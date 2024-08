Rangirali smo gomilu okrutnih poruka raskida

Tekst je prvobitno objavljen na VICE UK.

„Ne postoji dobar način da s nekim raskineš“, je nešto što ljudi često govore. Znam to, zato što sam i sama to govorila kada sam opravdavala odluku da otkačim nekoga preko IziDžetovog vaj-faja na povratku sa festivala, navodeći želju da se u budućnosti odselim u neku stranu zemlju, bez fiksnog datuma odlaska. Takođe znam to zato što je bilo tema čitave jedne epizode Seksa i grada, za koju svi znamo da je iznijansirani i besprekorni prikaz pravih veza, i neko to u njoj izgovara.



Pre nego što počnemo, samo bih želela da potvrdim: taj lik iz Seksa i grada je đubre od čoveka, a to sam ispala i ja, raskidajući s nekim iz vazduha, preko jadne internet veze, u veoma ograničenom vremenskom roku. U redu? U redu.

Fer i odgovarajući raskid je onaj koji je iskren, uviđavan i onoj drugoj strani pruža priliku da odreaguje, ako to želi. Ako prekidaš smislenu vezu – ona u kojoj ste išli zajedno u Kornvol za vikend, upoznao njegove rođake, i tokom koje ste jedno drugom umetali predmete u zadnjice – to bi uvek trebalo da uradiš oči u oči. Ali ako je u pitanju neko sa kime si dva meseca razgovarao na Instagramu, pre nego što si stavio veto na na njega za stolom u Nandosu i odlučio da ćeš biti srećniji kod kuće bindžujući The Good Place, šta onda? Možda ne postoji dobar način da raskineš s nekim, ali svakako postoji gomila loših.

I tako. Danas. Danas je Dan zaljubljenih, i bez obzira šta mislite o tome, sešćemo i izbistriti sledeću seriju poruka kojima su ljudi bivali otkačeni, i analiziraćemo ih do gorkog kraja. Možda ćemo naučiti nešto o osnovnoj komunikaciji i razmisliti o tome kako se i sami ponašamo prema drugima, osuđujući ponašanje potpunih neznanaca. A možda i ne. Ovo je ono što smo mi sada. Ova je sadašnje stanje društva. Pomirite se s tim.

EJMI

Objašnjenje: „Startovao me je preko direktnih poruka na Instagramu, i nakon što smo neko vreme četovali, izašli smo na piće. Na kraju smo se viđali oko dva meseca. Pitala sam ga da li mu smeta udaljenost Brajton – London, i on je rekao da mu ne smeta. Takođe je i sredom radio u Londonu, ali kada sam ga jednom pozvala da posle posla odemo na piće, on je rekao, ’Stvarno moram da požurim kući i malo dižem tegove’. Jednom sam ga pitala da li mogu da dođem kod njega za vikend, a on je rekao da dođem narednog vikenda, zato što ima neki ’važan ručak’. Onda sam usred dana dobila tu poruku. Nisam odgovarala ceo dan, zato što sam bila užasno ljuta, a kada sam odgovorila, od njega više nije bilo ni traga ni glasa“.



Procena: Zanimljiv izbor tona. Kao kada te odbiju na prijemnom za fakultet, ili kada ti lekar pošalje rezultate brisa i kaže da je našao nešto abnormalno. On pokušava da bude blag – kao što se vidi iz korišćenja jakih reči kao što su „apsolutno“ i „totalno“, kao i superlativ „sjajna“ – ali na kraju, ovo ipak zvuči kao mejl agencije za zapošljavanje, u kome samo nedostaje „hvala vam što ste se prijavili“.

Naravno, jezik raskida je uvek šifriran, da bi bio blag prema osećanjima ljudi: „izvini što ti se ovako obraćam iz vedra neba“ znači, „da, sto godina te izbegavam“, dok „nije mi lako da se nosim s ovime“ znači „ne želim to da činim“. Ovaj tip je čistog srca, ali nažalost, baš ga je briga da se malo potrudi. Kao rezultat toga, imamo samo par pozitivnih reči u njegovom iskazu kojim se pretvara da ne želi da kaže: „ne simpatišem te toliko koliko mi je mrsko da više od 45 minuta putujem javnim prevozom“.

5/10

DŽIN

Objašnjenje: Upoznali smo se preko Tindera i izašli smo par puta. Kao što vidite, ona je želela da organizuje još nešto, ali ja jednostavno nisam stigao. Trebalo je da se nađemo te večeri, pošto sam se vraćao sa službenog puta, ali onda sam kasnio, i iz čista mira sam dobio ovo“.



Procena: Kao prvo, da li ste ikada videli išta ispraznije od starinskog smajlija posle reči „jebi se“? Dugo sam razmišljala o ovome, i mislim da je to najbliže savršenstvu što se može doći u prvoj rečenici poruke za raskid. Pravo „polivanje pićem“ digitalne prepiske. U svakom slučaju, ostatak moramo da raščlanimo rečenicu po rečenicu, da se ne bismo opekli preko posrednika.

Već mesecima pokušavam jebeno da se dogovorim s tobom, a ti me prigodno SVAKI PUT otkačiš.

Napetost, sumnja, DRAMA. Ova rečenica je sve. Sva frustracija i protraćena energija jalovog truda svedena na 16 reči i grč. Svaka neodgovorena poruka prosiktana nazad u toj reči „jebeno“, svaki odgovor ocenjen kao nedovoljno entuzijastičan nataložen u „mesecima“, svaki odlaganje i razočaranje i ljutnja koji su usledili zbog uzaludnog brijanja nogu izbijaju iz „SVAKI PUT“, kao pesnica iz gipsanog zida. Ovde nema šifriranog govora. Sve u svemu, veoma empatična i otvorena žalba.

Sigurno je divno živeti život srednje klase sa budžetom radničke klase.

Pokušavala sam ovo da ukapiram, i najiskrenije mislim da je u pitanju mali kiks autorke. Ovo je kao da te neko pita šta radiš, a ti odgovoriš, „Da, juče“. U smislu, šta je ovde srž ispale? Po meni, živeti život kao da si srednja klasa a imaš budžet radničke zvuči kao dostignuće. Možda to pogrešno tumačim. Možda je u pitanju kompliment? Jebi se, Džin, ali znaj da imam veliko poštovanje za mnoge od genijalnih načina na koje rastežeš svoje ograničene finansije“?

Ili je u pitanju to, ili šala na račun društvene mobilnosti. Ali pretpostavljam da nije bitno, zato što je zbog sarkastičnog tona kojima je rečenica napisana, zajedno sa ostatkom poruke, to i dalje pomalo neprijatan napad na ego.

Idi, jebi se, nisi čak ni dovoljno zgodan da bi bio toliko arogantan.

Ovo je drugo „jebi se“ u poruci, i zadivljuje to što ne gubi na težini, kada uzmemo u obzir da je usledilo toliko brzo posle prvog. Repeticija čak doprinosi i hipnotičkoj kadenci nalik pesmama Alena Ginzberga. Osobo sa Tindera, dala sam ti sve, a sada sam popizdela.

Glupa pizdo

Potpuno nepotrebno, u smislu osnovne poruke. Ali ključno da se cela stvar poveže. Ovo je šlag na torti ove poruke. Malo previše? Svakako. Ali nivo osude i samopoštovanja od početka do kraja je toliko nepokolebljiv, da nemamo drugog izbora, osim da ga nagradimo.

8/10*

*Ovo bi bila čista desetka, ali oduzimam poene zbog potencijalne klasne arogancije.

MUINAT

Objašnjenje: „Upoznali smo se preko OKCupid. On je bio na First Dates, a ja na dejtu koji je uživo strimovao VICE, pa nas je to povezalo. Dvaput smo se videli, ali to je bilo doba božićnih praznika, kada uopšte nemaš vremena! Rekao mi je da baš i ne voli da se dopisuje, a ja sam rekla da mi je to u redu – ali u stvari mi nije bilo. Nova godina je došla i prošla, jedne večeri sam mu pisala, dosta sam pričala svojim prijateljima o njemu, a onda zamolila univerzum da mi pošalje znak – i sat vremena kasnije sam dobila ovu poruku“.

Procena: Ovo je zaista opširno za nekoga ko „ne voli da se dopisuje“, ali ako ćemo da budemo fer, deluje prilično iskreno. Samosvesno je, uravnoteženo – svaku razočaravajuću izjavu prati kompliment – a ima ih mnogo! Entuzijastično! Znaci uzvika! Pod drugačijim okolnostima, ovo bi mogla da bude savršena poruka za raskid.

Na nesreću, sav taj naporan rad obezvređuje činjenica da je to što „ne voli da se dopisuje“ u startu izrečeno, jer to, kao što svi mi znamo, u žargonu znači, „Slušaj, unapred ću ti reći ovu laž, da ne bi očekivala ništa od mene, a osim toga, to će mi biti opravanje za bilo koje nekomunikativno ponašanje sa moje strane u budućnosti, koje će za tebe biti izuzetno frustrirajuće, dok ne odlučim da raskinem s tobom, savršeno artikulisano, i na kraju ćeš verovatno imati pozitivan trajan utisak o meni, hvala“.

7/10

MINKSI

Objašnjenje: „Zabavljala sam se sa jednim užasnim tipom, koga ćemo nazvati Dejv, i koji je raskinuo sa mnom pred svojim najboljim prijateljem. Taj prijatelj je onda odmah uskočio i počeo da flertuje sa mnom, dolazio mi na posao i slao sugestivne poruke, dobrih mesec dana nakon toga. Večeri kada sam konačno pristala da ga odvedem kući, on je nestao. Kada sam mu poslala poruku da ga pitam gde je, ovo je bio odgovor koji sam dobila“.

Procena: Ovo je bukvalno definicija strejt kulture. Ovo su savršeno razumne žene koje ignorišu svoj zdrav razum i na kraju podlegnu udvaranju nekog prosečnog gubitnika, zato što bi na duge staze to moglo da im da malo mira, a onda ih ovaj ispali. Ovo je ono kada gledaš svoja posla u odeljku za pušenje, samo da bi ti prišao čovek u kariranoj košulji preko majice sa ve izrezom na kojoj je Ajfelova kula, i kaže koliko je „osvežavajuće“ videti ženu koja „nije na izvol’te“. Ovo je „ćao“ u dva ujutru, posle koga sledi „ćao“ u tri ujutru, posle čega u devet ujutru sledi „izvini, nisam mislio to da ti šaljem! Inače, jesi li dobro“, posle čega, u devet uveče sledi, „jebi se, kučko“. Ovo je ismevanje astrologije, i mišljenje da je Gaz najbolja osoba u Džordi Šoru. Ovo je ljigavac.

-1000000/10