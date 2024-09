Protest 1 od 5 miliona: Pitali smo građane šta misle o Sporazumu sa narodom

Deseti protest pod sloganom 1 od 5 miliona održan je u subotu veče u Beogradu, samo nekoliko dana nakon što je opozicija izašla sa predlogom Sporazuma sa narodom, koji je ponudila pre svega predvodnicima protesta, ali i „svim građanima“.

O obećanjima opozicije i njihovim predlozima za rešenje krize sistema iz kog Srbija nikako da izađe već smo pisali, međutim, do sad nismo imali prilike da čujemo i reč istog tog naroda koji bi takođe trebalo da „parafira“ Sporazum.

Marko Vidojković

Sa bine se građanima ove subote obratio pisac Marko Vidojković, i povodom Sporazuma sa narodom poručio:



– Dobio sam apel od naroda Srbije, a propo dogovara s narodom koji sprema opozicija. Ja mislim da je super što smo svi zajedno, mislim da je fenomenalno što su toliko različite političke opcije zajedno, ovde je celokupna politička ponuda koju ćemo imati kad se izborimo za slobodu. Ta politička ponuda ima zadatak da napiše ugovor s narodom, ali narod me je obavestio – ovaj ugovor mora da se poštuje, tako da, kako nekad neko reče – samo vas gledamo. Upoznao sam celu opoziciju, lagao bih kad bih rekao da su to sjajni tipovi, ali mislim da su dovoljno talentovani i pametni da ovaj put neće da zeznu, tako da – dajemo im šansu, ako zeznu, ulica je opet naša.

A mi smo iskoristili protest kako bismo pitali građane da li su pročitali Sporazum, i da li veruju opoziciji kad kaže da će da ispuni obećanja?

Miloš, 21

Pročitao sam sporazum.

Mislim da je dosta populistički i da je pun opštih mesta koje smo videli devedesetih, i koji je tada opozicija propagirala i neophodne su tačke koje bi brže mogle da se ispune – nije realno da se za godinu dana promeni čitav sistem, kako su oni naveli.

Dunja, 25

Nisam videla sporazum.

Ovo je drugi put da dolazim na protest u Beograd. Ja sam iz Novog Sada i dolazim ovde zato što tamo nisu dovoljno dobro organizovani protesti, a i mislim da u Beogradu treba da nas bude što više kako bismo promenili ovu zemlju.



Nikola, 26

Pročitao sam i nije mi bitan trenutno. Ja bih da se ukloni ovaj medijski mrak, odnosno ovo čime nas truju svakodnevno.

Sve to deluje O.K. u teoriji, jebi ga, videćemo kako će biti u praksi.

Kristina, 18

Pročitala sam sporazum. Meni deluje O.K.

To je prvi takav sporazum koji sam ja pročitala, i slažem se sa svim. A opet, razumem i onu stranu koja govori da je to kopija raznih sporazuma iz prošlosti. Slične stvari smo mogli da čujemo i od Saše Jankovića, i znamo kako se to završilo. Mislim da je krajnje vreme da ispune svoja obećanja, ali ne znam da li im treba verovati.

Janko, 19 i Matea, 18

Janko: To je ono što je bilo u medijima? Ili je to skraćena verzija? Ako je to to, onda sam pročitao. Ima prostora da se unapredi uvek i sve, ali gajim neku nadu da može da nas izbavi iz situacije u kojoj smo.

Matea: Ja nemam poverenja u našu opoziciju. Sve su to isti ljudi, od pre 20 godina, koji su zemlju dogurali do ovde. Ne protestujem da opozicija dođe na vlast, već da se pojavi neko treći.

Janko: Ja donekle imam poverenja.



Matea: Zašto? Pa ovi su se pokazali. Imali su svoju priliku.



Janko: Mislim da imaju pravo na drugu šansu. Ne vidim da iko drugi može to da učini. Manje su zlo.



Matea: Ako biramo između dva zla, onda definitivno oni, ali mislim da smo došli do tačke u kojoj ne smemo više da glasamo za jedno od dva zla.

Aleksandar, 42

Pročitao sam neku skraćenu varijantu.



Meni su ovo već druge demonstracije, i verujem da javnost treba da bude na oprezu. Ekipa protiv koje smo protestovali ’96. se ne bi vratila da je aktuelna opozicija radila kako treba dok je bila na vlasti. Ili, što bi rekao onaj čovek: Boljeg nemamo, goreg nećemo naći. Postoji velika doza skepse. Neophodna je neka nova snaga, nadamo se da će se pojaviti neko novi, ali s druge strane, možda treba dati ovima (opoziciji) drugu šansu.

Miloš, 26

Video, čuo, pročitao Sporazum. Za početak je solidan.

Deo oko ekspertske vlade mora da se pojasni. Moramo da znamo koji su kriterijumi ulaska u ekspertsku vladu, pošto smo to već imali, i ispostavilo se da i nije neko rešenje. Imali smo primere neuspelih ekspertskih vlada i u Evropi. Takođe verujem da je godinu dana mali period da se sve promene izvrše. Zato sam i rekao da je solidan predlog za početak, ali videćemo.

Nataša, 43

Moram da priznam da nisam stigla, ali znam sadržaj na osnovu reakcija koje sam videla. Čini mi se da je O.K. Možda malo prekomplikovan. Mislim da nije neophodno da se stvaraju uslovi za izbore, pa onda koalciona vlada, pa opet izbori. Možda to treba pojednostaviti.

A kada je reč o povernju, iskreno očaj u kom se nalazim zbog stanja u društvu stavlja poverenje na drugo mesto, mislim da je važnija efikasnost, da se brzo promeni sadašnje stanje, pa onda, ako treba, dalje da se menja.

Nikola, 27

Pročitao sam sporazum. U suštini na papiru deluje fino. Videćemo kako će da se implementira.

Nije da im baš preterano verujem, ali nemamo trenutno alternativu, a od ta dva zla ovo (opoziciono) je bolje. Ja bih potpisao taj Sporazum, da me neko pita.



Građani su deseti put prošetali ulicama Beograda uz zvuke pištaljki i vuvuzela, a skup je, tradicionalno, počeo na platou ispred Filozofskog fakulteta. Do platoa su stigle i Organizovane grupe studenata više fakulteta Unverziteta u Beogradu sa Slavije, kao i građana sa Novog Beograda koji su u šetnju preko Brankovog mosta krenuli na poziv Inicijative Ne davimo Beograd.

Šetalo se Makedonskom, Svetogorskom i Takovskom do RTS-a, koji je i ove subote bio izlepljen nalepnicama, zatim niz Kneza Miloša do Vlade Srbije gde je protest završen.

