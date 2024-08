Prvi put kada sam drogirana imala seks, mislila sam da sam se zaljubila

Prvobitno objavljeno na Broadly.

Moj prvi put je kolumna i podkast serijal koji istražuju seksualnost, rod, i perverzije, kroz nevin pogled device. Svi znamo da je „prvi put“ mnogo više od toga da skineš đanu. Od eksperimentisanja sa perverzijama, do toga da samo iskusimo nešto novo i divlje, svi u krevetu hiljadama puta iskusimo nešto po prvi put – tako seks ostaje zabavan, zar ne?

Videos by VICE

Ove nedelje, razgovaramo sa Kloi Eliot o njenim iskustvima sa pisanjem o seksu na drogama. Možete da slušate Moj prvi put na Eplovom podkastu, na Gugl pleju, Spotifaju, ili kako god da slušate podkaste. Ovaj intervju je redigovan i sažet zbog jasnoće.



Odrasla sam u katoličkoj porodici u Devonu, u tom stvarno malom ruralnom gradu gde se ne dešava mnogo toga. Mislila sam da će mi život biti strejt i razuman, dobar i pošten. Ali kada sam ušla u tinejdžerske godine, počela sam da eksperimentišem – probala sam droge u veoma ranom uzrastu. Mislim da sam imala 14 godina.

Na kraju sam otišla na prilično narkomanski univerzitet, kada sam počela redovnije da se drogiram. MDMA [moli] je bio moja droga za odušak. Izlazila sam sa prijateljima u noćne klubove i na rejvove. MDMA čini da ti bude stvarno toplo, i da izgubiš inhibicije. Postaneš otvoreniji i društveniji; sigurniji. Sve te stvari sjajno posluže kada je reč o seksualnim iskustvima sa drugim ljudima, ispostavilo se.

Prvi put kada sam imala seks na MDMA, bila sam na jednom rejvu s drugaricom. I pre te večeri sam znala da sam biseksualna, ali nikada nisam doživela seksualno iskustvo sa ženom. Počele smo da se ljubimo u klubu, i otišle smo kući zajedno. Planirale smo da te večeri delimo krevet – nije u pitanju bilo zavođenje, već samo kao prijateljice – i onda se to jednostavno dogodilo. To mi je bilo prvo iskustvo sa ženom. Bilo je stvarno sjajno, zato što sam bila u bezbednom okruženju, sa nekim koga sam prilično dobro poznavala. Kada si na MDMA, osećaš snažnu ljubav za prijatelje i za bilo koga s kim si. Tako da je zbog toga, u kombinaciji sa time što sam imala seks s prijateljicom, bilo stvarno intenzivno.



Kada imaš seks na MDMA, osećaš se kao da se to nikada neće završiti, na najbolji mogući način. Sećam se da sam se plašila, Kada će ovo prestati? Ne želim da prestane. Zato što na MDMA možeš da ostaneš budan celu noć, i do tog trenutka, već je odavno bilo jutro – verovatno je bilo oko 10 ili 11. Zaboraviš na vreme i na to s kim si, i potpuno se posvetiš tom iskustvu.

Na kraju smo zaspale, i kada smo se probudile, moja partnerka je bila malo anksiozna. Mislim da je brinula da će mi biti neprijatno zbog te situacije. Ali to osećanje je nestalo, kada smo na kraju ponovo imale seks, praktično čitavog tog dana, čak i nakon što smo se spustile s droge. Onda smo se zagrlile i pozdravile, i to je bilo to! Iako nikada ponovo nismo spavale zajedno, obe smo osećale mnogo veću bliskost jedna prema drugoj, nakon što smo imale seks.

Kada imaš seks na MDMA, osećaš intenzivnu emotivnu povezanost sa tom osobom. Kada sam imala seks sa svojom prijateljicom, bilo je trenutaka kada sam pomislila da sam se zaljubljila u nju. Čak i sledećeg jutra, dok sam hodala ulicom, pomislila sam, O bože, ja sam se stvarno zaljubila, to je neverovatno! Posle sam shvatila da su iz mene govorile hemikalije.

Nisu sva moja iskustva sa seksom na drogama bila toliko pozitivna. Nedavno sam imala seks sa jednim tipom, i oboje smo bili na kokainu, i zbog kokaina su na kraju na površinu izbile neke njegove ne toliko pozitivne osobine. Seks je bio prilično užurban, i delovalo mi je kao da njemu nedostaje svesti o tome šta se zaista događa, kao da nije bio sasvim prisutan. Postojao je generalni osećaj ravnodušnosti. Bilo je prilično razočaravajuće.

On je prilično redovan uživalac kokaina. Mislim da kada ljudi uzimaju mnogo kokaina, to se preslika na njihov svakodnevni način ponašanja. Studije su pokazale da stvari kao što su nestrpljenje mogu da postanu uobičajene kod ljudi koji uzimaju puno kokaina. Seks sa njim je delovao prilično režirano, tipa: U redu, prvo radimo ovo, a onda malo radimo ovo, onda pređemo na ovo, pa na ovo. Nije bilo prave svesti o tome šta bih ja možda zapravo želela. Zapravo, nikada nisam imala dobro seksualno iskustvo s drogiranim muškarcem. Ne znam da li je to samo podudarnost.

Neke droge stvarno nisu dobre za seks. Mislim da je ketamin verovatno najgori. Ketamin nije droga na kojoj uopšte poželiš da imaš seks. Imala sam seks na njemu, i bilo je apsolutno odvratno. Bila sam na nekoj kućnoj žurci sa tipom sa kojim sam se u to vreme viđala, i on me je ljubio na kauču. Sećam se da sam pomislila, Vau, ovo je jebeno uvrnuto. Posle žurke smo se vratili kod mene i na kraju smo malo imali seks, iako ja nisam bila uzbuđena. Kada si na ketaminu, baš ti i ne prija da te dodiruju. Naprotiv, zapravo. Sećam se da sam se osećala kao veliki puž.

Tokom seksa na drogama naučila sam mnogo toga o sebi. Koristilo mi je da vidim stvari iz druge perspektive, u izmenjenom stanju svesti. U pravom okruženju, sa pravom osobom, to može da bude pozitivno iskustvo, kao kada sam po prvi put spavala sa prijateljicom na MDMA. Pošto smo već bile povezane, droga je to pojačala, i zbog toga je ukupno iskustvo bilo mnogo bolje. Ali kada si na drogama, važno je da proveravaš sebe i budeš svestan kako se osećaš, fizički, u svom telu. Zato što droga može da utiče na tebe na razne načine, koji nisu toliko očigledni. S toga, odvoji vremena za to da shvatiš šta osećaš, i vodi se tim osećanjima.

Napomena urednika: mi ne ohrabrujemo i ne zalažemo se za uzimanje droge – koje je nelegalno prodavati ili posedovati – bez obzira da li ih uzimate tokom seksa ili ne. Kao što je Kloi otkrila, droge takođe mogu da dovedu do strašnih i zbunjujućih situacija, naročito ako se kombinuju sa seksom. Po nama, uvek je bolje pristupiti krevetu, bezbedno, uz saglasnost, u treznom stanju.