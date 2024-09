Proveli smo Veče zaljubljenih sa dreg kraljicama Beograda

Zadimljeni KC Grad od znojavog poda do plafona pun ljudi željnih slobode, kabarea i iskrenosti o tome ko su i kako se osećaju. Veče posle dana zaljubljenih bilo je rezervisano za Drag Show pod nazivom „Ljubav je tradicionalna vrednost“, koji je organizovala ga grupa KayGie.

Kao neko ko do sada nije imao nikakve kontakte sa dregom kao umetničkom formom, želeo sam da saznam šta je to – ko su kraljice, kako i zašto rade to što rade kako bi priredile svojevrsnu proslavu ljubavi pod njihovim uslovima.

Razlozi za izvođenje drega su različiti koliko i sami kostimi koje kraljice oblače. „Meni je to mogućnost da spojim sve svoje talente u jedan performans, glumu, pevanje, kostim i šminku.“ Priča mi Dekadenca, veteranka sa scene i jedna od organizatorki. Ona je ovog puta bila beba Kupidon koji je sa scene obasipao prisutne strelama ljubavi.

Dekadenca

“Za mene je to prostor da izrazim svoju žensku stranu, sa jedne strane, i da se iskažem kroz kreiranje kostima koji su mi omiljeni deo pripremanja za nastup. Inspiracija mi je svet video igara i fantastika, pa su moji likovi često elfovi, čarobnjaci i sve ostalo što možete sresti kada uzmete džojstik u ruke,“ kaže Lana Vee, koja je nastupila u kostimu koji je sama sašila, a imala je i plesnog partnera koji joj je pomogao da upotpuni nastup.

“To je moj beg od svakodnevnog života, ta tri sata kada se organizuje sve, priprema kostim, frizura i šminka ništa drugo ne postoji.“ Karma Gedonia je na sceni godinama i ostale kraljice je veoma poštuju, njen nastup je bio angažovan, sa očiglednom društvenom kritikom.

Progam je maestralno vodila Mrs. Lilly Cafe, koja je svojim improvizacijama publiku dovodila do suza. Njenim je nastupom i zatvoren dreg šou, posle koga je usledila žurka.

Mrs Lilly Cafe

Kada se žurka završi i svetla pogase, sledi povratak u dnevne obaveze, poslove i sve što svakodnevica donosi.

Neke dreg kraljice su preko dana menadžeri, konobari, radnici u kol centrima. Neke su gej, neke su u srećnim brakovima sa decom, druge su u procesu tranzicije pa im nastupanje omogućava da se pripreme psihički i pokažu publici svoju pravu osobu koju osećaju iznutra. Ali ono što im je zajedničko jeste da su maksimalno posvećene perfomansu i zajedništvu koje su stvorili. Neki mi kažu da su doveli kolege sa posla, kako bi razbili stigmu koje društvo baca na queer zajednicu i time stekli novu publiku.

U svetu je dreg doveden na nivo pozorišta, kako u smislu produkcije, tako i publike. To nije polujavni događaj, već šou za koji se uvek traži karta više. Dekadenca takođe kaže da je scena poslednjih godina dosta ojačala, gde danas u Beogradu radi dvadesetak dreg kraljica, kao i da su svi jako bliski i da bez te bliskosti teško mogu izgurati ovaj skup hobi. Jer, bez obzira na snagu scene i broj izvođača, to i dalje nije dovoljno jako da bi bilo smatrano poslom i profesijom.

Stiče se utisak da izvođači i publika sve svoje brige ostavljaju ispred vrata pre nego što uđu u prostor, jer na ovim mestima mogu biti ono što jesu, sa podjednakim pravima da uživaju u onome što jesu. Teškoće ostaju na vratima, a oni se transformišu u nešto drugačije, nešto sjajno i glamurozno, moglo bi se reći čak i sveto.

U nastavku možete pogledati ostatak fotografija koje je Ivan Dinić uslikao u toku priprema za nastup, ali i u toku samog nastupa: