star rekla vezano za narativ pesme: Star je zamalo završila u zatvoru zbog nekoliko saobraćajnih prekršaja (otud onaj poznat stih gde Vajnhaus peva “Do you need a good lawyer-er-er?”), i nije mogla da se preseli u UK da bi bila sa njim. Tako se desila cela ta priča “why don’t you come on over, Valerie?”

Mark Ronson je producirao obradu iz 2007. gde je Ejmi pevala, a ova obrada je prestigla original po popularnosti i završila na drugom mestu UK top lista. Baš te godine ljudi su pravili remikse, a izašao je i spot. Vajnhaus nije bila u njemu – u to vreme ona se borila sa svojom ozbiljnom heroinskom zavisnošću. Mekejb je rekao da nikada nije ni sanjao da bi ova pesma mogla da bude takav hit, ali je zahvalan što jeste, nezavisno od toga na koji se način to desilo.

Jednog vetrovitog prolećnog popodneva, prava Valeri – i dalje riđe kose – sela je sa mnom kako bi mi ispričala sve što zna o tome se jedna sudbinska simpatija pretvorila u slatku, enigmatičnu i sveprisutnu pesmu.

Dakle, ovaj muzičar je napisao pesmu o tebi koja je zapravo doživela da vidi svetlost dana. Kakav je osećaj?

Uvek kažem da je to kao da smo odgajili tu stvarno čudnu vanzemaljsku bebu, jer ćemo od sada, pa do smrti biti povezani njom. To je i bizarno i ludo – i da, voleću ga do smrti. On je dobar kolačić. Nije kao da smo se loše razišli ili bilo šta slično.

Sećam se kada mi je rekao za pesmu. Bio je u fazonu. ”Napisao sam tu, kao, pesmu o tebi. I oni su je odabrali da je izbace kao singl.” Nije mi rekao nikakve dodatne detalje, bio je baš stidljiv po tom pitanju. A ja sam se mislila, dragi bože, Valeri, kako li će ta pesma zvučati?

Zaljubio sam se u činjenicu da ste oboje rekli baš lepe stvari jedno o drugom, iako ste nekada bili zajedno. Možda treba opet da budete zajedno.

Volim ga svim srcem, ali on je na drugom kraju sveta. I logistički nije moguće izvesti tu vezu na daljinu. To je kao bombonica sa šarenim šljokicama, ali prosto ne funkcioniše u realnosti. Oboje smo ukorenjeni u našim gradovima. Ni jedno od nas dvoje ne radi nešto što bi mogao da radi na drugom kraju sveta—ne mogu samo da se preselim tamo. Mislim, da li ste videli koji su mejkap trendovi u Liverpulu? Ne, hvala lepo. Previše su posebni.

Ispričaj mi kako ste se upoznali.

Jedan prijatelj i ja smo dobili karte da gledamo koncert benda [na Floridi], ali su otkazali nastup u poslednjem trenutku. I ja sam bila u fazonu, Sranje, neću da idem da slušam samo predgrupu. A moj prijatelj Erin mi je na to rekao ”Valeri, ‘ajde, već smo se spremili, imamo karte, samo kreni.”

I tako sam završila tamo sa tim pomalo pretencioznim stavom… pomalo kao da sam previše dobra da bih slušala taj drugi bend. I onda sam čula Dejva i bila u fazonu, ah! Pa ovo je sjajno. Njihov zvuk je unikatan, nikada ranije nisam čula ništa slično. Energija koju su stvarali na sceni zajedno kao bend bila je prosto prelepa.

Kada su sišli sa scene, videla sam Dejva dok je izlazio i zgrabila ga za ruku. Bila sam u fazonu, ”Moram da ti kupim piće. Bili ste sjajni.”

I tako se jedno piće pretvorilo u bog zna koliko. Baš puno. Nismo ostali tu. Svi smo otišli u drugi bar. A onda i u treći. A onda smo svi zajedno otišli do Erinovog stana i pili šampanjac na krovu dok sunce nije izašlo. Tako je izgledao naš prvi susret.

Posle te večeri Dejv je rekao da treba da sviraju u Džeksonvilu, ili tako negde, što je bilo udaljeno od nas četiri sata vožnje. I tako smo otišli u Džeksonvil posle čega se sve pretvorilo u ovo ludilo. Išla sam u različite gradove kako bih se videla sa njime. Letela sam avionom da bih ga videla. Bilo je sjajno. Vrhunski smo se zabavljali.

A kako se desila pesma?

Uhapsili su me nedelju dana pre nego što je trebalo da odem u Liverpul da bih bila sa njim. Bilo je to zbog, rekla bih, sedamog prekršaja u vožnji za vreme dok mi je vozačka dozvola bila oduzeta.

Zbog čega ti je bila oduzeta vozačka?

Bilo je to zbog neke gluposti na početku. Dobila sam kaznu za prekoračenje brzine i mislila sam da su policajci glupo, tako da sam mislila pa, ako ne platim kaznu, baš imam muda. Očigledno je to bila glupa odluka, s obzirom na to da su onda izdali nalog za moje hapšenje. Postalo je ozbiljno.

A i izgleda da nisam stala baš odmah kada su me zaustavljali, na šta se izgleda gleda kao na izbegavanje policije. A možda sam i pljunula policajca jer je bio baš neljubazan – što je napad na službeno lice.

I tako sam potrošila i zadnju paru, od početnih trideset hiljada, kako ne bih otišla u zatvor. Oduzeli su mi vozačku na nekih 15 godina, ali je to mnogo bolja opcija nego zatvor. A dok sam se ja tih nekoliko meseci bavila sudovima i advokatima, Dejv je za to vreme napisao pesmu.

Pošto je trebalo da sam već stigla u Liverpul, bila sam u fazonu ”Ovo će samo malo duže potrajati. Treba još malo da se bavim pravnim stvarima. Paa nekako sam potrošila sve pare.” Tako je i on napisao u pesmi. Njegov pogled na celu priču – “Did you have to go to jail / did your house go up for sale?.”

I šta se onda desilo?

Preskočićemo narednih otprilike devet meseci; pravne zavrzlame bile su u tom trenutku raspetljane, ali sam i dalje bila siromašna. A nije kao da sam mogla da se odreknem celog svog života i da samo odem u Liverpul bez dinara u džepu. Nisam htela da budem od onih ljudi koji očekuju od drugih da mu sve plaćaju. To ne mogu. Takve ljude želim da išutiram.

I tako sam ostala na Floridi sve dok nisam uštedela dovoljno da se preselim u Njujork, jer sam u to vreme pokušavala da shvatim šta su mi realne, izvodljive opcije. Tada mi je otprilike rekao da je napisao pesmu i da se izdavaču jako dopala, tako da će je objaviti kao singl.

A u to vreme ste i dalje bili u vezi na daljinu?

Da, da. I to jer sam ja imala te deluzione misli da će sve tako proći bez posledica. Mislila sam da ću otići tamo jako uskoro. A to se nikada nije desilo.

Imaš li omiljeni stih u pesmi? Na primer onaj gde peva o tvojoj riđoj kosi.

Zaista mi se dopada taj deo. A u to vreme sam se zaista oblačila ludački, kao što kaže u sledećem stihu (“I’ve missed your ginger hair / and the way you like to dress”). Pesma je stvarno o tom delu mog života. Oblačila sam se komično fabulozno, pratila tog lika iz benda, bivala hapšena jako.

Kako si se osećala kada je Ejmina verzija postala hit?

Ona je bila genijalna umetnica. Ispred svog vremena. Sve je to jako tužno i tragično, na mnogo načina. Čak i spot – nije mogla biti u njemu jer je bila u svom svetu. Taj deo je baš srceparajući.

Sećam se da sam srela Marka [Ronsona] kada je davao intervju za radio sa Dejvom. Mark mi je tom prilikom rekao, ”Osećam se kao da samo treba da otvorim svoj novčanik i dam ti sve pare.” Bilo je jako smešno. I pomalo nerealno. Ne mogu da držim tu pesmu na svojoj šafl-listi. I to ne jer bi bilo narcisoidno, nego jer se osećam kao da bi mi iskakala u najčudnijim trenucima. Kao, hej, samo slušam pesmu o sebi – ignoriši me.

Da li sada imaš jako visoke standarde kada se radi o ljudima sa kojima dejtuješ?

Pa, zapravo sam ih oduvek imala na neki način. Osoba mora biti viša od mene kad sam u najvišim štiklama. Sviđaju mi se džinovi. I preslaba sam na muzičare. Mora biti umetnički tip. A ni nekakav akcenat ne bi škodio.

Ovaj intervju je izmenjen i skraćen radi jasnoće.

Ovaj članak je prvobitno objavljen na VICE US.