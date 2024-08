Rangiranje svih tipova dremki

Ponedeljak je ujutro i već bi mi prijala dremka. Sa jedne strane, jeste, upravo smo imali dva slobodna dana kada nismo morali da radimo, s druge, leto je i to znači da su mnogi od nas proveli 48 sata pijući na suncu, i sada smo potpuno iscrpljeni i potencijalno patimo od užasavajućeg dvodnevnog mamurluka (ako ste stariji od 25, shvatićete ovaj fenomen). Sem ukoliko ste novorođenče, dremka je nešto što ćete s godinama sve više umeti da cenite iz očiglednih razloga — vaše telo je sporije i sjebanije, i potrebno vam je više odmora. Nisu sve dremke, međutim, iste. Juče sam preduzeo rizičan korak dremanja na sopstvenom krevetu, što se lagano pretvorilo u dvanaestočasovni san. U nekim drugim prilikama, potrebno vam je samo sat vremena na kauču usred bela dana da ponovo napunite baterije. Jedna od najboljih stvari u vezi sa dremanjem jeste da možete to da radite bilo gde — čak i na poslu (radio sam to već u kabini toaleta). Evo rangiranih dvanaest najupečatljivih tipova dremke:

12. Dremka tokom koje se oduzmete toliko da ne sećate da ste zadremali sve dok se ne probudite

Videos by VICE

Čekajte, zar nije trebalo da idete na karaoke? Iznenađenje! Vaše zagrevanje za izlazak pretvorilo se u vreme-je-da-se-prekine-s-pićem dok vam prijatelji objašnjavaju da su morali da vas odlepe sa poda toaleta i umotaju u ćebe da se ne biste prehladili tokom noći. Iskoristite plastičnu kofu koja se sada zgodno našla tu odmah kod vaših nogu.

11. Predkoncertna dremka koja se pretvorila u dremku zbog koje ste propustili koncert

Oh sranje, oh sranje, oh sranje, nabavili ste te karte još pre šest meseci! Koji idiot! Oni su vaš omiljeni bend! Osećate se grozno kad Instagram storiji vaših prijatelja potvrde koliko su se dobro proveli bez vas, ali s pozitivne strane, deset sati sna je dobrodošla promena za telo koje ste kažnjavali tokom beskrajnih klupskih noći — gotovo dovoljna da potre vaš osećaj krivice.

10. Neplanirana dremka pred učenje i sad je jutro, a ispit je za sat vremena

Lol, sjebali ste se, šta da vam kažem. S druge strane, zašto ste uopšte odabrali da upišete kurs iz mikroekonomije?

9. Dremka na kancelarijskom kauču

Šta je bolje nego biti blaženo beslovestan? Kad si plaćen za to što si blaženo beslovestan, očigledno. Ovo je demonstracija sile ako vaš šef ima jasan pogled na pomenuti kauč, ali ako uspete da ga izvedete a ne dobijete otkaz, osećaćete se sveže kao jutarnja rosa. Ne dozvolite da vas ljubomorni pogledi kolega ometu.

8. Dremka kad ste Eni Lenoks

Sweet dreams are made of these.

7. Dremka kad sve što želite u životu jeste da se dobro provodite ali je suviše rano za provod pa odlučite da spavate dok ne bude vreme za provod

Vreme je da se zaposlite.

6. Dremka kad ste samo zatvorili oči nakratko tokom ovog krajnje sporog umetničkog filma

Jeste, titlovan je. Ali u 90. minutu od tri sata trajanja gotovo ste postali sigurni da sada razumete nemački toliko dobro da ćete uspeti da pratite radnju ukoliko samo malo otkunjate. Ili to ili ćete uspeti da sanjate na nemačkom.

5. Dremka u avionu

Pozitivne strane: Možete da putujete kroz vreme od uzletanja do sletanja.

Negativne strane: Sjebali ste vratne mišiće i izbalavili potpuno nepoznatu osobu.

4. Dremka na plaži

Ako odlazak čak do kuće nije opcija, a na raspolaganju vam je neka javna vodena površina gde se ljudi sunčaju, to je savršen kompromis. Niko vam neće smetati ako vi i vaš prijatelj prostrete ćebe i uhvatite malo ranopopodnevnog kunta. Samo pazite da stavite zaštitu od sunca.

3. Dremka tokom vožnje autom

Vidi iznad, samo na negativnu listu dodaj “iznerviraćeš vozača”.

2. Dremka tokom vrelog letnjeg dana kada ste konačno našli neku debelu hladovinu

Zašto biste, dovraga, gledali poslednji debakl Seta Makfarlana kad možete umesto toga da odspavate u nekom lepom bioskopu sa kontrolisanom temperaturom. To mora da se desi zato što radite u medijskoj kompaniji i ne možete da priuštite sebi klimu, tako da će vam predivna klimatizovana bioskopska sala momentalno spustiti telesnu temperaturu na nivo na kojem nije bila još od proleća. Ovo se najbolje radi uz neki sranje film.

1. Dremka u ležaljci

Ovo je, ako se uradi kako treba, vrhunac dremkanja. Napolju ste po prelepom danu sa, uz malo sreće, pićem u ruci i lakim povetarcem u vazduhu — ovo ne možete da upropastite. Ovaj tip dremke se ne planira, on se naprosto desi, u jednom trenutku se nežno njišete na vetru pedesetak centimetara od zemlje i sledećeg već knjavate. Ovde ste dosegli euforiju.

Međutim, ovo će biti upropašćeno ako se pojavi neki MAMLAZ i izvrne vas iz ležaljke zato što je A) vaš brat ili sestra ili B) kreten od prijatelja čiji je nadimak Mamlaz. Jebeni Mamlaz, čoveče… jebeni Mamlaz.