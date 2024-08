„Ravna Zemlja“ je ultimativna teorija zavere našeg doba

Prvobitno objavljeno na Motherboard.

Sa parkinga smo dvadesetak minuta gledali u zvezde. Vatsun Atkinsun je sa cigaretom između prstiju pratio trag aviona na nebu. Pričao je o kemtrejlsima, energetskim zracima, arsenalu oružja koje volšebna elita koristi protiv čovečanstva.



Videos by VICE

Koža ovog tatu artista iz Portlanda u Mejnu bila je ukrašena od glave do pete okultnim znacima i Ajron Mejden simbolima. Na vratu mu je pisalo: Not afraid to ride. Not afraid to die. Atkinsun je povukao dim sa aromom mentola i vratio se razgovoru.

„Najlakše se opovrgava model kugle“, kaže on. „Svi znaju da je svet ravna ploča, ali kuda ćemo dalje?“

Nisam imao pojma. Klimnuo sam glavom i vratio se unutra.

Bio je to drugi dan jubilarne prve Međunarodne konferencije ravnozemljaša. Nisam mogao više. Četrdeset osam sati sam proveo u holu hotela sa petstotinak teoretičara zavere, slušao beskrajna predavanja vesnika apokalipse, voditelja podkast programa, i samozvanih naučnika. Skoro svaki razgovor bio je sličan onog koji sam vodio sa Atkinsunom.

Vatsun Atkinsun iz Mejna pokazuje svoj dom na četiri točka

Došao sam na skup održan 9 i 10 novembra u Kariju u Severnoj Karolini kako bih lično upoznao ravnozemljaše i shvatio kako je ova drevna teorija zavere oživela u doba društvenih mreža odnosno u aktualnoj političkoj situaciji.



Kao i većina ljudi, na ovaj pokret naišao sam kroz onlajn svađe slavnih ravnozemljaša kao što su B.o.B. i Kajri Irving sa intelektualcima kao što su Bil Naj i Nil Degras Tajson. Zagovornici teorije o ravnoj planeti Zemlji kao da su benigno i spontano izrasli iz drugih teorija zavere.

Ali što sam dublje ronio kroz Fejsbuk grupe, Jutjub kanale, i razne blogove na kojima se okupljaju, shvatio sam da nisu nimalo benigni. Ovi ljudi su u svojim glavama sagradili sasvim nov univerzum iz čistog inata i pravedničkog samoljublja. Među njima se demonizuje svako neslaganje, a ponos je bitniji od svake činjenice. Ravnozemljaši nam da ju uvid u post-istinito doba, kao kanarinci u rudniku političkih javnih rasprava. Na ovoj konferenciji, zajednica u razvoju po prvi put je izgmizala iz foruma na površinu.

*

Poput bilo koje druge konvencije, imali smo izlagače u hodnicima, govornike u salama, pauze da se protegnu noge, i uveče besplatna pića. Jedan zanatlija u hodniku valjao je svoje drvene modele Zemljine ploče. Na susednim tezgama, bakice su reklamirale svoje samizdat tekstove u kojima otkrivaju ovu ili onu zaveru.

Malo ko se isticao u pretežno sredovečnoj beloj masi muškaraca. Većina je platila stotinak dolara za pristup dešavanjima. Kad bih im rekao da sam novinar, u šali bi pitali „Zar ti ne delujemo savršeno normalno?“

Modeli Zemljine ploče sa kupolom i ledenim zidom; autor Kris Pontis, cena 500 dolara

Organizator i filmadžija Robi Dejvidson smatra da je ovo okupljanje početak revolucije. Pri otvaranju, održao je govor u kom svoj životni rad poredi sa likom i delom Martina Lutera koji je pre tačno pola milenijuma objavio svojih devedeset i pet teza kojima odbacuje instituciju Rimokatoličke crkve.



„Ovo je nova Reformacija. Današnji dan uticaće na milione ljudi“, tvrdio je ponosno Dejvidson.

Kasnije sam otkrio da je oblik planete samo prva polovina priče o Ravnoj Zemlji. Šire od toga, pokret se protivi svim oblicima autoriteta. Tradicionalno su se obnove ove ideje poklapale sa godišnjicama Protestantske reformacije odnosno Industrijske revolucije.“

Kako kaže Atkinsun, „Treći svetski rat je već počeo, ne protiv Severne Koreje nego protiv suverenog građanina sveta. Na svim frontovima napadaju naše slobode, naše umove, našu planetu. Ravnozemljaštvo je samo mali prvi korak ka rušenju iluzija.“

Većina učesnika skupa sa kojima sam razgovarao pristupila je pokretu pre dve godine, kada je Erik Dubaj izdao knjigu The Flat Earth Conspiracy i započeo Jutjub fenomen. Svi govornici na konferenciji zajedno imaju 680,000 YT pretplatnika i preko 90 miliona YT pregleda. Pokret se oslanja na isti talas razočaranja na kom je Donald Tramp ujahao u Belu kuću, a danas preti razumu u kako naučnom tako i političkom diskursu.

Ravnozemljašima ipak nije važno ko sedi u Beloj kući; ta institucija je samo deo velike prevare koja se sprovodi već pet vekova.

Kako Dejvidsonov dokumentarac ImpossiBall objašnjava, cela priča počinje još od Nikole Kopernika čiju je teoriju heliocentrizma vladajuća elita odmah prigrlila. Kako kaže Mark Sardžent, istaknuti YT ravnozemljaš, „Nisu bitna tačna imena. Možemo reći da su to bili Iluminati, Bilderberg grupa, Trilateralna komisija, Vatikan, i tako dalje. Bitno je da se radi o maloj grupi ljudi koji sede za dugim stolom i puše cigare.“

Ravnozemljaši smatraju da je ova vladajuća elita počela da propagira laž po kojoj je svet u stvari okrugao, tek jedna od bezbroj biliona planeta u svemiru, a na mnogim drugima možda takođe postoji život. Ta priča je izmišljena kako bi se narod udaljio od Boga, kako bi oni mogli da zavladaju svetom kao da su bogovi.

„Oni bi da sakriju Boga“, često se čulo sa pozornice, obično uz gromoglasan aplauz. Dakle, ravnozemljaši žele da vrate identitet i slobodu čovečanstvu oslobodivši ga stega ovog korumpiranog društva, vrativši Zemlju u centar univerzuma.

Ravna zemlja je najviši nivo zavere. Ako mogu da te slažu o zemlji na kojoj stojiš, ako te ubede da ne veruješ sopstvenim čulima (koja navodno sva dokazuju da je Zemlja ravna), ko zna o čemu te još lažu? Logičan zaključak teoretičara zavere koji sve dublju rupu sebi kopaju već godinama unazad.

Istaknuti YT ravnozemljaš Flat Earth Focker sa novčanicama od po sto dolara na kojima širi svest o pokretu

Let na Mesec i teroristički napadi 11. septembra samo su lakmus test kojim se određuje koje „kugloglavce“ je moguće prosvetliti. „Ako veruju da su ljudi sleteli na Mesec ili da su teroristi organizovali 9/11, onda zaboravi. Sa njima bolje o sportu ili čemu već“, objašnjava Rob Skiba, istaknuti tumač Biblije koji se proslavio svojim istraživanjem drevne rase starozavetnih džinova.

Pokret u načelu sugeriše ljudima da sumnjaju u sve što im se kaže, da sve sami istraže, da sami dođu do zaključka. Skepticizam je zdrava tendencija u demokratskom društvu, ali u kombinaciji sa zavereničkom paranojom i ubeđenjem da svaka kritika samo potvrđuje koliko si u pravu, ovo vodi ka potpuno iskrivljenom poimanju stvarnosti.

„Ljude možeš svakako da zoveš, da im kažeš da su primitivci, moroni, retardi“, savetuje inženjer Rob Monro. „Ali ako im kažeš da su ravnozemljaši, to je mnogo gora uvreda. To sugeriše da oni nešto kriju.“

Pošto ne veruju ni državi ni nauci, ravnozemljaši su prinuđeni da odgovore potraže u sebi. Pridržavaju se zetetike, filozofije iz 19. veka koja čulne nadražaje tretira kao najviši mogući oblik istine.

Neprofitna organizacija FE Core formirana tokom konvencije podržaće istraživanje oblika planete na ovaj način. Sakupili su 1.4 miliona dolara kako bi poslali tim ravnozemljaša do oboda diska i ledenog zida – poznatog pod nazivom „Antarktik“. Kalifornijski kaskader „Ludi Majk“ najavio je da će se podići 1,800 stopa u vazduh na ručno napravljenoj raketi kako bi lično dokazao da horizont nije zakrivljen.

„Ako ne istražujemo i ne ispitujemo stvari svojeručno, onda smo isti kao oni fizičari koji samo sede i izmišljaju“, kaže Džeran Kampanela čiji YT kanal Jeranism ima skoro 85,000 pretplatnika.

Reklo bi se da anti-autoritarne tendencije ravnozemljaškog pokreta utiču i na članstvo. Jednu ženu su izbacili sa konferencije pošto je burno reagovala na govor apokaliptičnog hrišćanskog propovednika. Nedugo potom, počelo je da se nagađa da li drugi govornici ili sam Robi Dejvidson u stvari rade za elitu.

Rob Skiba, tumač Biblije čiji YT kanal ima preko 100,000 pretplatnika

Osim što je šokantan, koncept Ravne Zemlje pruža i utehu pravovernima. Na individualnom nivou, smelo poricanje činjenica omogućava čoveku da podnese teret okrutnog sveta van specijalizovanih onlajn foruma.



„Oni sebe ubede da se napadi na Bostonski maraton ili na školu u Sendi Huku u stvari nisu ni desili jednim delom zato što ne žele da žive u svetu u kom je moguće da deca tek tako izginu u učionici“, objašnjava Ninamari Maginis, ponosna „braniteljka kugle“ koja je došla na konferenciju da bi se videla sa nećakom opsednutom teorijama zavere.

U neku ruku, iste strahove svi delimo – strah da nas sistem laže, da se društvo prebrzo menja, da postajemo zaostali. Ravnozemljaštvo pokušava da rekonstruiše svet kojim možemo da vladamo, svet u kom posedujemo tajno znanje, vidimo istinu koja običnim ljudima izmiče, nismo mi zaostali i neobavešteni nego su svi drugi.

Na parkingu, pod kemtrejlsima i razornim 5G talasima, Vatsun Atkinsun se složio. Njemu i drugima, Ravna Zemlja je spas od pritisaka modernog sveta, prozorsko okno kroz koje se sve može lakše protumačiti.

„Živimo u jednom od najmračnijih doba u istoriji ljudskog roda. Ravna zemlja nudi priliku da bar jednu od tih zavera raskrinkamo i postanemo deo prosvetljenog pokreta otpora“, kaže on. „Ništa bolje nego kad se najzad osvestiš i osetiš delom revolucije. To je osećaj prave slobode.“

JOŠ NA VICE.COM:

Pogledajte kako se Džo Rogan raspravlja da li je Zemlja okrugla ili ne



Zašto hip hop voli teorije zavere



Fotografije snimljene iz svemira da shvatite koliko smo sićušni